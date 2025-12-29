Perú

Intervienen celda de Wanda del Valle: vuelve a defender al ‘Maldito Cris’ y asegura que “Dios ve su inocencia”

Un informe de Panorama mostró que la ‘Bebecita del crimen’ rechazó reiteró su postura de desconocimiento sobre un intento por acabar con la vida del general PNP Víctor Revoredo

Guardar
La revisión exhaustiva de la celda de Wanda del Valle no arrojó hallazgos de armas, drogas ni elementos prohibidos, según autoridades penitenciarias.

La madrugada del último fin de semana en el penal de mujeres de Chorrillos marcó un nuevo episodio en la historia de Wanda del Valle Bermúdez, conocida como la ‘Bebecita del crimen’. Durante un operativo sorpresa realizado por el Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), las autoridades revisaron su celda y las de otras internas de máxima seguridad.

Ante las cámaras de Panorama, Wanda del Valle reafirmó su postura: defendió nuevamente la inocencia de su expareja, el abatido criminal Maldito Cris, y sostuvo que "Dios ve su inocencia“.

El dominical detalló que la intervención, ejecutada en horas de la medianoche, sorprendió a las internas del pabellón tres, donde se encuentran recluidas 231 mujeres consideradas de alta peligrosidad, entre ellas la ‘Bebecita del crimen’.

El Grupo de Operaciones Especiales
El Grupo de Operaciones Especiales del INPE realizó un operativo sorpresa en el penal de mujeres de Chorrillos para reforzar la seguridad y detectar objetos ilícitos. (Panorama)

Las autoridades del INPE desplegaron un equipo especializado para la requisa, con el objetivo de hallar objetos ilícitos y fortalecer el control en los penales del país. Este operativo forma parte de una estrategia nacional de mano dura contra la criminalidad en las cárceles, según declararon voceros del sistema penitenciario.

Durante la requisa, no se hallaron objetos prohibidos en la celda de Wanda del Valle Bermúdez, quien comparte espacio con otras dos internas. Panorama reportó que cada rincón de la celda fue inspeccionado para descartar la presencia de armas, drogas u otros elementos ilegales.

Uno de los funcionarios del penal afirmó: "Nada se ha encontrado, ningún objeto ilícito, nada que nos ponga en alerta“, subrayando que el penal permanece bajo control y que el principio de autoridad se mantiene firme.

Wanda del Valle Bermúdez tenía
Wanda del Valle Bermúdez tenía un gusto particular por publicar sensuales videos en TikTok, con los que mostraba su vida de lujos.

Sus vínculo y las investigación

La figura de Wanda del Valle ha estado bajo el escrutinio de las autoridades desde su extradición de Colombia. Enfrenta cargos por organización criminal y está señalada por la policía como presunta responsable de intentar acabar con la vida del general PNP Víctor Revoredo. Además, las investigaciones la asocian con integrantes del Tren de Aragua implicados en delitos de explotación sexual en Lima Metropolitana.

El reportaje mostró el rostro desafiante de la interna, quien negó haber conocido personalmente a Víctor Revoredo Farfán y rechazó las acusaciones de haber liderado un grupo de aniquilamiento contra el alto oficial policial. “Ni lo conozco. Nunca lo he visto. Pregúntele, él conoce más mi casa que yo la de él”, expresó Wanda ante las cámaras de Panorama.

De acuerdo a la investigación, la policía sostiene que la organización criminal ofreció cincuenta mil soles, un salario mensual y propiedades a cambio de la vida del general, junto al control de una plaza de extorsión y prostitución.

Las declaraciones de Wanda del
Las declaraciones de Wanda del Valle ante Panorama niegan cualquier vínculo personal con el general Revoredo y rechazan su participación en atentados.

Defensa del ‘Maldito Cris’

Panorama recogió declaraciones de Wanda del Valle sobre su expareja, Christopher Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’. La interna defendió la memoria del abatido sicario: "Pues miserable para mí no era“.

Cuando fue consultada por los crímenes atribuidos al “Maldito Cris”, replicó: “Que lo juzgue Dios, amor. Que lo juzgue Dios”. Ante la reiteración de las preguntas, subrayó: "¿De qué me puedo arrepentir si no he hecho nada?“, reafirmando su postura de inocencia y distanciamiento de los delitos que se le imputan.

La actitud de Wanda del Valle no reflejó arrepentimiento por los hechos que se investigan ni por las vinculaciones con su expareja. Pese a la evidencia presentada en videos y reportes policiales, reiteró que desconocía las actividades delictivas del 'Maldito Cris’ y que solo supo de ellas a través de medios de comunicación y redes sociales.

Maldito Cris fue abatido por
Maldito Cris fue abatido por la Policía. | Captura de TV

Perfil de las internas

Durante la cobertura de Panorama, se evidenció el ambiente de alta tensión en el pabellón de máxima seguridad del penal de Chorrillos. La presencia de personal del INPE y el Grupo de Operaciones Especiales resultó en gritos y resistencia por parte de las internas.

En este pabellón se encuentran procesadas y sentenciadas por delitos como crimen organizado, sicariato y extorsión. Además de Wanda del Valle, el medio televisivo entrevistó a otras internas como Stefanie Vázquez Liberato, conocida como “la Diabla”, quien también se refirió a los delitos que la llevaron a prisión.

La situación de Wanda del Valle se mantiene bajo observación de las autoridades peruanas. Según Panorama, deberá esperar dieciocho meses en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por las graves acusaciones que enfrenta.

Temas Relacionados

Wanda del ValleINPEMaldito CrisTren de AraguaVíctor Revoredoperu-noticias

Más Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 29 de diciembre en Perú

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Sorteo de La Tinka: consulta los resultados del 28 de diciembre y confirma si tu jugada fue premiada

El sorteo millonario realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Sorteo de La Tinka: consulta

Chorizos y otros embutidos en Perú son los alimentos que más contienen eritrosina, según datos de Digesa

No solo los productos dirigidos a los niños. La lista oficial de Digesa de productos con el colorante rojo 3 también incluyen alimentos clásicos de desayunos peruanos

Chorizos y otros embutidos en

Playa de Chorrillos prohibirá ingreso con alimentos y bebidas alcohólicas durante fiestas de Año nuevo

Entre las restricciones también se considera la instalación de carpas y fogatas en cuatro playas del distrito. Alcalde afirma que de esta forma se evita el aumento de la basura

Playa de Chorrillos prohibirá ingreso

¿Problemas con el ruido en construcciones? OEFA asume control ambiental en Vivienda y Construcción tras casi 2 años de retraso: desde cuándo

Antes de esta transferencia, el Ministerio de Vivienda era responsable de la fiscalización ambiental en el sector, convirtiéndose en juez y parte ante un conflicto de interés

¿Problemas con el ruido en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco y Christian Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

Carlos Álvarez sobre el ingreso de JB a Panamericana TV: “Mis mejores deseos para él en su nueva etapa”

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza pedida de mano en concierto de Armonía 10

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

Fallece influencer conocido como ‘Chaturry’ y su hermana conmueve con mensaje de despedida: “Te extrañaré mucho”

DEPORTES

¿Gianluca Lapadula puede dejar Spezia?

¿Gianluca Lapadula puede dejar Spezia? Dirigente se pronunció por el futuro del ‘Bambino’ tras irregularidad en últimos duelos de Serie B

Alianza Lima tomó drástica medida luego que la FPV le otorgue los puntos a Universitario en Liga Peruana de Vóley

Se reveló el contundente motivo por el que Juan Reynoso fichó a Franco Zanelatto para Melgar pese a que solo jugó 7 partidos en 2025

Bassco Soyer lamentó retiro de Paolo Guerrero y opinó del recambio: “La selección peruana necesita a los mejores jugadores”

Nicole Pérez supera la valla de los 200 puntos y se consolida como la máxima anotadora de la Liga Peruana de vóley 2025/26