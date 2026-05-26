Perú

Indecopi investiga a gremio inmobiliario por presunta recomendación de comisiones fijas a sus asociados

El organismo regulador abrió un procedimiento contra el gremio por supuestas directrices advertidas a través de diversos canales institucionales según el comunicado oficial

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Condominio - sector inmobiliario - V&V Grupo
Indecopi inicia sanción administrativa contra el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú por posible recomendación de fijar comisiones.

La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC) del Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú (CAIP) y su presidenta, según comunicó el propio organismo regulador.

La medida responde a la presunta recomendación de establecer porcentajes o montos fijos en el cobro de comisiones por parte de los agentes inmobiliarios en operaciones de venta y alquiler de inmuebles.

Indicios de coordinación y canales utilizados

El comunicado de Indecopi señala que, tras indagaciones preliminares, se identificaron elementos que indicarían una práctica colusoria horizontal.

Tanto el CAIP como su presidenta habrían difundido la recomendación de fijar comisiones a través de distintos canales, como correos electrónicos dirigidos a los asociados, comunicados en su página web y publicaciones en redes sociales como Facebook e Instagram.

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De acuerdo con la autoridad peruana, esta conducta podría afectar la libre competencia en el sector inmobiliario, uno de los más boyantes del país.

Logo de Indecopi con persona
La investigación detecta presunta práctica colusoria horizontal que involucra a la presidenta del gremio inmobiliario y comunicación oficial mediante redes sociales.

Evidencias en medios y documentos del gremio

En el material revisado por la DLC figura publicidad institucional en la que se hace referencia explícita a la directriz sobre los cobros.

Además, en la Revista Digital Inmobiliaria Bien Inmueble se consigna que uno de los objetivos del gremio es promover una cultura inmobiliaria que contemple el cobro mínimo del 5% del valor de venta del inmueble en concepto de honorarios.

Según el comunicado del organismo regulador peruano de la libre competencia, estas acciones del Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú podrían representar un límite para la competencia y la libre fijación de precios en el mercado.

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Procedimiento administrativo y garantías para los investigados

El inicio del procedimiento sancionador, de acuerdo con el comunicado, se fundamenta en la existencia de indicios razonables.

Esto no implica prejuzgamiento ni declaración de culpabilidad, sino que activa un proceso en el que el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú y su presidenta tienen derecho a presentar descargos y ejercer su defensa.

La investigación seguirá el curso establecido por la normativa vigente hasta determinar si corresponde una sanción o el archivo del expediente.

La inseguridad afecta más al sector privado
Indecopi advierte sobre los posibles efectos negativos en la libre competencia del mercado inmobiliario por la fijación de un cobro mínimo del 5% en comisiones.

Convocatoria a la ciudadanía y vías de contacto

La Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas permite que cualquier persona con interés legítimo aporte información útil para la investigación.

Los interesados pueden dirigirse a la sede de la DLC en Lima, ubicada en Calle de la Prosa 104, distrito de San Borja, contactar mediante el correo st-clc@indecopi.gob.pe o llamar al 224-7800, anexo 3101.

Indecopi reafirma su compromiso con la libre competencia

El comunicado concluye reiterando el compromiso del Indecopi con la fiscalización de prácticas anticompetitivas y la promoción de mercados transparentes.

El organismo exhorta a los proveedores y agentes del sector inmobiliario a cumplir estrictamente la normativa de libre competencia, subrayando que la fijación de comisiones podría afectar la transparencia y la libre elección en el mercado de bienes raíces.

El procedimiento continuará con la recopilación de descargos y pruebas, hasta que la DLC determine la resolución final conforme a los elementos recabados y la normativa aplicable.

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