Perú

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 admitió la tacha que busca excluir al hermano del expresidente de la contienda presidencial por una condena por peculado. El partido dispone de un día para responder

Guardar
El Jurado Electoral Especial de
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 admitió la tacha contra Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, por una condena firme de peculado

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió este martes la tacha presentada contra Mario Vizcarra, postulante presidencial del partido Perú Primero.

La solicitud fue interpuesta por Jeanpier Valverde Ortega, militante de Avanza País, quien sostiene que el hermano del expresidente Martín Vizcarra no puede postular debido a una condena firme por peculado.

La impugnación se sustenta en la Ley 30717, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones para prohibir la candidatura de personas condenadas por delitos de corrupción, incluso si ya cumplieron la pena.

“Pese a la existencia de esta condena penal firme por delito doloso de peculado, Mario Vizcarra ha sido inscrito como candidato a la Presidencia de la República, en abierta y objetiva contravención del régimen de impedimentos electorales vigente, afectando gravemente el principio de legalidad y la finalidad ética del sistema democrático”, se lee en el documento.

La solicitud, presentada por un
La solicitud, presentada por un militante de Avanza País, se apoya en la Ley 30717, que impide postular a personas condenadas por delitos de corrupción, incluso rehabilitadas

El Tribunal Constitucional (TC) ha inaplicado la norma en mención, aunque no la haya declarado inconstitucional. En ese sentido, la “condena penal del candidato, al haber sido declarada por él mismo, se erige como un hecho probado, suficiente para que se declare fundada la presente tacha y disponga la exclusión definitiva de la candidatura”, continúa el texto.

El JEE constató que la tacha se presentó dentro del plazo y bajo las formalidades exigidas por la normativa electoral, de modo que notificó a José Luis Alvarado, personero legal de Perú Primero, para que formule descargos en el plazo de un día.

De acuerdo con la resolución, el partido “deberá acompañar los medios probatorios relacionados con lo declarado”.

Contra Vizcarra se han presentado otras dos tachas, una de las cuales ya fue declarada inadmisible. Luis Miguel Caya, candidato a diputado por el Partido Aprista Peruano, solicitó excluirlo de la contienda por el mismo motivo e invocó la Ley 30717.

El JEE rechazó el pedido por falta del comprobante de pago de la tasa electoral de 5.350 soles, aunque otorgó un día para corregir la omisión. Otra tacha, a cargo de Edwin Huamani Pérez, también cuestiona la condena de Vizcarra y la decisión del JEE de aceptar su postulación pese a la restricción legal.

Otras dos tachas se presentaron
Otras dos tachas se presentaron contra Vizcarra por el mismo motivo; una fue rechazada por falta de pago de la tasa electoral y la otra sigue en trámite

Panorama

El exjefe de Estado y fundador de Perú Primero recibió en noviembre pasado 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al haberse acreditado, según el tribunal a cargo del juicio, más de 2,3 millones de soles en sobornos cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de llegar a ser presidente.

Pocos días antes del fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Vizcarra renunció a ser candidato presidencial de su partido y propuso en su lugar a su hermano Mario, pese a que figuraba entre las primeras opciones de los peruanos si pudiera participar en las elecciones de 2026.

Su organización política difundió un comunicado en el que manifestó “su firme rechazo” a la sentencia emitida. “Lo ocurrido no representa un acto de justicia, sino una represalia política impulsada por un pacto mafioso que ha capturado el Ejecutivo, al Congreso y al sistema judicial para perseguir y silenciar a quienes se atreven a defender al pueblo”, señaló el comunicado.

Perú Primero llamó a la ciudadanía a “no normalizar el abuso ni la persecución” y a votar en las próximas elecciones de 2026 para recuperar las instituciones y “elegir a quienes realmente trabajen por el país”.

Temas Relacionados

Mario VizcarraMartín Vizcarraperu-politicaPerú PrimeroElecciones 2026

Más Noticias

¿Cómo se definirá el ascenso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Así se jugará el cuadrangular de permanencia según las bases del torneo

Con la última fecha por jugarse, el campeonato local prepara un cuadrangular decisivo donde cuatro equipos buscarán el único boleto disponible para la próxima temporada

¿Cómo se definirá el ascenso

¿En enero de 2026 habrá feriados o días no laborables? Conoce lo que establece la norma oficial

El Gobierno peruano confirmó un feriado nacional y un día no laborable compensable para el inicio de 2026. La normativa detalla cómo se aplicarán estas jornadas para empleados públicos y privados

¿En enero de 2026 habrá

Choque de trenes de PeruRail e Inca Rail en la vía a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples turistas heridos

El accidente se produjo en el sector de Pampacahua, en la ruta ferroviaria entre Ollantaytambo y Machu Picchu, mientras las causas de la colisión aún son materia de investigación

Choque de trenes de PeruRail

Puré de papas: beneficios nutricionales de prepararlo sin leche

Preparar puré de papas sin leche modifica la composición nutricional del plato y puede representar una opción más saludable para ciertos grupos

Puré de papas: beneficios nutricionales

Reniec emitirá 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026: ¿quiénes serán beneficiados?

La mayor parte de los DNI electrónicos gratuitos será entregada a recién nacidos y menores de edad, priorizando su atención en hospitales, centros de salud y agencias de Reniec en todo el país

Reniec emitirá 627.000 DNI electrónicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE admite tacha que puede

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra por tener una condena por corrupción

César San Martín es cesado y la JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo

Perú expresó su respaldo a Ucrania en medio del conflicto con Rusia e hizo un llamado a una paz “justa y duradera”

ENTRETENIMIENTO

Delany López conmueve con mensaje

Delany López conmueve con mensaje de apoyo a Youna tras su diagnóstico de leucemia

Melissa Paredes planea agrandar la familia junto a Anthony Aranda para 2026: “Sí, tendré otro bebé”

María Gracia Polanco, Renato Bonifaz y más actores de Luz de Luna cuentan cómo celebrarán el Año Nuevo

Fátima Chávez se despide de América TV y Canal N tras más de una década de trayectoria

Falleció Kevin Autista: quién era tiktoker cuya muerte causó conmoción en redes

DEPORTES

¿Cómo se definirá el ascenso

¿Cómo se definirá el ascenso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Así se jugará el cuadrangular de permanencia según las bases del torneo

“Llega para ser goleador del fútbol peruano”: el presidente de Talleres augura un gran futuro a Federico Girotti en Alianza Lima

Universitario fichó a Sekou Gassama, mientras que Alianza Lima presentó a Federico Girotti: ¿Qué ‘9′ tiene el mejor promedio goleador?

Javier Rabanal cuenta cómo llegó a Universitario: “Salió el rumor de que Jorge Fossati no seguiría y en dos semanas pasaron una propuesta”

Alianza Lima fichó a Federico Girotti por tres años y competirá con Paolo Guerrero y Luis Ramos: “El camino empieza hoy”