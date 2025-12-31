OEFA alista más de 3.000 fiscalizaciones ambientales en 2026: minería, hidrocarburos y pesca bajo la lupa

OEFA

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ya tiene definido su hoja de ruta para el próximo año. Con la aprobación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa) 2026, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) anunció que desplegará más de 3,000 acciones de supervisión ambiental a nivel nacional, además de evaluaciones técnicas orientadas a la calidad del entorno y la identificación de riesgos ambientales.

Este plan marca una de las programaciones más amplias de los últimos años y apunta a reforzar la presencia del Estado en zonas clave del territorio. Según lo informado oficialmente, el Planefa 2026 ha sido diseñado bajo un enfoque preventivo y territorial, lo que implica intervenciones más cercanas a la ciudadanía, priorizando áreas donde existen actividades extractivas, industriales y productivas con potencial impacto ambiental.

Desde el OEFA precisaron que este instrumento busca asegurar una planificación eficiente del proceso de fiscalización ambiental, articulando acciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción. La estrategia contempla una mirada integral del territorio y de los sectores económicos, con el objetivo de anticipar riesgos, identificar pasivos ambientales y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de las empresas supervisadas.

Evaluaciones ambientales y supervisión en sectores clave

OEFA supervisa playa Los Yuyos tras alerta de posible presencia de hidrocarburos en el mar.

Para el 2026, el OEFA ha programado 131 acciones de evaluación de la calidad ambiental, una cifra que incluye 18 evaluaciones específicas para identificar pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos, uno de los rubros con mayor historial de impactos ambientales en diversas regiones del país. Estas evaluaciones permitirán obtener información técnica sobre el estado del aire, agua y suelo, así como detectar posibles fuentes de contaminación.

En paralelo, el organismo ejecutará 3.049 acciones de supervisión directa, concentradas principalmente en sectores estratégicos para la economía. De acuerdo con la programación oficial, el sector minería contará con 400 supervisiones, mientras que hidrocarburos tendrá 370. A ello se suman 250 acciones en electricidad, 150 en pesquería y 400 en industria, reflejando un despliegue amplio y diversificado.

El enfoque de intervención variará según el sector. En minería, las acciones se organizarán por cuencas hidrográficas, lo que permitirá evaluar impactos acumulativos y no solo casos puntuales. En el sector pesquero, las supervisiones se realizarán por bahías y temporadas de pesca, considerando la dinámica de los ecosistemas marinos y las épocas de mayor actividad extractiva.

En el subsector hidrocarburos, las intervenciones estarán focalizadas en lotes de exploración y explotación, mientras que en electricidad se priorizarán los nodos energéticos y sistemas aislados, especialmente en zonas donde el suministro eléctrico convive con ecosistemas frágiles o comunidades cercanas.

¿Qué es el OEFA y cuál es su función en la fiscalización ambiental?

La Contraloría inició un control simultáneo al OEFA para verificar sus acciones de fiscalización ambiental. (Difusión)

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que tiene a su cargo la fiscalización ambiental a nivel nacional. Su labor se centra en verificar que las actividades económicas se desarrollen cumpliendo las normas ambientales vigentes, buscando un equilibrio entre la inversión privada y la protección del entorno, con presencia en distintas regiones y sectores productivos del país.

Creado en 2008, mediante el Decreto Legislativo N.° 1013, el OEFA forma parte de la estructura institucional del sistema ambiental peruano. Desde su creación, asumió funciones clave vinculadas a la evaluación ambiental, la supervisión directa en campo, la fiscalización y la potestad sancionadora, además de la aplicación de incentivos para promover buenas prácticas ambientales. Su intervención alcanza sectores como minería, hidrocarburos, electricidad, pesquería industrial, acuicultura de mayor escala e industria, incluyendo rubros como cemento, papel, cerveza y curtiembres.

Dentro de sus atribuciones, el OEFA puede imponer sanciones administrativas ante el incumplimiento de obligaciones ambientales, las cuales van desde amonestaciones hasta multas económicas de gran magnitud, que pueden llegar a 30,000 UIT, dependiendo de la gravedad de la infracción. Estas sanciones también se aplican en casos de incidentes o emergencias ambientales, cuando no se adoptan medidas preventivas o correctivas oportunas. Los recursos recaudados por multas son destinados a financiar las propias acciones de evaluación y fiscalización, fortaleciendo la capacidad operativa del organismo y el cumplimiento de las normas ambientales en beneficio de la ciudadanía.