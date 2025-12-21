Perú

Pamela Franco se quiebra al declararle su amor a Christian Cueva: “Cuando lo miro le digo todo”

La cantante de cumbia y el futbolista aparecieron en el programa ‘Esta Noche’ y hablaron públicamente de su relación

La cantante de cumbia y el futbolista aparecieron en el programa 'Esta Noche' y hablaron públicamente de su relación

El set de ‘Esta Noche’ presenció un momento inédito en la vida pública de Pamela Franco y Christian Cueva, quienes compartieron por primera vez en televisión detalles de su vínculo sentimental. El encuentro, transmitido ante la audiencia, se convirtió rápidamente en el centro de conversación tras la intervención de la artista, quien se mostró conmovida al hablar de sus sentimientos frente a cámaras.

Pamela Franco tomó la palabra junto a Christian Cueva durante una visita al set acompañado por la figura de la Chola Chabuca. Nunca antes ambos habían hablado abiertamente de su relación en televisión, lo que generó una expectativa singular entre fanáticos y televidentes desde el anuncio de la entrevista.

La relación entre Franco y Cueva fue confirmada de manera pública en noviembre de 2024, durante un evento musical protagonizado por la cantante. Desde entonces, han coincidido en diversos escenarios donde el deportista también ha impulsado proyectos artísticos, participando junto a Franco en presentaciones en vivo.

En el transcurso del programa, la tensión emocional se tornó evidente. Pamela Franco sorprendió al declararle su amor a Christian Cueva, quien permaneció atento durante toda la declaración. La cantante, visiblemente emocionada, afirmó: “Sería imposible describirlo y la gente puede decir muchas cosas. Yo estoy segura de que él se da cuenta y siente lo que yo siento por él cuando lo miro, lo toco, le hablo”.

Este fragmento de la conversación se destacó como uno de los picos emocionales de la emisión, ya que la artista no pudo evitar quebrarse mientras continuaba: "En cada momento que hemos pasado, yo sé que más que decirle te amo, cuando lo miro expreso todo“.

Christian Cueva llenó de elogios a Pamela Franco

Durante la misma emisión, Christian Cueva compartió ante la audiencia cuáles son las razones que lo condujeron a consolidar su relación con la cantante, poniendo énfasis en los valores que identifica en su pareja. "Sé el noble corazón que ella tiene, la mujer que es. Sé de qué familia viene y sé por qué Dios me la mandó a mi vida. Y esos detalles dice mucho de lo que sentimos“, expresó el futbolista durante la conversación.

El mediocampista subrayó el ambiente de comprensión y diálogo que caracteriza su vínculo con Franco. Explicó que admira la capacidad de su pareja para comprenderlo y para abordar las dificultades con palabras en lugar de reproches.

“En realidad, el corazón que tiene, la nobleza que tiene, la humildad. Ella no me ve las cosas que puedo cometer, los errores que puedo cometer, siempre me habla. Ella como yo queremos seguir una misma línea“, afirmó en una de las declaraciones más resaltantes de la entrevista.

La presencia conjunta de Pamela Franco y Christian Cueva en este espacio marcó una etapa distinta en la proyección pública de su relación, que hasta el momento se había mantenido en un plano mayormente privado tras su revelación a finales de 2024. Ambos manifestaron su voluntad de fortalecer el vínculo no solo en el plano personal, sino en el profesional, colaborando en una serie de eventos artísticos compartidos.

La reacción del público y las repercusiones en redes sociales no se hicieron esperar tras la emisión del programa, generando comentarios acerca de la sinceridad y la profundidad de las declaraciones. La exposición pública de sus sentimientos, lejos de afectar la imagen de la pareja, posicionó a Franco y Cueva como una de las duplas más comentadas en el circuito del espectáculo y el deporte en el país.

