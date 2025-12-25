Perú

Pamela López acepta reunirse con Christian Cueva para llegar a un acuerdo de divorcio

La trujillana, a través de su abogado, mencionó que está dispuesta al diálogo con el fin de apresurar el proceso de divorcio, luego de que el futbolista presentara una demanda

Pamela López se mostró dispuesta a conversar con Christian Cueva para definir los términos de su separación legal. La noticia cobra fuerza después de que el futbolista formalizara la demanda de divorcio, abriendo paso a un proceso que ambos buscan resolver sin mayores conflictos. La trujillana, a través de su representante legal, dejó claro que está lista para llegar a un acuerdo y evitar que el trámite se prolongue, sobre todo por el bienestar de sus tres hijos menores.

El abogado de Pamela López, Gino Paolo Zamora Vega, utilizó las redes sociales para publicar un comunicado en el que aclaró la posición de su clienta. Dejó en claro que aún no han recibido ninguna notificación judicial sobre la demanda de divorcio presentada por Cueva. Según Zamora Vega, la disposición al diálogo es total y la idea principal es cerrar este capítulo de la forma más adecuada para la familia.

“Con relación al video difundido en redes sociales de CC sobre la existencia de una demanda de divorcio. Respecto de ello, aclaro que hasta la fecha, PL no ha sido notificada por la vía correspondiente”, explicó el abogado en su pronunciamiento.

Según el comunicado, López prioriza el bienestar de sus hijos y, tomando en cuenta la recomendación de su abogado, está lista para sentarse a la mesa con la defensa de Christian Cueva.

“Priorizando en todo momento el interés superior de sus tres menores hijos, por recomendación mía estamos predispuestos para acceder al diálogo propuesto por la defensa de CC, con la finalidad de arribar a un acuerdo que permita concluir esta situación de manera adecuada, responsable y beneficiosa, tanto para los menores involucrados como para PL y CC”, señala el texto.

El abogado también se mostró abierto a la conciliación y dejó canales de comunicación disponibles con el equipo legal del futbolista. “En tal sentido, a efectos de contar con una mejor comunicación y coordinación, pueden contactarme por este medio a fin de acordar el día y la hora para dicha reunión”, puntualizó Zamora Vega.

Christian Cueva aseguró que había formalizado la demanda de divorcio

En paralelo, Christian Cueva y su abogado informaron en redes sociales que ya presentaron la demanda de divorcio ante el Poder Judicial. El anuncio fue acompañado de un llamado directo a Pamela López para que ambos equipos legales puedan llegar a un acuerdo fuera de las salas judiciales.

“Como es de conocimiento público, el estudio Villaverde viene teniendo el patrocinio del señor Cristian Cueva. En este sentido, hemos presentado la demanda de divorcio ante el Poder Judicial el día miércoles 17 de diciembre de 2025, contra la señora Pamela López Olózano. Sin embargo, invitamos a la señora López y a sus abogados a poder dialogar con nosotros con la finalidad de hacer un proceso más célere y armonioso en beneficio de ambas partes”, dijo el abogado del futbolista durante la transmisión.

La propuesta de Cueva apunta a que el proceso no se convierta en un enfrentamiento prolongado, sino que ambas partes puedan definir los términos de la separación con rapidez. Tanto él como López parecen estar de acuerdo en que la prioridad es evitar exponer a sus hijos a un proceso largo o desgastante, por lo que la vía de la conciliación se presenta como la opción más viable.

El caso de Pamela López y Christian Cueva se ha convertido en uno de los temas más comentados en el ámbito del entretenimiento local, ya que involucra a dos figuras reconocidas y pone sobre la mesa la importancia de resolver diferencias personales de manera responsable, especialmente cuando hay hijos menores de por medio.

