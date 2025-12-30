Janet Barboza revela cómo apoyó a Pamela López y compara su presente: “¿Cómo la vemos hoy? Facturando, regia, estupenda”.

El impacto de la separación de Pamela López y Christian Cueva volvió a ocupar el centro de atención tras las declaraciones de Janet Barboza en América Hoy, donde la conductora relató con detalle la intensidad del momento vivido por la aún esposa del futbolista. Barboza describió la llamada en la que López la contactó desde Miami apenas Cueva decidió regresar solo a Perú y hacer pública su relación con Pamela Franco.

La presentadora subrayó el estado emocional de López durante esa conversación: “Me cuenta una historia, llorando, de verdad que era terrible”, confirmó Janet Barboza en el set del espacio televisivo. La conductora de ‘América Hoy’ explicó que la primera reacción fue ofrecerle palabras de aliento ante la urgencia emocional que le transmitió López.

Así lo describió: “Lloraba y yo en ese momento le dije: ‘Pamela, en este momento te duele, estoy segura de que no hay palabras que van a lograr menguar tu dolor. Sin embargo, cuando pase el tiempo te vas a reír y mirarás atrás y verás quién realmente perdió’”, compartió la conductora.

Janet Barboza revela la dura reacción de Pamela López tras la separación de Christian Cueva

Janet Barboza también destacó la recuperación de la influencer, quien recientemente lideró el ranking de facturación del año presentado por ‘América Hoy’. “¿Cómo vemos hoy a Pamela López? Facturando, regia, estupenda. Saca sus canciones. No hay evento donde no esté. Y además tiene un colágeno a su lado”, afirmó la conductora entre risas, celebrando el presente laboral y personal de López ante el aplauso del público en vivo.

Los conductores de 'América Hoy' analizan el increíble año de Pamela López. Descubre cómo transformó el dolor de una infidelidad en un éxito rotundo, facturando como nunca, lanzando canciones y encontrando un nuevo amor. Video: América Hoy

En tono irónico, Barboza marcó distancia con Pamela Franco y sostuvo: “Escúchame, Pamela Franco, ¿qué tiene? Pamela Franco no tiene eventos y además tiene a Christian Cueva a su lado”. Las otras panelistas se sumaron al reconocimiento. Leysi Suárez se refirió al desarrollo profesional de Pamela López durante los últimos años: “Se volvió empresaria, animadora y ahora cantante. Imagen de marca, ni nosotras que tenemos 30 años en televisión”, declaró Suárez.

Dorita Orbegoso, por su parte, resaltó la reconfiguración personal de López después del escándalo mediático: “Después que la mandaron a vender marcianos, ¿se acuerdan? Y mírala ahora. Brilla con luz propia, es una mujer segura de sí”.

Paul Michael ha sido clave en la recuperación afectiva y profesional de Pamela López

Janet Barboza también describió, en tono humorístico, el cambio que significó la presencia de Paul Michael en la vida de la empresaria: “Dirán todo lo que ustedes quieran de Paul Michael, que seguramente no tiene esto, no tiene lo otro, pero el chico canta, le está ayudando a facturar y han sacado una canción bastante buena. Y en segundo lugar, es que ella se levanta, descansa y tiene un hombre joven a su lado y guapo... Pamela Franco se despierta y ve a Christian Cueva”, remató Barboza en el programa.

La conducta ya había narrado en marzo de 2025 detalles de una conversación privada con Pamela López, originada a través de una amiga en común. Según relató Janet Barboza en esa oportunidad, López le comentó que había descubierto “conversaciones subidas de tono entre Christian Cueva y Melissa Klug, además de otros detalles que la dejaron muy afectada”, todo en un ambiente estrictamente confidencial, limitándose ella a escuchar y aconsejar.