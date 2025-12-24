Franco Cabrera celebra el éxito de Yo Soy: Final fue el programa más visto del sábado

Entre la algarabía del público y la expectativa del jurado, se revela al triunfador de la Gran Final de Yo Soy. El imitador de Michael Jackson se corona campeón en una celebración llena de confeti y emoción.

El concurso de imitadores “Yo Soy” se ubicó como el programa más visto de la televisión peruana el sábado 20 de diciembre, al registrar 12,1 puntos de rating y una audiencia estimada de 1 millón 430 mil personas, según cifras de Kantar Ibope Media. El formato de Latina Televisión se consolidó en la preferencia del público durante la final de su segunda temporada anual, superando los números de la primera final del año y reafirmando la vigencia de su propuesta.

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

La gala final, conducida por Franco Cabrera y Diana Sánchez, contó con la presencia del jurado integrado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán. Durante la transmisión, la imitadora Gabriela Villanueva se consagró como ganadora al personificar a Michael Jackson, tras una actuación que recibió la ovación del jurado y del público en el estudio. El evento marcó el cierre de la temporada número 35 del ciclo y reforzó el posicionamiento de Yo Soy como uno de los espacios más emblemáticos de la televisión nacional.

Gabriela Villanueva es la imitadora de Michael Jackson.

El impacto del programa también se reflejó en plataformas digitales. El React en vivo, emitido en el canal oficial de Latina Televisión en YouTube, alcanzó 59.695 usuarios conectados simultáneamente durante la final, lo que evidencia la expansión del formato hacia audiencias multiplataforma y la integración de nuevas formas de consumo.

Alejandra Guzmán, Michael Jackson o Green Day; uno de ellos será el ganador de la temporada de 'Yo Soy'

Franco Cabrera emocionado con resultados

Tras el éxito alcanzado en la final, Franco Cabrera destacó el significado emocional para los participantes. “He estado en competencias antes y, para mí, era fundamental que ellos la pasaran bien y sintieran que, más allá de ganar o perder, ya habían logrado algo enorme. Creo que el aplauso del público en el estudio y el del público en el patio de Latina los hizo sentirse poderosos. Y lo son”, expresó el conductor.

Cabrera resaltó el recorrido de los finalistas al recordar que “cuando ellos empezaron, estaban en un casting sin saber si iban a pasar o no. Y de pronto, estaban en una final nacional, vista por todo el Perú. Ellos fueron los verdaderos protagonistas de la noche. A través de sus historias, el país entero puede sentir que todo es posible”.

Durante su intervención, Franco Cabrera resaltó el mensaje de superación que deja la competencia: “Eso es lo que, para mí, engloba esta final: el cierre de un mensaje profundamente positivo para el televidente. Todos podemos lograr lo que nos propongamos si luchamos como lo hicieron ellos. Siento una enorme gratitud por ser parte de ‘Yo Soy’. Es muchísimo para mí y agradezco profundamente poder ser, aunque sea, una pequeña parte de lo que este programa significa”.

Continúa una nueva temporada

Tras la final de la última temporada y la victoria de la imitadora de Michael Jackson, el ciclo de Yo Soy continuará. Latina Televisión anunció el inicio de una nueva temporada con la etapa de castings, que comenzará este lunes a las 21:00 horas.

El formato seguirá al aire de lunes a sábado en el mismo horario, de acuerdo con la programación oficial del canal, siempre bajo la conducción de Franco Cabrera y Diana Sánchez.

Gabriela Villanueva fue la ganadora de Yo Soy

Gabriela Villanueva fue proclamada ganadora de Yo Soy por su imitación de Michael Jackson. La artista destacó entre los finalistas tras interpretar los temas Billie Jean y Thriller, dos clásicos del denominado Rey del Pop, y logró convencer tanto al jurado como a la audiencia, quienes siguieron la competencia en directo.

La final reunió además a los imitadores de Green Day y Alejandra Guzmán. La estructura del certamen de Latina Televisión exige a los participantes superar distintas rondas mediante actuaciones que buscan reproducir fielmente la esencia de los artistas originales. En la etapa decisiva, Villanueva obtuvo el reconocimiento del jurado y el público, lo que le permitió acceder al trofeo y a un premio económico de 20.000 soles.

Tras recibir la distinción, Gabriela Villanueva expresó: “Me siento emocionada, tengo muchas ganas de llorar. Aún no lo asimilo y estoy muy feliz porque sé que ha sido fruto de mucho esfuerzo, mucho trabajo”. La ganadora agradeció el respaldo de su familia y el apoyo que recibió desde distintas regiones del país, resaltando el valor del aprendizaje y las experiencias adquiridas en el transcurso del programa.

