Producción de ocho metales, incluyendo el oro y la plata, creció en Perú, de acuerdo al Minem

El Boletín Estadístico Minero reportó aumentos mensuales e interanuales en los principales metales durante octubre de 2025, con avances en molibdeno, zinc, cobre y estaño, así como resultados acumulados al alza en lo que va del año

La producción de oro mostró un avance de 7,9% frente al mes anterior y un aumento de 2,0% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Foto: Clode

La producción minera mantuvo una evolución positiva en octubre de 2025, con incrementos en los principales metales extraídos en el país. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que este desempeño estuvo respaldado por mejores resultados tanto en la comparación mensual como interanual.

Según el Boletín Estadístico Minero (BEM), los ocho productos mineros metálicos de mayor relevancia registraron variaciones al alza durante el mes. Entre ellos destacaron el molibdeno, el oro y la plata, aunque también se reportaron aumentos en otros metales de importancia para el sector.

Molibdeno, oro y plata

La producción de molibdeno alcanzó 3.381 toneladas métricas finas (TMF) en octubre. Este nivel representó un aumento de 13,8% frente a setiembre de 2025 y de 16,3% en comparación con el mismo mes de 2024.

En el caso del oro, la producción creció 7,9% respecto al mes previo y 2,0% en términos interanuales. La plata, por su parte, registró un incremento de 6,6% frente a setiembre y de 13,0% en relación con octubre del año anterior.

Evolución del zinc y el plomo

La producción de zinc se incrementó 5,1% en comparación con el mes anterior y 30,9% frente a octubre de 2024. En el acumulado entre enero y octubre de 2025, este metal mostró un crecimiento de 18,8% respecto a similar periodo del año previo.

En el caso del plomo, la producción registrada en octubre de 2025 mostró un incremento de 4,9% frente al mismo mes del año anterior. Foto: OkDiario

En cuanto al plomo, la producción de octubre de 2025 presentó un aumento interanual de 4,9%. El resultado acumulado hasta ese mes fue 7,2% superior al registrado en el mismo periodo de 2024.

Resultados en hierro, cobre y estaño

La producción de hierro aumentó 3,5% frente a setiembre de 2025 y 5,4% en comparación con octubre del año pasado, de acuerdo con el reporte del Minem.

Por su parte, la producción de cobre creció 3,0% respecto al mes previo y 4,8% en términos interanuales. El acumulado entre enero y octubre de 2025 mostró un incremento de 3,0% frente al mismo periodo de 2024. Finalmente, la producción de estaño registró un aumento de 31,7% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el acumulado a octubre avanzó 5,7% respecto a igual periodo de 2024.

El oro y la plata registran máximos históricos

El oro y la plata marcaron este viernes nuevos récords históricos, reforzando un desempeño sobresaliente a lo largo de 2025, en un escenario influido por la incertidumbre geopolítica, la inestabilidad financiera y las señales de la política monetaria de Estados Unidos. De acuerdo con Bloomberg, el oro alcanzó un valor de USD 4.549,9 por onza a las 17:08 horas (16:08 GMT), el nivel más alto registrado hasta ahora. En paralelo, la plata avanzó hasta 8% y llegó a USD 77,7 por onza a las 20:17 horas (19:17 GMT), estableciendo también un máximo histórico.

En lo que va del año, el oro acumula una ganancia de 72%, mientras que la plata registra un alza cercana a 170%, resultados que no se observaban desde 1979, según Bloomberg. Antonio Castelo, analista de iBroker, explicó que esta evolución está vinculada a la expectativa de nuevos recortes de tasas de interés en Estados Unidos hacia 2026 y al debilitamiento del dólar, que atraviesa su peor desempeño en casi 10 años.

En el acumulado del año, el precio del oro registra un incremento de 72%, mientras que la plata presenta una valorización cercana a 170%. Foto: Irene Zaera

A ello se suma el renovado atractivo de ambos metales como refugio frente a los conflictos en Ucrania, Oriente Próximo y las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, lo que ha impulsado una mayor demanda de ETFs, futuros y productos apalancados, llevando a 2025 a registrar el mayor flujo hacia ETFs de oro en al menos cinco años.

