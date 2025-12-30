Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 admitió la tacha contra Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, por una condena firme de peculado

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió este martes la tacha presentada contra Mario Vizcarra, postulante presidencial del partido Perú Primero.

La solicitud fue interpuesta por Jeanpier Valverde Ortega, militante de Avanza País, quien sostiene que el hermano del expresidente Martín Vizcarra no puede postular debido a una condena firme por peculado.

La impugnación se sustenta en la Ley 30717, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones para prohibir la candidatura de personas condenadas por delitos de corrupción, incluso si ya cumplieron la pena.

“Pese a la existencia de esta condena penal firme por delito doloso de peculado, Mario Vizcarra ha sido inscrito como candidato a la Presidencia de la República, en abierta y objetiva contravención del régimen de impedimentos electorales vigente, afectando gravemente el principio de legalidad y la finalidad ética del sistema democrático”, se lee en el documento.

El Tribunal Constitucional (TC) ha inaplicado la norma en mención, aunque no la haya declarado inconstitucional. En ese sentido, la “condena penal del candidato, al haber sido declarada por él mismo, se erige como un hecho probado, suficiente para que se declare fundada la presente tacha y disponga la exclusión definitiva de la candidatura”, continúa el texto.

El JEE constató que la tacha se presentó dentro del plazo y bajo las formalidades exigidas por la normativa electoral, de modo que notificó a José Luis Alvarado, personero legal de Perú Primero, para que formule descargos en el plazo de un día.

De acuerdo con la resolución, el partido “deberá acompañar los medios probatorios relacionados con lo declarado”.

Contra Vizcarra se han presentado otras dos tachas, una de las cuales ya fue declarada inadmisible. Luis Miguel Caya, candidato a diputado por el Partido Aprista Peruano, solicitó excluirlo de la contienda por el mismo motivo e invocó la Ley 30717.

El JEE rechazó el pedido por falta del comprobante de pago de la tasa electoral de 5.350 soles, aunque otorgó un día para corregir la omisión. Otra tacha, a cargo de Edwin Huamani Pérez, también cuestiona la condena de Vizcarra y la decisión del JEE de aceptar su postulación pese a la restricción legal.

Panorama

El exjefe de Estado y fundador de Perú Primero recibió en noviembre pasado 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al haberse acreditado, según el tribunal a cargo del juicio, más de 2,3 millones de soles en sobornos cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de llegar a ser presidente.

Pocos días antes del fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Vizcarra renunció a ser candidato presidencial de su partido y propuso en su lugar a su hermano Mario, pese a que figuraba entre las primeras opciones de los peruanos si pudiera participar en las elecciones de 2026.

Su organización política difundió un comunicado en el que manifestó “su firme rechazo” a la sentencia emitida. “Lo ocurrido no representa un acto de justicia, sino una represalia política impulsada por un pacto mafioso que ha capturado el Ejecutivo, al Congreso y al sistema judicial para perseguir y silenciar a quienes se atreven a defender al pueblo”, señaló el comunicado.

Perú Primero llamó a la ciudadanía a “no normalizar el abuso ni la persecución” y a votar en las próximas elecciones de 2026 para recuperar las instituciones y “elegir a quienes realmente trabajen por el país”.