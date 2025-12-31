El Reventonazo de la Chola, Yo Soy y JB en ATV: ¿Qué programa tuvo más rating en su último programa del 2025?

El Reventonazo de la Chola, Yo Soy y JB: ¿Qué programa tuvo más rating?

La competencia por el liderazgo de la audiencia televisiva en el último sábado de 2025 estuvo marcada por la emisión final de tres de los programas de entretenimiento más populares de la televisión peruana: El Reventonazo de la Chola, Yo Soy y JB en ATV. El programa de América TV alcanzó el rating más alto de la jornada, consolidándose como el programa más visto del fin de semana.

El espacio conducido por Chola Chabuca (Ernesto Pimentel) logró superar con holgura a sus rivales, reafirmando su posición como referente del entretenimiento familiar en Perú. La última edición del año del programa obtuvo cifras que lo ubicaron por encima de Yo Soy y JB en ATV, ambos habituales competidores de la franja sabatina.

La preferencia del público se inclinó claramente hacia El Reventonazo de la Chola durante la despedida del año. El programa, que combina humor, música y presentaciones en vivo, ha mantenido durante todo el 2025 una tendencia favorable en los niveles de audiencia, gracias a su capacidad de adaptación y a la presencia de figuras del espectáculo nacional.

“Me encuentro abrumada pero feliz por la confianza y el respaldo que todos los fines de semana me ha dado el público para el Reventonazo. Es inmenso su cariño y esto es un gran aliciente para hacer mejores cosas en el 2026”, dijo la Chola Chabuca sobre las cifras alcanzadas a lo largo del año.

La conductora enfatizó la importancia del apoyo recibido, que permitió sostener la propuesta a lo largo del año.

El Reventonazo de la Chola alcanzó 11,1 puntos en su última emisión de 2025, superando ampliamente a Yo Soy y JB en ATV en la preferencia del público.

Por su parte, Yo Soy, el reality de imitadores, y JB en ATV, espacio humorístico dirigido por Jorge Benavides, no lograron alcanzar los niveles de audiencia de su competidor principal en su última emisión del año. Ambos programas cerraron el 2025 sin revertir la tendencia de los últimos meses, en los que el público priorizó la propuesta de El Reventonazo de la Chola.

La conductora de El Reventonazo de la Chola ya se encuentra enfocada en la celebración de fin de año. El 31 de diciembre encabezará una gran fiesta en la Explanada de Plaza Norte, en el distrito de Independencia, con la presencia de las agrupaciones musicales La Bella Luz y Son del Duke. La expectativa por el evento es alta, dado el arrastre demostrado por el programa a lo largo de la temporada.

“El Reventonazo de Año Nuevo va a ser la gran fiesta para recibir el 2026 con las dos orquestas del momento: La Bella Luz y Son del Duke, quienes se han convertido en las favoritas del público peruano. Y las entradas las encuentran en Vaope.com”, explicó Chola Chabuca.

La organización del espectáculo busca trasladar el espíritu del programa al formato presencial, reforzando la conexión con la audiencia que sigue el programa cada fin de semana.

A la par del evento en Plaza Norte, la producción de El Reventonazo de la Chola ha preparado un especial televisivo de Año Nuevo que se emitirá por América Televisión a las 22:00. El especial contará con la participación de todo el elenco habitual y una lista de artistas invitados como La Primerísima, Marisol y la Magia del Norte, Combinación de la Habana, Amarante, Yarita Lizet, Toño Centella, La Bella Luz y Son del Duke. La selección de invitados apunta a ofrecer una alternativa variada y festiva para el público que despide el año desde sus hogares.

El desempeño de El Reventonazo de la Chola en la última jornada sabatina de 2025 refuerza la tendencia observada durante todo el año: el formato, que mezcla rutina humorística, música y entrevistas, se consolidó como la opción predilecta del público peruano para el entretenimiento nocturno de fin de semana.