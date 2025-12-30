Perú permitirá la pesca de 444 toneladas de tiburón martillo en 2026, especie amenazada por el tráfico de aletas

El Ministerio de la Producción de Perú fija en 444 toneladas el límite anual de captura del tiburón martillo para 2026, reforzando la protección de esta especie vulnerable.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) estableció mediante la Resolución Ministerial N° 000436-2025-PRODUCE el nuevo límite de captura para el recurso tiburón martillo (Sphyrna zygaena) en el periodo anual 2026, acompañado de una serie de medidas destinadas a reforzar el monitoreo, la fiscalización y la preservación del recurso en aguas peruanas.

Según la norma publicada el 30 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano, el límite de captura para la temporada 2026 quedó fijado en 444 toneladas, en línea con la recomendación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

PRODUCE establece cuota anual para captura de tiburón martillo en 2026

Este límite se distribuye en dos etapas: 360 toneladas entre el 11 de marzo y el 30 de junio, y 84 toneladas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. La medida responde a la necesidad de aplicar un enfoque precautorio ante la incertidumbre sobre el estado poblacional de la especie, según el informe técnico de IMARPE, que además concluyó que el desembarque estimado para 2025 se ubicó por debajo del tope anterior.

La resolución ratifica que el tiburón martillo solo puede ser desembarcado y descargado en puntos autorizados por el Ministerio de la Producción y prohíbe expresamente el desembarque de aletas sueltas, en concordancia con las normas de ordenamiento pesquero vigentes.

Los armadores y titulares de permisos de pesca están obligados a utilizar la bitácora de pesca específica para tiburón martillo, aprobada en 2024, y a entregar esta documentación tanto a los profesionales del IMARPE como a fiscalizadores acreditados en los puntos de desembarque.

Tiburpn martillo. El tope de captura para la temporada 2026, coordinado con IMARPE, se distribuye en dos etapas: 360 toneladas hasta el 30 de junio y 84 toneladas durante el segundo semestre.

Nuevo límite de 444 toneladas para pesca de tiburón martillo en 2026

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción será la encargada de suspender las actividades extractivas cuando se alcance —o se estime que se alcanzará— el límite de captura anual, y en ningún caso la temporada podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2026. La misma dirección implementará medidas de seguimiento y fiscalización para asegurar el cumplimiento de la cuota y evitar la pesca ilegal.

IMARPE tendrá a su cargo el monitoreo y seguimiento de los principales indicadores biológicos, pesqueros y poblacionales del tiburón martillo durante todo el periodo, debiendo informar y recomendar ajustes en las medidas de manejo si la situación del recurso lo requiere. La resolución deja abierta la posibilidad de modificar el límite de captura si así lo justifican factores biológicos, pesqueros o ambientales.

No se podrán desembarcar aletas diseccionadas

La normativa precisa que el incumplimiento de cualquiera de sus disposiciones será sancionado conforme a la Ley General de Pesca, su reglamento y el marco de fiscalización y sanción de actividades pesqueras vigente.

Además, las direcciones competentes, junto a los gobiernos regionales y la Marina de Guerra del Perú, deberán realizar acciones de difusión y vigilancia para asegurar el cumplimiento efectivo de la regulación.

Con estas disposiciones, el Estado peruano busca garantizar un manejo sostenible del tiburón martillo, una especie vulnerable a la sobreexplotación, y asegurar la continuidad de la actividad pesquera bajo criterios científicos y de conservación.