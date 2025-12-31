¿Manifestando la casa propia? Fondo Mivivienda anuncia millonario financiamiento para dar más créditos de vivienda en 2026: los detalles

departamentos

El Fondo Mivivienda (FMV), organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), concretó la colocación de bonos corporativos sociales por S/150 millones en el mercado local, una operación que reflejó la confianza del sector financiero en la gestión de la entidad.

La transacción, anunciada el 31 de diciembre de 2025, forma parte del segundo Programa de Bonos Corporativos en Soles y registró una demanda de S/286,85 millones, casi el doble del monto ofrecido.

Fondo Mivivienda realiza emisión de bonos sociales por S/150 millones

La emisión, estructurada a 10 años, se fijó a una tasa de 6,8750% y un spread de 82 puntos básicos, condiciones que atrajeron a compañías de seguros, entidades estatales, AFP y fondos mutuos. El alto interés de los inversionistas por este tipo de instrumentos financieros con impacto social evidencia un entorno favorable para la sostenibilidad financiera del FMV y su capacidad de fondeo a largo plazo.

Wilder Sifuentes Quilcate, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, subrayó que “esta emisión fortalece la sostenibilidad financiera del Fondo Mivivienda y nos permite seguir impulsando el acceso a una vivienda adecuada para miles de familias, especialmente aquellas de menores ingresos”. La estructuración estuvo a cargo de BBVA Perú, con asesoría legal de los estudios Muñiz y Miranda & Amado.

Techo Propio - Ministerio de Vivienda

Esta operación permitirá al FMV continuar financiando créditos para vivienda social y ampliar la duración de sus pasivos, lo que robustece la posición financiera de la entidad. El FMV consolidó su estrategia financiera durante 2025 mediante la suscripción de cinco contratos de préstamo: tres con bancos locales y dos con organismos multilaterales.

Entre estos acuerdos destacan los préstamos con BBVA Perú por S/260 millones a tres años, BCI Perú por S/110 millones y Scotiabank por S/350 millones. También sobresale una línea de crédito con la CAF por US$50 millones y un financiamiento conjunto entre BID, MEF y FMV por US$300 millones, orientado a la construcción y mejoramiento de viviendas.

El mercado respalda emisión de bonos sociales del Fondo Mivivienda

Adicionalmente, el FMV realizó una emisión local por S/100 millones a siete años y efectuó desembolsos de líneas de crédito con entidades multilaterales europeas, como la AFD y la KFW. Estas acciones buscan contribuir a la reducción de la brecha habitacional y facilitar el acceso de más familias a una vivienda digna y de calidad.

El interés por los bonos sociales del FMV se vio reflejado en la demanda, que alcanzó S/286,85 millones, casi 1,9 veces el monto adjudicado, lo que respalda la confianza del mercado en la gestión de la entidad. Los recursos captados permitirán financiar nuevas colocaciones crediticias y reforzar la capacidad operativa del FMV en el segmento de vivienda social.

Fondo Mivivienda suscribe acuerdo de financiamiento con BBVA Perú

Previamente, el Fondo Mivivienda detalló el cierre del contrato de financiamiento de mediano plazo antes mencionado con el BBVA Perú por S/260 millones a tres años. Esta operación, que amplía la relación entre ambas instituciones, complementa las líneas de corto plazo realizadas previamente y forma parte de la estrategia de sostenibilidad financiera de la entidad.

Los fondos obtenidos a través de este acuerdo permitirán fortalecer la capacidad de fondeo del FMV y sostener el crecimiento de sus colocaciones crediticias, con el objetivo de facilitar el acceso de la población vulnerable a una vivienda digna. La transacción contribuye además a diversificar las fuentes de financiamiento de mediano plazo, consolidando la estructura financiera del Fondo para los próximos años.