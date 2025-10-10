Perú

¿Qué es la permanente incapacidad moral?: La causal para vacar a Dina Boluarte

Con mociones de vacancia en marcha y un Congreso en su contra, la definición de “incapacidad moral permanente” vuelve al centro de la discusión política en el Perú

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Dina Boluarte se enfrenta a
Dina Boluarte se enfrenta a múltiples mociones de vacancia en su contra.

El clima político en el Perú se encuentra marcado por la presentación de múltiples mociones de vacancia contra Dina Boluarte, presidenta de la República.

Varios partidos como Renovación PopularPodemos Perú y la Bancada Socialista impulsan su destitución bajo el argumento de “permanente incapacidad moral”, tomando como referencia el artículo 113 de la Constitución.

La reciente ola de iniciativas legislativas busca que el Congreso decida sobre el cargo máximo del Estado, en un contexto de alta confrontación y cuestionamientos públicos.

Uno de los factores que ha intensificado la demanda por un cambio de mando fue el ataque armado durante una presentación del grupo musical Agua Marina en Chorrillos, con el saldo de cinco heridos.

El episodio fue invocado como evidencia del deterioro de la seguridad ciudadana. Voceros parlamentarios responsabilizaron a la mandataria por no frenar el avance de la criminalidad y criticaron la respuesta de Boluarte, quien recomendó a la población no responder llamadas de extorsión.

Dina Boluarte fuera de la realidad minimiza paro de transportistas | Canal N

El procedimiento de vacancia comienza con la recolección de firmas por al menos el 20% del total de congresistas. El reglamento exige que la admisión a debate sea aprobada con 40% de votos hábiles, seguido de la votación definitoria, para la cual se necesitan 87 votos.

Diversas bancadas ya suman la cifra suficiente para promover la vacancia, según datos de bloques como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bancada Socialista, Bloque Democrático y legisladores no agrupados.

El panorama político cambió cuando Fuerza Popular y APP cambió su postura inicial y dio su respaldo a las mociones presentadas.

Las motivaciones incluyen denuncias de corrupción, presuntos delitos de negociación incompatible, abandono de cargo, gestión cuestionada ante la inseguridad y el supuesto uso indebido del poder.

Impulsan tres mociones de vacancia
Impulsan tres mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. | Presidencia

¿Qué es la permanente incapacidad moral y cuál es su alcance legal?

La permanente incapacidad moral es la causal prevista en el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú que posibilita la vacancia de la presidencia.

A diferencia del juicio político basado en delitos concretos, esta figura habilita al Congreso a evaluar la idoneidad ética, personal de quien ostenta la máxima responsabilidad del Ejecutivo.

El concepto carece de una definición exhaustiva, hecho que genera discrepancias sobre su aplicación. En términos prácticos, la incapacidad moral se ha interpretado como la existencia de conductas incompatibles con la función presidencial o la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y el Parlamento.

Este carácter ambiguo ha motivado la intervención de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advierte sobre los riesgos de decisiones discrecionales o arbitrarias sin un estándar objetivo.

En cada proceso de vacancia, el documento presentado detalla los hechos que, a criterio de los promoventes, configuran la permanente incapacidad moral.

La moción más reciente contra Boluarte cita problemas de gestión, inseguridad ciudadana y acusaciones penales como fundamentos.

El procedimiento está regulado por el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, que fija criterios para presentación, debate y votación.

Toda moción de vacancia tiene preferencia en el Orden del Día, se comunica rápidamente a la presidencia y debe ser debatida y votada dentro de un determinado plazo, salvo decisión excepcional respaldada por cuatro quintos de la Cámara. El proceso incluye la defensa presencial o escrita de la mandataria afectada.

La falta de parámetros fijos en la definición de permanente incapacidad moral convierte a esta causal en un espacio abierto de interpretación política.

Temas Relacionados

Dina BoluarteCongresoVacanciaParmanente incapacidad moralperu-politica

Más Noticias

Abogado de Dina Boluarte niega solicitudes de asilo de la presidenta y asegura que la acompañará “hasta el final”

El principal abogado de la presidenta, quien enfrenta cuatro mociones de vacancia, afirmó que su visita a Palacio no tuvo fines relacionados con ninguna gestión de asilo

Abogado de Dina Boluarte niega

Gabinete de Dina Boluarte EN VIVO: Eduardo Arana y ministros se presentan ante el pleno por caso Agua Marina

Pleno exige que premier y ministros informen las acciones para afrontar la ola de criminalidad que se ha agudizado

Gabinete de Dina Boluarte EN

Abogado de Dina Boluarte se declara preocupado ante posible caída de la presidenta: “Es una crisis”

El abogado Joseph Campos expresó su preocupación por las cuatro mociones de vacancia presentadas en el Congreso y pidió un diálogo institucional en el Congreso

Abogado de Dina Boluarte se

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

El show se desarrollaba con total normalidad cuando una ráfaga de disparos, presuntamente realizada con una mini Uzi, interrumpió la presentación. Los tiros provenientes desde la parte posterior del escenario desataron el pánico entre el público y dejaron varios músicos heridos, entre ellos los hermanos Quiroga

Ataque armado a Agua Marina

Las investigaciones que pesan sobre José Jerí, el titular del Congreso que podría convertirse en el próximo presidente del Perú

Mientras la salida de Dina Boluarte parece más cercana, también se incrementan las probabilidades de que José Jerí, con denuncias por abuso sexual, corrupción y desobediencia, asuma la presidencia

Las investigaciones que pesan sobre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte sin salida: congresistas

Dina Boluarte sin salida: congresistas invocan a más de 40 embajadas negarse a dar asilo o refugio político a la presidenta

Abogado de Dina Boluarte niega solicitudes de asilo de la presidenta y asegura que la acompañará “hasta el final”

El Congreso da la espalda a Dina Boluarte: las bancadas que antes la blindaron hoy impulsan su salida del poder

Gabinete de Dina Boluarte: Eduardo Arana y ministros se presentaron ante el pleno por caso Agua Marina

Abogado de Dina Boluarte se declara preocupado ante posible caída de la presidenta: “Es una crisis”

ENTRETENIMIENTO

Christian Meier expresa su solidaridad

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

Giuseppe Horna, de Armonía 10, revela que el grupo usa chalecos antibalas tras amenazas y creciente inseguridad

DEPORTES

Fabio Gruber incrementó su valor

Fabio Gruber incrementó su valor en el mercado tras destacar en Alemania: la selección peruana ya lo espera para nuevo proyecto

“Felipe Chávez es clave”: Bayern Múnich felicita a ‘Pippo’ por su primer llamado a la selección peruana

Alineaciones de Perú vs Chile: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Duelo peruano en Cali: Gonzalo Bueno avanzó a cuartos de final y se medirá con Juan Pablo Varillas en partidazo

Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más