Perú

¿Está el Perú al borde de otro colapso político en 2026? Informe internacional revela las claves detrás de la crisis

Un análisis de France 24 advierte que la sucesión de ocho mandatarios en diez años, el peso creciente del Parlamento y el uso recurrente de la vacancia presidencial explican la fragilidad del sistema peruano rumbo a las elecciones generales

Guardar
(Video: France24)

Durante la última década, la inestabilidad política dejó de ser una coyuntura excepcional para convertirse en parte del paisaje cotidiano del Perú. La sucesión acelerada de mandatarios—ocho en apenas diez años— se evidencia en la historia de Dante Grados, artesano que desde hace más de siete décadas borda las bandas presidenciales de los políticos de turno. Ante las cámaras de France 24, admite que mantiene siempre un par listo para ser ajustado en cuestión de horas, “para cualquier eventualidad”.

Este contexto es el punto de partida de un informe especial de France 24, titulado “¿Perú sufrirá otra crisis de gobierno en 2026?“. El reportaje expone cómo la normalización de quiebres políticos, destituciones y gobiernos interinos se traduce en una ciudadanía cada vez más distante de sus representantes, marcada por el hartazgo político, el deterioro institucional y el aumento de problemas estructurales como la inseguridad ciudadana, en la antesala de las elecciones generales de 2026.

Un presidencialismo debilitado y un Congreso con poder decisivo

Presidentes de la República del
Presidentes de la República del Perú

De acuerdo con el informe, el punto de quiebre se remonta a 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la Presidencia tras una ajustada victoria electoral, mientras el fujimorismo obtenía una mayoría parlamentaria histórica con 73 de los 130 escaños del Congreso. Este desequilibrio de fuerzas marcó una nueva dinámica política: un Ejecutivo sin respaldo legislativo sólido frente a una oposición altamente organizada y con capacidad para bloquear, censurar y presionar de manera sistemática.

Especialistas citados por France 24 explican que, a diferencia de etapas anteriores, la oposición dejó de buscar acuerdos mínimos y optó por una estrategia de confrontación permanente, utilizando herramientas constitucionales como la interpelación, la censura ministerial y la cuestión de confianza. El caso emblemático fue la censura del entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, a solo cinco meses de iniciado el gobierno de Kuczynski, un episodio que evidenció la fragilidad del Ejecutivo frente al Parlamento.

La crisis se profundizó con el impacto regional del caso Lava Jato, que salpicó tanto a figuras del oficialismo como de la oposición. Según el análisis, las investigaciones por presuntos pagos irregulares y financiamiento ilegal de campañas se convirtieron en un instrumento político, alimentando la confrontación y debilitando aún más la legitimidad de las instituciones. En marzo de 2018, Kuczynski renunció en medio de un segundo proceso de vacancia, alegando un clima de ingobernabilidad que impedía avanzar al país.

Tras su salida, el ascenso de Martín Vizcarra abrió una nueva etapa de choque de poderes. Con una bancada fragmentada, Vizcarra encontró respaldo ciudadano al confrontar al Congreso e impulsar reformas políticas mediante un referéndum en 2018. Sin embargo, el conflicto escaló hasta septiembre de 2019, cuando el Ejecutivo optó por la disolución del Congreso, un hecho que, según los expertos citados por France 24, normalizó el uso de mecanismos extremos como herramienta política y sentó las bases para una guerra abierta entre ambos poderes del Estado.

La vacancia presidencial y el hartazgo ciudadano rumbo al 2026

Congreso podría vacar a la
Congreso podría vacar a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral por el caso de sus Rolex, indicaron exparlamentarios de diferentes bancadas. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El informe también detalla cómo la figura de la vacancia por “incapacidad moral permanente”, contemplada en la Constitución, se transformó en un mecanismo recurrente de presión política. Su carácter jurídicamente indeterminado, reconocido incluso por el Tribunal Constitucional, dejó amplio margen al Congreso para interpretar qué conductas justifican la destitución de un presidente, convirtiendo el proceso en una decisión esencialmente política.

En los últimos diez años, tres mandatarios fueron destituidos mediante este procedimiento: Martín Vizcarra en 2020, Pedro Castillo en 2022 y Dina Boluarte en octubre de 2025. En el caso de Castillo, la vacancia se produjo tras su intento de cerrar el Congreso y gobernar por decreto, acción que derivó en su detención y posterior condena por conspiración. Boluarte, en tanto, fue destituida luego de que el Parlamento la responsabilizara por el agravamiento de la inseguridad ciudadana, pese a que había sobrevivido previamente a múltiples mociones de vacancia.

Para los analistas consultados por France 24, este uso reiterado de la vacancia ha dado lugar a un “parlamentarismo forzoso”, donde la supervivencia del presidente depende más de las alianzas congresales que del respaldo popular. La consecuencia directa ha sido un deterioro sostenido de la figura presidencial y una sensación de provisionalidad constante en el poder.

Este contexto ha profundizado el hartazgo ciudadano. Encuestas citadas en el informe revelan que una mayoría significativa de la población siente vergüenza del Congreso, del gobierno y de los partidos políticos, y que más del 60% acudirá a las urnas en 2026 con escepticismo o rechazo. Las protestas recurrentes, los pedidos de adelanto de elecciones y consignas como “que se vayan todos” reflejan una fractura entre la clase política y la sociedad.

El especial de France 24 también muestra cómo la crisis afecta la vida cotidiana y la economía, desde comercios del centro histórico hasta oficios tradicionales vinculados al protocolo presidencial, obligados a adaptarse a cambios abruptos de mando. Mientras el país se prepara para una contienda electoral con 36 candidatos presidenciales y sin liderazgos claramente consolidados, el análisis internacional advierte que los factores que alimentaron la inestabilidad —fragmentación política, intereses informales y confrontación estructural— siguen presentes en la antesala del 2026.

Temas Relacionados

Crisis políticaCorrupciónElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Natalie Vértiz dejó el glamour y fue al mercado para alistarse para Año Nuevo: “Lo que aprendió de Yaco”

La influencer compartió un videoblog con todos los detalles de su celebración. Usuarios destacaron el contraste entre su vida de pasarela y su lado más cotidiano

Natalie Vértiz dejó el glamour

Resultados del Gana Diario este 30 de diciembre de 2026

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Averigüe si fue el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario este

Neuralgia: tipos de dolor en los nervios, según la zona del cráneo

La neuralgia se caracteriza por dolores intensos generados por la irritación o daño de los nervios

Neuralgia: tipos de dolor en

Louis Vuitton acusó a peruano de vender productos falsificados de su marca: ahora él los demanda por USD 20 millones

Tres años después de que una compra realizada en una tienda oficial en Nueva York terminara en una incautación y una denuncia por presunta falsificación, el proceso legal se cerró a favor del consumidor, quien ahora apunta a una reparación económica por el perjuicio personal, político y patrimonial sufrido

Louis Vuitton acusó a peruano

Este es el precio de la gasolina hoy, martes 30 de diciembre de 2025, en Lima

Así se encuentran los precios de los carburantes en la capital de Perú

Este es el precio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú denuncia

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra por tener una condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz dejó el glamour

Natalie Vértiz dejó el glamour y fue al mercado para alistarse para Año Nuevo: “Lo que aprendió de Yaco”

Luigui Carbajal confiesa sus retoquitos antes de Año Nuevo: “Las arruguitas hay que plancharlas”

Youna revela que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva: “Esta batalla es por mi hija”

Jaime Bayly reveló discusión con Silvia Núñez por supuesto gesto indebido hacia su exesposa: “Creyó que crucé un límite”

Pamela López llevará a Christian Cueva ante la justicia tras hacer llorar a sus hijos en Navidad

DEPORTES

“Llega para ser goleador del

“Llega para ser goleador del fútbol peruano”: el presidente de Talleres augura un gran futuro a Federico Girotti en Alianza Lima

La Noche Crema 2026 contará con una frecuencia inesperada: el sorpresivo canal que adelanta conversaciones para transmitir el evento a nivel nacional

El detalle en las redes sociales de FC Cajamarca que anticipa el anuncio de la contratación de Hernán Barcos: “Inició la navegación”

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

Rodrigo Ureña cierra su historia con Universitario: deja el legado del tricampeonato en Perú para incorporarse a Millonarios