Perú

Janet Barboza revela cómo apoyó a Pamela López y compara su presente: “¿Cómo la vemos hoy? Facturando, regia, estupenda”

La empresaria y cantante brilla como nunca en los escenarios y lidera la lista de facturación, mientras deja atrás el duro episodio personal para reinventarse con una agenda llena de proyectos y eventos destacados

Guardar
Janet Barboza revela cómo apoyó
Janet Barboza revela cómo apoyó a Pamela López y compara su presente: “¿Cómo la vemos hoy? Facturando, regia, estupenda”.

El impacto de la separación de Pamela López y Christian Cueva volvió a ocupar el centro de atención tras las declaraciones de Janet Barboza en América Hoy, donde la conductora relató con detalle la intensidad del momento vivido por la aún esposa del futbolista. Barboza describió la llamada en la que López la contactó desde Miami apenas Cueva decidió regresar solo a Perú y hacer pública su relación con Pamela Franco.

La presentadora subrayó el estado emocional de López durante esa conversación: “Me cuenta una historia, llorando, de verdad que era terrible”, confirmó Janet Barboza en el set del espacio televisivo. La conductora de ‘América Hoy’ explicó que la primera reacción fue ofrecerle palabras de aliento ante la urgencia emocional que le transmitió López.

Así lo describió: “Lloraba y yo en ese momento le dije: ‘Pamela, en este momento te duele, estoy segura de que no hay palabras que van a lograr menguar tu dolor. Sin embargo, cuando pase el tiempo te vas a reír y mirarás atrás y verás quién realmente perdió’”, compartió la conductora.

Janet Barboza revela la dura reacción de Pamela López tras la separación de Christian Cueva

Janet Barboza también destacó la recuperación de la influencer, quien recientemente lideró el ranking de facturación del año presentado por ‘América Hoy’. “¿Cómo vemos hoy a Pamela López? Facturando, regia, estupenda. Saca sus canciones. No hay evento donde no esté. Y además tiene un colágeno a su lado”, afirmó la conductora entre risas, celebrando el presente laboral y personal de López ante el aplauso del público en vivo.

Los conductores de 'América Hoy' analizan el increíble año de Pamela López. Descubre cómo transformó el dolor de una infidelidad en un éxito rotundo, facturando como nunca, lanzando canciones y encontrando un nuevo amor. Video: América Hoy

En tono irónico, Barboza marcó distancia con Pamela Franco y sostuvo: “Escúchame, Pamela Franco, ¿qué tiene? Pamela Franco no tiene eventos y además tiene a Christian Cueva a su lado”. Las otras panelistas se sumaron al reconocimiento. Leysi Suárez se refirió al desarrollo profesional de Pamela López durante los últimos años: “Se volvió empresaria, animadora y ahora cantante. Imagen de marca, ni nosotras que tenemos 30 años en televisión”, declaró Suárez.

Dorita Orbegoso, por su parte, resaltó la reconfiguración personal de López después del escándalo mediático: “Después que la mandaron a vender marcianos, ¿se acuerdan? Y mírala ahora. Brilla con luz propia, es una mujer segura de sí”.

Paul Michael ha sido clave en la recuperación afectiva y profesional de Pamela López

Janet Barboza también describió, en tono humorístico, el cambio que significó la presencia de Paul Michael en la vida de la empresaria: “Dirán todo lo que ustedes quieran de Paul Michael, que seguramente no tiene esto, no tiene lo otro, pero el chico canta, le está ayudando a facturar y han sacado una canción bastante buena. Y en segundo lugar, es que ella se levanta, descansa y tiene un hombre joven a su lado y guapo... Pamela Franco se despierta y ve a Christian Cueva”, remató Barboza en el programa.

La conducta ya había narrado en marzo de 2025 detalles de una conversación privada con Pamela López, originada a través de una amiga en común. Según relató Janet Barboza en esa oportunidad, López le comentó que había descubierto “conversaciones subidas de tono entre Christian Cueva y Melissa Klug, además de otros detalles que la dejaron muy afectada”, todo en un ambiente estrictamente confidencial, limitándose ella a escuchar y aconsejar.

Temas Relacionados

Pamela LópezChristian CuevaJanet Barbozaperu-entretenimiento

Más Noticias

Cábalas de Año Nuevo 2026: cuáles son las más efectivas y por qué siguen siendo tradición en Perú

El color amarillo, las uvas, las lentejas y los baños de florecimiento dominan los rituales de fin de año en mercados y hogares, reflejando la esperanza colectiva de prosperidad y nuevos comienzos para el 2026

Cábalas de Año Nuevo 2026:

Robó un auto y se ocultó durante horas en las aguas de pantano para evitar ser capturado por la Policía

Pese a permanecer horas sumergido en los Pantanos de Villa para evitar a la Policía, el asaltante fue capturado y ahora deberá responder por el robo de un vehículo en el distrito limeño de Chorrillos

Robó un auto y se

Choque de trenes en la vía a Machu Picchu en Cusco: reportan un fallecido y al menos 50 turistas heridos

El accidente se produjo en el sector de Pampacahua, en la ruta ferroviaria entre Ollantaytambo y Machu Picchu, mientras las causas de la colisión aún son materia de investigación

Choque de trenes en la

La Noche Crema 2026 contará con una frecuencia inesperada: el sorpresivo canal que adelanta conversaciones para transmitir el evento a nivel nacional

Franco Velazco, administrador provisional de Universitario de Deportes, mantiene diálogo con una señal televisiva inesperada, cuyo alcance local será clave para llevar a todos los hogares la transmisión de la Noche Crema

La Noche Crema 2026 contará

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María apuestan por la terapia de pareja para fortalecer su relación

La modelo uruguaya y el cantante decidieron volver a la terapia para reencontrar la calma en su matrimonio, mostrando su compromiso por mantener una convivencia estable y priorizando el bienestar de sus hijos

Romina Gachoy y Jean Paul
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú denuncia

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra por tener una condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Radio Corazón se despide de

Radio Corazón se despide de la FM y apuesta por lo digital: así reaccionaron sus fanáticos

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María apuestan por la terapia de pareja para fortalecer su relación

Marina Mora le da su respaldo a Maju Mantilla tras polémica con Gustavo Salcedo: “siempre la voy a querer”

El reencuentro de los hermanos Álvarez: así celebraron Arturo y Carlos la Navidad tras su reconciliación

Youna revela que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva: “Esta batalla es por mi hija”

DEPORTES

La Noche Crema 2026 contará

La Noche Crema 2026 contará con una frecuencia inesperada: el sorpresivo canal que adelanta conversaciones para transmitir el evento a nivel nacional

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

Rodrigo Ureña cierra su historia con Universitario: deja el legado del tricampeonato en Perú para incorporarse a Millonarios

¿Cómo se definirá el ascenso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Así se jugará el cuadrangular de permanencia según las bases del torneo

Pedro Gallese ya es del Deportivo Cali: detalles de su contratación, firma y la felicidad de la hinchada