Perú

Perú permitirá la pesca de 444 toneladas de tiburón martillo en 2026, especie amenazada por el tráfico de aletas

El permiso emitido por el Ministerio de la Producción contiene un capítulo aparte para el desembarque de aletas seccionadas en las costas de Perú

Guardar
El Ministerio de la Producción
El Ministerio de la Producción de Perú fija en 444 toneladas el límite anual de captura del tiburón martillo para 2026, reforzando la protección de esta especie vulnerable.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) estableció mediante la Resolución Ministerial N° 000436-2025-PRODUCE el nuevo límite de captura para el recurso tiburón martillo (Sphyrna zygaena) en el periodo anual 2026, acompañado de una serie de medidas destinadas a reforzar el monitoreo, la fiscalización y la preservación del recurso en aguas peruanas.

Según la norma publicada el 30 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano, el límite de captura para la temporada 2026 quedó fijado en 444 toneladas, en línea con la recomendación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

PRODUCE establece cuota anual para captura de tiburón martillo en 2026

Este límite se distribuye en dos etapas: 360 toneladas entre el 11 de marzo y el 30 de junio, y 84 toneladas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. La medida responde a la necesidad de aplicar un enfoque precautorio ante la incertidumbre sobre el estado poblacional de la especie, según el informe técnico de IMARPE, que además concluyó que el desembarque estimado para 2025 se ubicó por debajo del tope anterior.

La resolución ratifica que el tiburón martillo solo puede ser desembarcado y descargado en puntos autorizados por el Ministerio de la Producción y prohíbe expresamente el desembarque de aletas sueltas, en concordancia con las normas de ordenamiento pesquero vigentes.

Los armadores y titulares de permisos de pesca están obligados a utilizar la bitácora de pesca específica para tiburón martillo, aprobada en 2024, y a entregar esta documentación tanto a los profesionales del IMARPE como a fiscalizadores acreditados en los puntos de desembarque.

Tiburpn martillo. El tope de
Tiburpn martillo. El tope de captura para la temporada 2026, coordinado con IMARPE, se distribuye en dos etapas: 360 toneladas hasta el 30 de junio y 84 toneladas durante el segundo semestre.

Nuevo límite de 444 toneladas para pesca de tiburón martillo en 2026

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción será la encargada de suspender las actividades extractivas cuando se alcance —o se estime que se alcanzará— el límite de captura anual, y en ningún caso la temporada podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2026. La misma dirección implementará medidas de seguimiento y fiscalización para asegurar el cumplimiento de la cuota y evitar la pesca ilegal.

IMARPE tendrá a su cargo el monitoreo y seguimiento de los principales indicadores biológicos, pesqueros y poblacionales del tiburón martillo durante todo el periodo, debiendo informar y recomendar ajustes en las medidas de manejo si la situación del recurso lo requiere. La resolución deja abierta la posibilidad de modificar el límite de captura si así lo justifican factores biológicos, pesqueros o ambientales.

No se podrán desembarcar aletas diseccionadas

La normativa precisa que el incumplimiento de cualquiera de sus disposiciones será sancionado conforme a la Ley General de Pesca, su reglamento y el marco de fiscalización y sanción de actividades pesqueras vigente.

Además, las direcciones competentes, junto a los gobiernos regionales y la Marina de Guerra del Perú, deberán realizar acciones de difusión y vigilancia para asegurar el cumplimiento efectivo de la regulación.

Con estas disposiciones, el Estado peruano busca garantizar un manejo sostenible del tiburón martillo, una especie vulnerable a la sobreexplotación, y asegurar la continuidad de la actividad pesquera bajo criterios científicos y de conservación.

Temas Relacionados

Ministerio de la ProduccionPRODUCEIMARPEpescatiburon martillomedio ambienteespecies amenazadasperu-economia

Más Noticias

Qué se celebra el 30 de diciembre en el Perú: entre modernización nacional y el desafío de la violencia

La celebración del 30 de diciembre emerge como un espacio para analizar la tensión entre los logros en desarrollo nacional y las heridas abiertas por episodios recientes de violencia en la sociedad peruana

Qué se celebra el 30

Detienen a funcionario municipal en Arequipa acusado de exigir coima de S/ 17 mil para evitar clausura de negocio

Luis Enrique Calla Rodríguez jefe de arrendas de la Municipalidad Provincial, fue denunciado por un empresario. La institución aclaró que no había ninguna diligencia ni acción de fiscalización programada

Detienen a funcionario municipal en

Falleció Kevin Autista: quién era tiktoker cuya muerte causó conmoción en redes

Familiares, amigos y usuarios lamentan la pérdida del joven, reconocido por promover el respeto y la empatía hacia personas con habilidades especiales.

Falleció Kevin Autista: quién era

Bruno Pinasco no se va de América TV: tras Cinescape, nuevos proyectos ya están en camino

A pesar del cierre de su emblemático espacio, el conductor aseguró que seguirá vinculando su estilo fresco y cinéfilo a la pantalla con ideas que prometen enganchar a toda la audiencia

Bruno Pinasco no se va

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

‘La rubia de Gamarra’ contó que, ante los productos y servicios tan costosos, tuvo que dejar las cenas fuera y apostar por compras en supermercados para sobrevivir en uno de los países más caros del mundo

Alejandra Baigorria en Suiza: el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Cultura defiende nueva

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra por tener una condena por corrupción

César San Martín es cesado y la JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo

Perú expresó su respaldo a Ucrania en medio del conflicto con Rusia e hizo un llamado a una paz “justa y duradera”

‘¡El Perú a toda máquina!’ José Jerí establece frase para la publicidad institucional en 2026

ENTRETENIMIENTO

Falleció Kevin Autista: quién era

Falleció Kevin Autista: quién era tiktoker cuya muerte causó conmoción en redes

Bruno Pinasco no se va de América TV: tras Cinescape, nuevos proyectos ya están en camino

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

Melissa Paredes responde críticas por iPhone que le dio a su hija por Navidad: “Ya me acostumbré a que me juzguen”

De estrella televisiva a vendedor ambulante: Santiago Suárez ahora se dedica a vender marcianos para poder sobrevivir

DEPORTES

Natalia Málaga lanzó dura crítica

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”

El contundente mensaje de José Jerí para autorizar la Noche Blanquiazul de Alianza Lima y la Noche Crema de Universitario el mismo día

Alianza Lima fichó a Federico Girotti por tres años: “El camino empieza hoy”

La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación

“¿Parecía que me importaba?”: Aixa Vigil lanzó sarcástica respuesta sobre las pifias de hinchas de Alianza Lima en victoria de San Martín