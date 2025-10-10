¿Qué es la permanente incapacidad moral?: La causal para vacar a Dina Boluarte

Dina Boluarte se enfrenta a múltiples mociones de vacancia en su contra.

El clima político en el Perú se encuentra marcado por la presentación de múltiples mociones de vacancia contra Dina Boluarte, presidenta de la República.

Varios partidos como Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista impulsan su destitución bajo el argumento de “permanente incapacidad moral”, tomando como referencia el artículo 113 de la Constitución.

La reciente ola de iniciativas legislativas busca que el Congreso decida sobre el cargo máximo del Estado, en un contexto de alta confrontación y cuestionamientos públicos.

Uno de los factores que ha intensificado la demanda por un cambio de mando fue el ataque armado durante una presentación del grupo musical Agua Marina en Chorrillos, con el saldo de cinco heridos.

El episodio fue invocado como evidencia del deterioro de la seguridad ciudadana. Voceros parlamentarios responsabilizaron a la mandataria por no frenar el avance de la criminalidad y criticaron la respuesta de Boluarte, quien recomendó a la población no responder llamadas de extorsión.

El procedimiento de vacancia comienza con la recolección de firmas por al menos el 20% del total de congresistas. El reglamento exige que la admisión a debate sea aprobada con 40% de votos hábiles, seguido de la votación definitoria, para la cual se necesitan 87 votos.

Diversas bancadas ya suman la cifra suficiente para promover la vacancia, según datos de bloques como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bancada Socialista, Bloque Democrático y legisladores no agrupados.

El panorama político cambió cuando Fuerza Popular y APP cambió su postura inicial y dio su respaldo a las mociones presentadas.

Las motivaciones incluyen denuncias de corrupción, presuntos delitos de negociación incompatible, abandono de cargo, gestión cuestionada ante la inseguridad y el supuesto uso indebido del poder.

¿Qué es la permanente incapacidad moral y cuál es su alcance legal?

La permanente incapacidad moral es la causal prevista en el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú que posibilita la vacancia de la presidencia.

A diferencia del juicio político basado en delitos concretos, esta figura habilita al Congreso a evaluar la idoneidad ética, personal de quien ostenta la máxima responsabilidad del Ejecutivo.

El concepto carece de una definición exhaustiva, hecho que genera discrepancias sobre su aplicación. En términos prácticos, la incapacidad moral se ha interpretado como la existencia de conductas incompatibles con la función presidencial o la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y el Parlamento.

Este carácter ambiguo ha motivado la intervención de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advierte sobre los riesgos de decisiones discrecionales o arbitrarias sin un estándar objetivo.

En cada proceso de vacancia, el documento presentado detalla los hechos que, a criterio de los promoventes, configuran la permanente incapacidad moral.

La moción más reciente contra Boluarte cita problemas de gestión, inseguridad ciudadana y acusaciones penales como fundamentos.

El procedimiento está regulado por el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, que fija criterios para presentación, debate y votación.

Toda moción de vacancia tiene preferencia en el Orden del Día, se comunica rápidamente a la presidencia y debe ser debatida y votada dentro de un determinado plazo, salvo decisión excepcional respaldada por cuatro quintos de la Cámara. El proceso incluye la defensa presencial o escrita de la mandataria afectada.

La falta de parámetros fijos en la definición de permanente incapacidad moral convierte a esta causal en un espacio abierto de interpretación política.