Perú

SBS inicia devolución de depósitos no cubiertos por el FSD a clientes de la Caja Rural Del Centro

Los clientes con depósitos superiores a S/ 117.200 en CRAC Del Centro podrán recuperar sus fondos bajo el nuevo procedimiento de devolución

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Caja Centro intervenida por la SBS
La SBS inicia la devolución de depósitos no cubiertos tras la intervención de la CRAC Del Centro por pérdida de solvencia.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció el inicio de la devolución de depósitos no cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito (FSD) a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro), actualmente en proceso de liquidación.

El procedimiento abarca a los clientes cuyos depósitos excedían el monto máximo asegurado por el FSD, que es de S/ 117,200. Este paso representa una nueva etapa en el proceso de liquidación de la entidad financiera.

El 25 de mayo de 2026, la SBS publicó el primer listado de clientes de CRAC Del Centro en liquidación con depósitos de ahorros, a plazo fijo y cuentas por compensación de tiempo de servicio (CTS) que no contaban con la protección del FSD.

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La publicación de estos listados busca facilitar la devolución ordenada y transparente de los fondos a los titulares afectados, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por la superintendencia.

Proceso para acceder a la devolución

Para acceder a la devolución, los clientes deben ingresar al portal institucional de la SBS y verificar si su nombre figura en el listado correspondiente. Si el cliente se encuentra en dicho registro, puede acudir a cualquier oficina o agencia de la CMAC Arequipa con su DNI para solicitar la devolución de sus fondos.

Fachada de la SBS
La liquidación de la CRAC Del Centro afecta a quienes tenían ahorros, depósitos a plazo y CTS sin seguro del FSD.

En el caso específico de los depósitos CTS, los usuarios pueden optar por mantener el saldo en la CMAC Arequipa o retirarlo para disponer libremente del monto. Si el cliente prefiere transferir su depósito CTS a otra entidad del sistema financiero, deberá coordinar el traslado con su empleador, quien gestionará la transferencia a la entidad seleccionada.

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Para resolver dudas o recibir orientación adicional, los interesados pueden escribir al correo electrónico atencionalcliente@cajacentro.com.pe o acercarse directamente a la oficina principal de la CRAC Del Centro en liquidación, ubicada en calle Real N.°1139-1143, distrito y provincia de Huancayo. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Contexto de la intervención y liquidación

La devolución de depósitos no cubiertos por el FSD ocurre tras la intervención de la CRAC Del Centro por parte de la SBS.

En abril, la superintendencia intervino la entidad a raíz de un deterioro severo en su solvencia, al registrar una pérdida del 56% de su patrimonio efectivo en los doce meses previos, alcanzando S/ 7,049 millones. Esta situación constituyó causal de intervención conforme a la Ley General del Sistema Financiero.

dinero - soles
Los usuarios deben consultar el portal SBS y, si figuran en el listado, acudir con DNI a cualquier agencia de CMAC Arequipa para el cobro.

El deterioro fue atribuido a pérdidas continuas derivadas de una deficiente gestión crediticia y la insuficiencia de respaldo patrimonial por parte de los accionistas, pese a los requerimientos de la autoridad reguladora.

Como parte del proceso de intervención, la SBS activó el mecanismo del Fondo de Seguro de Depósito (FSD), que cubre hasta S/ 117,200 por titular y entidad. Los depósitos que exceden este monto son los que ahora están siendo devueltos bajo el nuevo procedimiento anunciado.

La intervención de la CRAC Del Centro forma parte de las acciones de la SBS para proteger los intereses de los depositantes y mantener la estabilidad del sistema financiero. El proceso de devolución continuará según los lineamientos establecidos, mientras se completan las etapas de la liquidación de la entidad.

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