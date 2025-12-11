Más de 200 mil usuarios deberán revalidar su identidad por orden de OSIPTEL ante incremento de líneas irregulares

Decreto Supremo establece coordinación entre Osiptel, PNP y Ministerio Público para frenar actos delictivos. (Foto: Agencia Andina)

Más de 200 mil usuarios en todo el país deberán acercarse a centros autorizados de sus operadoras para revalidar su identidad mediante verificación biométrica, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). La medida se dicta en el marco del estado de emergencia por inseguridad ciudadana, que busca frenar el uso de líneas móviles para extorsiones, estafas y otros delitos.

La obligación aplica a todas las personas naturales que tengan registradas más de 10 líneas móviles a su nombre. Según el regulador, estos casos constituyen un factor de riesgo, pues muchas activaciones irregulares se realizan utilizando datos de terceros sin su consentimiento. La revalidación será presencial y exclusiva en puntos autorizados, donde las operadoras deberán contrastar la identidad del titular con la base biométrica del Reniec o Migraciones.

Más de 102 mil líneas con registros inconsistentes serán dadas de baja

Además del proceso de revalidación, OSIPTEL dispuso la baja inmediata de más de 102 mil líneas cuyos registros presentaban información inconsistente. Se consideran inconsistentes aquellas líneas cuyos datos no coinciden con los registros oficiales del Reniec o de Migraciones, lo que las convierte en un riesgo para la seguridad pública.

Bitel frena activación de líneas a extranjeros tras advertencias de Osiptel sobre registros con información incorrecta. (Foto: Agencia Andina)

La orden forma parte de un procedimiento sumarísimo obligatorio para todas las operadoras, que deberán depurar sus registros sin dilación. La medida fue expuesta durante la cuarta audiencia pública descentralizada sobre activación ilegal de líneas móviles, realizada en Huancayo y presidida por la congresista Katy Ugarte.

Operadoras bajo vigilancia por ventas irregulares

En paralelo, OSIPTEL informó que ocho empresas operadoras han recibido medidas correctivas y cautelares por incumplir las disposiciones del estado de emergencia. Entre las infracciones detectadas figuran:

Permitir que una persona natural contrate más de un servicio móvil por mes por operadora, lo cual está temporalmente prohibido.

Realizar contrataciones remotas para ciudadanos extranjeros, pese a que la norma exige que estas se efectúen solo de manera presencial y con verificación biométrica.

Asimismo, el regulador confirmó que, a solicitud de la Policía Nacional y del Ministerio Público, se ordenó la suspensión inmediata de más de 4000 líneas vinculadas a investigaciones por extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos.

Gobierno refuerza lucha contra el fraude en telefonía móvil con disposiciones adicionales a la Ley de Delitos Informáticos. (Foto: IG/@Municipalidad de La Victoria)

Coordinación para frenar la activación ilegal de chips

OSIPTEL recordó que desde hace más de una década viene impulsando acciones para reforzar la seguridad en la contratación de servicios móviles. Actualmente coordina con municipalidades, la PNP y el Ministerio Público para controlar la venta ambulatoria de chips, realizar operativos y capacitar a personal especializado en el uso del Registro de Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

El organismo indicó que estas medidas seguirán aplicándose mientras esté vigente el estado de emergencia, y reiteró que los usuarios deben verificar periódicamente cuántas líneas figuran a su nombre y reportar cualquier activación no autorizada.

La venta ilegal de chips favorece el incremento de delitos.

Cómo verificar qué lineas tienesa tu nombre

OSIPTEL recordó que cualquier usuario puede consultar, de manera gratuita y en línea, cuántas líneas móviles figuran a su nombre a través de la plataforma Checa tus líneas. El sistema está disponible las 24 horas del día y permite revisar, en pocos minutos, si existen servicios prepago, postpago o control asociados a tu DNI sin tu consentimiento.

Para realizar la verificación solo se requiere ingresar el número de documento de identidad y completar la validación correspondiente según el tipo de DNI. Una vez dentro, el usuario podrá visualizar el listado completo de líneas registradas y, si identifica alguna que no reconoce, tiene derecho a presentar un reclamo por “contratación no solicitada” ante su empresa operadora.

El regulador recomendó revisar esta información de manera periódica, especialmente durante el estado de emergencia, para detectar activaciones irregulares y evitar posibles riesgos de seguridad.