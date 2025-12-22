Perú

El emotivo mensaje de Jorge Benavides para Enrique Espejo, ‘Yuca’: “Si existen los milagros, puedas regresar a nuestro lado”

El cómico habló sobre la grave situación de salud de Enrique Espejo, conocido como Yuca, y explicó su ausencia prolongada, con un testimonio que impactó a compañeros y televidentes

El comediante Jorge Benavides sorprendió al público al revelar detalles inéditos sobre el difícil momento que atraviesa Enrique Espejo, generando una ola de solidaridad y nostalgia entre los seguidores de la televisión peruana (TikTok)

La prolongada ausencia en ‘JB en ATV’ de Enrique Espejo, popularmente conocido como Yuca, generó durante meses preguntas y especulaciones entre los seguidores de la televisión peruana.

Su alejamiento repentino de los programas donde fue figura central durante décadas despertó inquietud, pero también un silencio que su entorno decidió respetar. Ese hermetismo se rompió cuando Jorge Benavides tomó la palabra en su espacio televisivo y compartió detalles sobre el estado de salud del comediante.

El mensaje, pronunciado con tono sereno y profundamente emotivo, no solo confirmó la gravedad del cuadro, sino que expuso el vínculo humano y profesional que unió a ambos durante años de trabajo, humor y complicidad frente a las cámaras.

Un anuncio que rompió el silencio

Jorge Benavides decidió hablar tras meses de incertidumbre y explicó por qué Yuca dejó el programa cómico que dirige, revelando que su estado es crítico y que el silencio respondió a un pedido familiar. (TikTok)

Jorge Benavides aprovechó un momento de su programa para dirigirse al público y explicar por qué Enrique Espejo dejó de aparecer en pantalla. Según relató, la decisión de mantener reserva respondió a un pedido expreso de las hijas del comediante, quienes buscaron proteger su intimidad en un contexto extremadamente delicado.

“El público se preguntaba qué pasaba, qué pasaba”, señaló Benavides al recordar la preocupación creciente de los televidentes. Aclaró que Yuca continúa con vida, aunque su estado es crítico y requiere cuidados constantes. La frase, dicha sin rodeos, marcó un punto de quiebre entre la expectativa de una pronta reaparición y la realidad médica que enfrenta el actor cómico.

El conductor evitó detalles clínicos específicos, pero fue claro al describir la gravedad del momento. “Está bien, bien delicado”, expresó, dejando entrever que el proceso de recuperación es incierto. El mensaje tuvo un efecto inmediato en redes y conversaciones cotidianas, donde la figura de Yuca ocupa un lugar especial en la memoria colectiva de varias generaciones.

La ausencia física y la presencia permanente

Benavides expresó un deseo colectivo de recuperación y dedicó palabras especiales a las hijas de Yuca, resaltando la fuerza del vínculo familiar. (Facebook)

Aunque Yuca ya no forma parte del elenco en pantalla, Jorge Benavides destacó que su figura sigue vigente en el imaginario del público. Gracias a los archivos televisivos y a la circulación constante de escenas en plataformas digitales, el comediante continúa provocando risas y evocando recuerdos.

Benavides mencionó que videos compartidos en TikTok e Instagram mantienen vivas las rutinas más emblemáticas de Espejo. “Todavía lo vemos siendo parte de situaciones inolvidables”, comentó, subrayando que el humor trasciende el tiempo y las circunstancias personales.

Entre los recuerdos que evocó, mencionó una escena particular que, según confesó, puede ver repetidas veces sin dejar de reír. Se trata de un sketch donde Yuca aparece con una mosca en la frente, una imagen simple que resume la espontaneidad y el sello particular del comediante. Para Benavides, ese tipo de momentos explican por qué el público no lo olvida y por qué su ausencia pesa tanto en el set y en los hogares.

Un mensaje desde la fe y la espiritualidad

La figura de Yuca permanece vigente gracias a videos y recuerdos que circulan en plataformas digitales, manteniendo activo su legado humorístico. (ATV)

El pronunciamiento de Jorge Benavides no se limitó a un informe sobre el estado de salud. El conductor apeló a creencias personales vinculadas a la energía y la espiritualidad para enviarle un mensaje directo a su compañero. Aunque reconoció que Yuca ya no escucha de forma consciente, sostuvo que existe una conexión más allá de lo físico.

“Si existen los milagros, puedas regresar a nuestro lado”, expresó, dejando ver la esperanza que aún acompaña al equipo y a los seguidores del comediante. El mensaje fue formulado como un deseo colectivo, no solo desde el elenco presente en el estudio, sino desde una audiencia que siguió su carrera durante años.

Benavides también dedicó palabras a las hijas de Espejo, a quienes describió como un soporte constante en este proceso. Les deseó que puedan compartir las fiestas junto a su padre, resaltando el vínculo familiar como un eje fundamental en medio de la adversidad. El aplauso que cerró el mensaje funcionó como un gesto simbólico de reconocimiento y afecto.

