Ernesto Pimentel responde a las críticas por su entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco: “Me enfoqué en la pareja”

El conductor de ‘Esta Noche’ señaló que había varios temas que no podían tocarse, por lo que aclaró el enfoque de su charla con los artistas

La cantante de cumbia y el futbolista aparecieron en el programa 'Esta Noche' y hablaron públicamente de su relación

La entrevista de Ernesto Pimentel a Christian Cueva y Pamela Franco en el programa ‘Esta Noche’ provocó una fuerte reacción en redes sociales. El conductor abordó la polémica y destacó que su intención nunca fue actuar como juez ni limpiar la imagen del futbolista, sino dar espacio a quienes desean hablar ante cámaras.

“No he estudiado para ser fiscal, no es mi intención ser juez”, expresó Pimentel en una charla con En Escena. El presentador explicó que su labor es la de comunicador y que la audiencia decide a quién respaldar.

“Pongo a la persona en la palestra y el que decide al final es el público”, afirmó. Estas palabras surgieron tras las críticas que señalaban que la entrevista evitó asuntos delicados de la vida personal de Cueva.

Durante el programa, el conductor optó por no abordar ciertos temas relacionados con la situación legal entre Christian Cueva y su expareja Pamela López. “Hay temas judicializados que no se pueden tocar y esas condiciones deben respetarse”, sostuvo Pimentel, defendiendo la decisión de omitir preguntas sobre asuntos legales pendientes.

El enfoque de la entrevista giró en torno a la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. “Me enfoqué en la pareja porque ese era el camino del tema”, indicó el conductor. Si bien algunos temas polémicos de la vida sentimental y familiar de ambos sí fueron tratados, Pimentel aseguró que lo hizo con precaución por respeto a las circunstancias.

Uno de los momentos que más dio que hablar fue la entrega del reconocimiento a la pareja como ‘La mejor pareja del 2025’. La Chola Chabuca, personaje de Ernesto Pimentel, sorprendió a los invitados con este galardón. Las redes sociales reaccionaron de inmediato y calificaron la escena como “fuera de lugar” por la forma en que ambos iniciaron su romance. “La mejor lavandería”, fue uno de los comentarios que circuló entre los usuarios.

Chola Chabuca recibirá el 2026 junto a La Bella Luz y Son del Duke

El cierre del año se acerca y la Chola Chabuca anunció una celebración especial para recibir el 2026. Tras el éxito de ‘El Reventonazo’ y ‘Esta Noche’, el conductor prepara una fiesta en la Explanada de Plaza Norte, en Independencia, con la participación de La Bella Luz y Son del Duke.

“Estoy feliz de anunciar que ‘El Reventonazo de Año Nuevo’ va a ser la gran fiesta para recibir el 2026 cargados de energía junto a las dos orquestas del momento: La Bella Luz y Son del Duke, que se han convertido en las favoritas del público peruano. Y las entradas las encuentran en Vaope.com”, expresó Chola Chabuca.

El conductor subrayó que el evento será una oportunidad para agradecer a la audiencia que ha acompañado sus programas durante este 2025. “Va a ser una gran celebración para agradecer a los millones de personas que todos los fines de semana nos respaldan con su sintonía, y que lo vienen haciendo desde hace más de 18 años en el horario estelar de la televisión nacional”, indicó Chola Chabuca.

La fiesta de fin de año también estará marcada por las cábalas tradicionales. Chola Chabuca adelantó que usará prendas amarillas, comerá las doce uvas y brindará para atraer prosperidad al público.

