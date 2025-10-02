Perú

Más de 200 comuneros de Purús atrapados en Pucallpa: líderes piden urgente vuelo humanitario

Entre los varados hay madres con bebés y estudiantes que quedaron atrapados tras viajar a Pucallpa por salud, educación y trámites ante la ausencia del Estado en la zona

Por Olenka Pizarro

Guardar
Comuneros de Purús llevan 3
Comuneros de Purús llevan 3 meses varados en Pucallpa sin poder regresar a sus comunidades. Foto: Difusión

Más de 200 comuneros del distrito y provincia de Purús, en la región Ucayali, se encuentran varados en la ciudad de Pucallpa desde julio de este año, luego de la suspensión de los vuelos de acción cívica que gestionaba el Ministerio de Defensa.

Los afectados viajaron para atender problemas de salud, realizar trámites o continuar sus estudios, pero ahora no pueden regresar a sus territorios debido a los altos costos de las aerolíneas comerciales.

El apu Roy Jijida, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU), denunció que la situación es crítica:

“Nosotros también somos peruanos y estamos olvidados. Necesitamos que las instituciones públicas nos apoyen y que la Fuerza Aérea realice vuelos de emergencia para trasladar a los hermanos. No hay dónde comer ni dormir”, señaló.

Solicitan vuelo humanitario desde Pucallpa
Solicitan vuelo humanitario desde Pucallpa a Ucayali. Foto: Difusión

Testimonios que evidencian el abandono

De acuerdo con la dirigenta Leydi Pinedo y el apu Sergio Salomón, miembro del Consejo Directivo de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), varias familias se encuentran en un albergue de Pucallpa, mientras que otras han debido alquilar cuartos sin recursos suficientes para mantenerse.

“Hay mamás con sus bebés sin condiciones mínimas de alojamiento y sin poder regresar a sus territorios”, lamentó Salomón.

Los líderes indígenas precisaron que la única aerolínea que viaja a Purús, Saeta, opera solo una vez por semana y cobra 1,200 soles por pasaje, sin ofrecer flexibilidad en reembolsos o cambios de fecha.

Centro de Salud de Purús.
Centro de Salud de Purús. Foto: ProPurús/Iván Brehaut

Purús

Las 43 comunidades nativas de Purús, ubicadas en la frontera con Brasil, viven una situación de abandono estructural. No existe acceso fluvial ni terrestre, por lo que la única vía de conexión es aérea. La falta de presencia estatal limita la atención en salud, educación y otros servicios básicos.

“Cuando una persona se enferma, necesita contar con un presupuesto elevado para poder trasladarse a Pucallpa y atenderse ahí. Muchas personas han fallecido ante la falta de recursos”, explicó Salomón.

Desde hace años, la FECONAPU —que representa a ocho pueblos indígenas— ha denunciado esta problemática, señalando que Purús continúa relegado de las políticas públicas nacionales.

Purus, Ucayali. (Foto: gob.pe)
Purus, Ucayali. (Foto: gob.pe)

Gestiones en Lima sin respuesta

Ante la emergencia, los dirigentes Roy Jijida y Leydi Pinedo viajaron a Lima para gestionar directamente con el Ejecutivo la reactivación de los vuelos de acción cívica. La delegación tiene programada una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) este jueves 3 de octubre.

Hasta ahora, sin embargo, no se ha concretado ninguna acción inmediata que garantice el retorno de los comuneros a sus hogares.

“Nosotros también somos peruanos. Purús también es parte del Perú”, enfatizó Jijida, al exigir soluciones urgentes para los afectados.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) también alertó sobre la situación a través de sus redes sociales

Temas Relacionados

PurúsPucallpaUcayaliMinisterio de Defensaperu-noticias

Más Noticias

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

La exvoleibolista declaró en audiencia del Corte Superior de Justicia el irrisorio monto que recibe por representar a la cantante criolla.

Natalia Málaga sorprende al revelar

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, se descompensó en Iquitos y fue internado de urgencia

El purpurado sufrió una descompensación durante su participación en la Cumbre Amazónica en Iquitos. Fue conducido de inmediato en una clínica local

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de

Por qué desayunar jugo de naranja, tostadas y café no es tan saludable como crees

Este desayuno puede provocar sensación de fatiga a media mañana

Por qué desayunar jugo de

Siete policías fueron capturados por trabajar para ‘El Monstruo’, confirma el jefe de la PNP, Óscar Arriola

El nuevo jefe de la PNP informó la captura de siete policías ligados a la red criminal de Erick Moreno Hernández y aseguró que, por orden de la presidenta Dina Boluarte, se aplicará mano dura contra la criminalidad

Siete policías fueron capturados por

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para el 3 de octubre

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Predicción del estado del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: “No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia”

César Acuña suma nueva infracción a la neutralidad electoral: JEE advierte de multa a APP si reincide

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a ‘El Monstruo’: “Le faltaba testosterona”

Generación Z responde a Dina Boluarte: ‘No estamos manipulados, salimos por descontento’

Pedro Castillo pedirá al PJ que ordene al Congreso otorgar inmediatamente la pensión vitalicia

ENTRETENIMIENTO

Natalia Málaga sorprende al revelar

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

DEPORTES

Resultados de la Copa Libertadores

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”

Franco Velazco no descarta que Los Chankas reciban a Universitario en Trujillo: “Están en su derecho de cambiar la localía”

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0: resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025

Revolución Perú con Manuel Barreto: solo dos mundialistas y varias caras nuevas con Felipe Chávez como su máxima novedad