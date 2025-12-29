Intervienen celda de Wanda del Valle: vuelve a defender al ‘Maldito Cris’ y asegura que “Dios ve su inocencia”

La revisión exhaustiva de la celda de Wanda del Valle no arrojó hallazgos de armas, drogas ni elementos prohibidos, según autoridades penitenciarias.

La madrugada del último fin de semana en el penal de mujeres de Chorrillos marcó un nuevo episodio en la historia de Wanda del Valle Bermúdez, conocida como la ‘Bebecita del crimen’. Durante un operativo sorpresa realizado por el Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), las autoridades revisaron su celda y las de otras internas de máxima seguridad.

Ante las cámaras de Panorama, Wanda del Valle reafirmó su postura: defendió nuevamente la inocencia de su expareja, el abatido criminal Maldito Cris, y sostuvo que "Dios ve su inocencia“.

El dominical detalló que la intervención, ejecutada en horas de la medianoche, sorprendió a las internas del pabellón tres, donde se encuentran recluidas 231 mujeres consideradas de alta peligrosidad, entre ellas la ‘Bebecita del crimen’.

El Grupo de Operaciones Especiales del INPE realizó un operativo sorpresa en el penal de mujeres de Chorrillos para reforzar la seguridad y detectar objetos ilícitos. (Panorama)

Las autoridades del INPE desplegaron un equipo especializado para la requisa, con el objetivo de hallar objetos ilícitos y fortalecer el control en los penales del país. Este operativo forma parte de una estrategia nacional de mano dura contra la criminalidad en las cárceles, según declararon voceros del sistema penitenciario.

Durante la requisa, no se hallaron objetos prohibidos en la celda de Wanda del Valle Bermúdez, quien comparte espacio con otras dos internas. Panorama reportó que cada rincón de la celda fue inspeccionado para descartar la presencia de armas, drogas u otros elementos ilegales.

Uno de los funcionarios del penal afirmó: "Nada se ha encontrado, ningún objeto ilícito, nada que nos ponga en alerta“, subrayando que el penal permanece bajo control y que el principio de autoridad se mantiene firme.

Wanda del Valle Bermúdez tenía un gusto particular por publicar sensuales videos en TikTok, con los que mostraba su vida de lujos.

Sus vínculo y las investigación

La figura de Wanda del Valle ha estado bajo el escrutinio de las autoridades desde su extradición de Colombia. Enfrenta cargos por organización criminal y está señalada por la policía como presunta responsable de intentar acabar con la vida del general PNP Víctor Revoredo. Además, las investigaciones la asocian con integrantes del Tren de Aragua implicados en delitos de explotación sexual en Lima Metropolitana.

El reportaje mostró el rostro desafiante de la interna, quien negó haber conocido personalmente a Víctor Revoredo Farfán y rechazó las acusaciones de haber liderado un grupo de aniquilamiento contra el alto oficial policial. “Ni lo conozco. Nunca lo he visto. Pregúntele, él conoce más mi casa que yo la de él”, expresó Wanda ante las cámaras de Panorama.

De acuerdo a la investigación, la policía sostiene que la organización criminal ofreció cincuenta mil soles, un salario mensual y propiedades a cambio de la vida del general, junto al control de una plaza de extorsión y prostitución.

Defensa del ‘Maldito Cris’

Panorama recogió declaraciones de Wanda del Valle sobre su expareja, Christopher Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’. La interna defendió la memoria del abatido sicario: "Pues miserable para mí no era“.

Cuando fue consultada por los crímenes atribuidos al “Maldito Cris”, replicó: “Que lo juzgue Dios, amor. Que lo juzgue Dios”. Ante la reiteración de las preguntas, subrayó: "¿De qué me puedo arrepentir si no he hecho nada?“, reafirmando su postura de inocencia y distanciamiento de los delitos que se le imputan.

La actitud de Wanda del Valle no reflejó arrepentimiento por los hechos que se investigan ni por las vinculaciones con su expareja. Pese a la evidencia presentada en videos y reportes policiales, reiteró que desconocía las actividades delictivas del 'Maldito Cris’ y que solo supo de ellas a través de medios de comunicación y redes sociales.

Maldito Cris fue abatido por la Policía. | Captura de TV

Perfil de las internas

Durante la cobertura de Panorama, se evidenció el ambiente de alta tensión en el pabellón de máxima seguridad del penal de Chorrillos. La presencia de personal del INPE y el Grupo de Operaciones Especiales resultó en gritos y resistencia por parte de las internas.

En este pabellón se encuentran procesadas y sentenciadas por delitos como crimen organizado, sicariato y extorsión. Además de Wanda del Valle, el medio televisivo entrevistó a otras internas como Stefanie Vázquez Liberato, conocida como “la Diabla”, quien también se refirió a los delitos que la llevaron a prisión.

La situación de Wanda del Valle se mantiene bajo observación de las autoridades peruanas. Según Panorama, deberá esperar dieciocho meses en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por las graves acusaciones que enfrenta.