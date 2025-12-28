Caen presuntos miembros de facción del Tren de Aragua vinculados a atentado a ladrillera y empresas de transporte en Chorrillos

Un operativo de la División contra Extorsión de la Dirincri en Chorrillos permitió la detención de los presuntos responsables de los recientes atentados contra trabajadores de una empresa ladrillera y de varias compañías de transporte. La acción policial, desarrollada tras semanas de seguimiento, apunta a una facción vinculada al Tren de Aragua, señalada por su participación en extorsiones y ataques criminales en Lima Metropolitana. Según la Policía, más de veinte empresas estarían bajo amenaza actualmente.

Durante la intervención, agentes especializados identificaron y capturaron a los principales implicados tras una fuerte resistencia. Entre los detenidos figura Jorge Vega Páez Darwin Alejandro, de treinta y tres años, considerado líder del grupo, así como Monsalve Meléndez Wilfredo Johan, de dieciocho años, de nacionalidad venezolana; Velázquez Zamora Cirilo, de sesenta y seis años, peruano; y Yegres Campos Emir José, de veintitrés años. Se detuvo también a una mujer de nacionalidad extranjera, cuya identidad está en proceso de verificación.

El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que la captura se logró luego de analizar la trazabilidad del dinero exigido a las empresas y tras vigilar durante varios días el lugar donde se ocultaban los sospechosos. “Se hace todo este seguimiento muy prolijo de varios días y es así como se llega a esta guarida donde se logra visualizar a un sujeto que diario le traía la comida y también otros pertrechos”, precisó Revoredo.

Entre los capturados figura un cabecilla identificado como líder de una facción del 'Tren de Aragua'.

El rastreo que llevó a la captura de la banda

Las investigaciones policiales se centraron en analizar los movimientos financieros de las empresas extorsionadas y los patrones de comunicación de los presuntos delincuentes. El comandante Musallón, encargado de las operaciones, lideró el equipo que rastreó los depósitos exigidos cada sábado. “Se logra analizar la trazabilidad de dinero y se llega a los días sábados, eran los depósitos de las empresas, se recaudaba entre cinco mil a diez mil soles de los depósitos”, detalló el general Revoredo.

El seguimiento se realizó durante varios días y permitió ubicar la vivienda donde se ocultaban los implicados. Observaciones directas y vigilancia constante revelaron la rutina de quienes abastecían de comida y suministros al cabecilla. Esta información fue fundamental para planificar el operativo y asegurar la captura sin poner en riesgo a los efectivos ni a terceros.

La intervención se llevó a cabo con un equipo especializado, bajo un estricto respeto a los derechos humanos y ante una resistencia significativa por parte de los detenidos. Revoredo señaló que la intervención se realizó con estricto respeto a los derechos humanos y con un equipo especializado. Los detenidos opusieron resistencia y portaban pertrechos, por lo que se empleó fuerza racional para capturar al cabecilla, quien está en proceso de identificación.

Extorsión paraliza ruta Ate–Callao: transportistas dejan de trabajar por amenazas. Foto: captura Panamericana

Frascos de ketamina, dinamita y documentación: lo incautado en el operativo

De acuerdo con las autoridades, los arrestados integran remanentes conocidos como DESA 1, DESA 2 y DESA 3, grupos identificados como parte de la estructura del Tren de Aragua. Esta organización, con ramificaciones internacionales, se dedica a extorsionar empresas de diferentes rubros en Lima, empleando amenazas, violencia y ataques selectivos para forzar el pago de cupos. “DESA uno, DESA dos, DESA tres, que son los remanentes DESA tres, pero toda la trazabilidad es el Tren de Aragua. Ya. Y todos, todos, todos, todos estos, los gallegos, puros hermanos, sicarios, la dinastía Layón, la cota 905, eh... DESA uno, DESA dos, DESA tres, han sido debidamente identificados”, sostuvo el general Revoredo.

El modus operandi de la banda consistía en exigir a las empresas depósitos regulares, a cambio de no atentar contra su personal o sus instalaciones. Las investigaciones han permitido identificar una red de roles y conexiones que incluye a sicarios y colaboradores tanto peruanos como extranjeros. Los cabecillas eran protegidos por otros integrantes del grupo, que también estaban bajo amenaza de bandas rivales.

Durante el operativo, la policía decomisó ketamina, dinamita, tarjetas bancarias y diversa documentación clave para la investigación.

En el operativo se incautaron frascos de ketamina, dinamita, tarjetas bancarias, vouchers y diversa documentación, elementos que, según la policía, evidencian la arquitectura criminal del grupo.

Ataque a la ladrillera

El ataque a la empresa ladrillera, que motivó el despliegue policial, ocurrió en Puente Piedra, donde el jefe de producción fue herido de bala por dos sujetos armados en motocicleta cuando iba en su automóvil. Los atacantes dispararon al menos diez veces antes de fugar, dejando a la víctima gravemente herida y generando alarma entre trabajadores y vecinos.

Tiroteo en Puente Piedra deja herido a jefe de producción de una ladrillera| Panamericana

El caso no es aislado. El 10 de noviembre, el jefe de seguridad de otra ladrillera fue asesinado en circunstancias similares en la avenida Vista Alegre, en Carabayllo. Ambos hechos han incrementado la preocupación en el sector y reforzado la hipótesis policial de una campaña de intimidación sistemática contra empresas que resisten el pago de extorsiones.

La policía continúa las investigaciones para determinar la relación entre estos atentados y la organización desarticulada en Chorrillos. Las autoridades exhortan a las empresas y ciudadanos a denunciar cualquier intento de extorsión y recuerdan que la Policía Nacional dispone de canales de atención inmediata para casos de violencia y criminalidad organizada.