Perú

Caen presuntos miembros de facción del Tren de Aragua vinculados a atentado a ladrillera y empresas de transporte en Chorrillos

Las detenciones se realizaron en Chorrillos tras un operativo dirigido por la División contra Extorsión de la Dirincri, que intervino después de semanas de vigilancia y rastreo de actividades financieras relacionadas con extorsiones en distintas empresas

Guardar

Un operativo de la División contra Extorsión de la Dirincri en Chorrillos permitió la detención de los presuntos responsables de los recientes atentados contra trabajadores de una empresa ladrillera y de varias compañías de transporte. La acción policial, desarrollada tras semanas de seguimiento, apunta a una facción vinculada al Tren de Aragua, señalada por su participación en extorsiones y ataques criminales en Lima Metropolitana. Según la Policía, más de veinte empresas estarían bajo amenaza actualmente.

Durante la intervención, agentes especializados identificaron y capturaron a los principales implicados tras una fuerte resistencia. Entre los detenidos figura Jorge Vega Páez Darwin Alejandro, de treinta y tres años, considerado líder del grupo, así como Monsalve Meléndez Wilfredo Johan, de dieciocho años, de nacionalidad venezolana; Velázquez Zamora Cirilo, de sesenta y seis años, peruano; y Yegres Campos Emir José, de veintitrés años. Se detuvo también a una mujer de nacionalidad extranjera, cuya identidad está en proceso de verificación.

El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que la captura se logró luego de analizar la trazabilidad del dinero exigido a las empresas y tras vigilar durante varios días el lugar donde se ocultaban los sospechosos. “Se hace todo este seguimiento muy prolijo de varios días y es así como se llega a esta guarida donde se logra visualizar a un sujeto que diario le traía la comida y también otros pertrechos”, precisó Revoredo.

Entre los capturados figura un
Entre los capturados figura un cabecilla identificado como líder de una facción del 'Tren de Aragua'.

El rastreo que llevó a la captura de la banda

Las investigaciones policiales se centraron en analizar los movimientos financieros de las empresas extorsionadas y los patrones de comunicación de los presuntos delincuentes. El comandante Musallón, encargado de las operaciones, lideró el equipo que rastreó los depósitos exigidos cada sábado. “Se logra analizar la trazabilidad de dinero y se llega a los días sábados, eran los depósitos de las empresas, se recaudaba entre cinco mil a diez mil soles de los depósitos”, detalló el general Revoredo.

El seguimiento se realizó durante varios días y permitió ubicar la vivienda donde se ocultaban los implicados. Observaciones directas y vigilancia constante revelaron la rutina de quienes abastecían de comida y suministros al cabecilla. Esta información fue fundamental para planificar el operativo y asegurar la captura sin poner en riesgo a los efectivos ni a terceros.

La intervención se llevó a cabo con un equipo especializado, bajo un estricto respeto a los derechos humanos y ante una resistencia significativa por parte de los detenidos. Revoredo señaló que la intervención se realizó con estricto respeto a los derechos humanos y con un equipo especializado. Los detenidos opusieron resistencia y portaban pertrechos, por lo que se empleó fuerza racional para capturar al cabecilla, quien está en proceso de identificación.

Extorsión paraliza ruta Ate–Callao: transportistas
Extorsión paraliza ruta Ate–Callao: transportistas dejan de trabajar por amenazas. Foto: captura Panamericana

Frascos de ketamina, dinamita y documentación: lo incautado en el operativo

De acuerdo con las autoridades, los arrestados integran remanentes conocidos como DESA 1, DESA 2 y DESA 3, grupos identificados como parte de la estructura del Tren de Aragua. Esta organización, con ramificaciones internacionales, se dedica a extorsionar empresas de diferentes rubros en Lima, empleando amenazas, violencia y ataques selectivos para forzar el pago de cupos. “DESA uno, DESA dos, DESA tres, que son los remanentes DESA tres, pero toda la trazabilidad es el Tren de Aragua. Ya. Y todos, todos, todos, todos estos, los gallegos, puros hermanos, sicarios, la dinastía Layón, la cota 905, eh... DESA uno, DESA dos, DESA tres, han sido debidamente identificados”, sostuvo el general Revoredo.

El modus operandi de la banda consistía en exigir a las empresas depósitos regulares, a cambio de no atentar contra su personal o sus instalaciones. Las investigaciones han permitido identificar una red de roles y conexiones que incluye a sicarios y colaboradores tanto peruanos como extranjeros. Los cabecillas eran protegidos por otros integrantes del grupo, que también estaban bajo amenaza de bandas rivales.

Durante el operativo, la policía
Durante el operativo, la policía decomisó ketamina, dinamita, tarjetas bancarias y diversa documentación clave para la investigación.

En el operativo se incautaron frascos de ketamina, dinamita, tarjetas bancarias, vouchers y diversa documentación, elementos que, según la policía, evidencian la arquitectura criminal del grupo. 

Ataque a la ladrillera

El ataque a la empresa ladrillera, que motivó el despliegue policial, ocurrió en Puente Piedra, donde el jefe de producción fue herido de bala por dos sujetos armados en motocicleta cuando iba en su automóvil. Los atacantes dispararon al menos diez veces antes de fugar, dejando a la víctima gravemente herida y generando alarma entre trabajadores y vecinos.

Tiroteo en Puente Piedra deja
Tiroteo en Puente Piedra deja herido a jefe de producción de una ladrillera| Panamericana

El caso no es aislado. El 10 de noviembre, el jefe de seguridad de otra ladrillera fue asesinado en circunstancias similares en la avenida Vista Alegre, en Carabayllo. Ambos hechos han incrementado la preocupación en el sector y reforzado la hipótesis policial de una campaña de intimidación sistemática contra empresas que resisten el pago de extorsiones.

La policía continúa las investigaciones para determinar la relación entre estos atentados y la organización desarticulada en Chorrillos. Las autoridades exhortan a las empresas y ciudadanos a denunciar cualquier intento de extorsión y recuerdan que la Policía Nacional dispone de canales de atención inmediata para casos de violencia y criminalidad organizada.

Temas Relacionados

ExtorsiónTren de AraguaDivisión contra Extorsión de la DirincriVíctor RevoredoPuente PiedraChorrillosCriminalidad organizadaCarabaylloperu-noticias

Más Noticias

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú: epicentro fue en Áncash y se sintió en Lima

El siniestro ocurre un día después del de 4.8

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Paolo Guerrero participó en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná y se lució con un gol que despertó emoción

El delantero de Alianza Lima respondió al llamado de Zico para integrar su equipo en partido conmemorativo celebrado en el Maracaná. El lance acabó 11-6 para la agrupación roja

Paolo Guerrero participó en el

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase

San Martín venció a Alianza Lima y le quitó su invicto. Universitario chocará con Regatas Lima el domingo 28 de diciembre

Tabla de posiciones de la

Año Nuevo 2026: Centros de gestión y monitoreo de Sutran mantendrán vigilancia permanente en carreteras durante Nochevieja

Las bases de Piura, Lima, Huancayo y Arequipa supervisarán el tránsito interprovincial y el transporte de mercancías las 24 horas, con el objetivo de prevenir accidentes y atender emergencias en una de las temporadas más transitadas

Año Nuevo 2026: Centros de

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

El aspirante presidencial informó que cuenta con un plazo limitado para corregir la observación y evitar su exclusión del proceso electoral

JEE observa inscripción presidencial de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE observa inscripción presidencial de

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez responde con mensajes

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

DEPORTES

Paolo Guerrero participó en el

Paolo Guerrero participó en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná y se lució con un gol que despertó emoción

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase

Alianza Lima vs San Martín 1-3: las ‘santas’ ganan el partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos