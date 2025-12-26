Alerta naranja por huaicos y lluvias intensas hasta el 26 de diciembre: estas son las regiones en riesgo según Senamhi

Activan alerta naranja por intensas lluvias en Lima y la sierra norte: tres fallecidos reportados en Cajamarca. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Las celebraciones de Navidad y las actividades de fin de año se ven marcadas por un nuevo escenario de riesgo climático en diversas zonas del país. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), emitió una alerta de nivel naranja por lluvias intensas y posible activación de quebradas en varias regiones de la sierra y la selva, según los avisos de corto plazo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el Boletín Informativo N.° 334-2025-INDECI/COEN, el fenómeno tendrá vigencia desde las 13:00 horas del 25 de diciembre hasta las 13:00 horas del 26 de diciembre, periodo en el que se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y, en zonas altas, granizo y nevadas. A ello se suma el Aviso N.° 262-2025-INDECI/COEN, que advierte sobre la probabilidad de activación de quebradas (huaicos) en provincias específicas de Cusco y Huánuco.

Lluvias intensas: selva y sierra bajo vigilancia

Según el reporte oficial del Senamhi, las lluvias intensas se concentrarán principalmente en la selva central y sur, donde se prevén chubascos de moderada a fuerte intensidad tanto durante el día como en horas de la noche. Estas precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada y primeras horas del día siguiente, incrementando el riesgo de anegamientos, inundaciones pluviales y desbordes en zonas vulnerables.

En la sierra sur oriental, el pronóstico también es preocupante. Se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad durante la tarde y la noche, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Además, no se descarta la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, así como nevadas en zonas que superen los 3.900 metros.

En contraste, el informe oficial precisa que en la costa no se prevén eventos significativos de lluvia o llovizna, por lo que el riesgo climático se concentra en el interior del país.

Regiones y provincias en alerta naranja y amarilla

Lluvias en la sierra sur- Andina

El Indeci detalló el listado de departamentos y provincias afectadas, diferenciando los niveles de peligro:

Nivel naranja : Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. En Cusco , las provincias bajo alerta son Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. En Huánuco , se incluye a Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. En Junín , Chanchamayo y Satipo. En Madre de Dios , Manu, Tahuamanu y Tambopata. En Pasco , Oxapampa. En Puno , Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo. En Ucayali , Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús.

Nivel amarillo: Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Loreto, San Martín y Tacna, donde se esperan lluvias de intensidad moderada, pero con posibilidad de impactos localizados.

El nivel naranja implica un pronóstico de precipitaciones acumuladas fuertes en 24 horas, con capacidad de generar inundaciones pluviales, aniegos urbanos y afectación a vías de comunicación, especialmente en zonas con antecedentes de saturación del suelo.

Riesgo de huaicos y activación de quebradas

Huaico bloquea la vía Calca–Yanatile tras destruir puente en Cusco y afectar viviendas y familias. (Foto: Captura video: FB/@Radio la Soberana Calca Cusco)

A la amenaza de lluvias se suma un segundo aviso que incrementa la preocupación de las autoridades. El Senamhi y el COEN advirtieron la posibilidad de activación de quebradas, también con nivel naranja, en las provincias de Calca y La Convención (Cusco), así como en Huamalíes, Leoncio Prado, Pachitea y Puerto Inca (Huánuco). En el caso de Ucayali, la provincia de Coronel Portillo se mantiene en nivel amarillo.

Este fenómeno, conocido comúnmente como huaicos, se produce por la combinación de lluvias recientes, acumulación de agua de días anteriores y condiciones geológicas inestables. Incluye flujos de lodo, crecidas repentinas y desplazamiento de detritos, que pueden afectar viviendas, carreteras, puentes y áreas agrícolas en cuestión de minutos.

Ante este escenario, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a activar sus planes de contingencia, limpiar y descolmatar cauces, y reforzar la vigilancia en zonas críticas. A la población, se le recomienda evitar transitar por quebradas, riberas de ríos y zonas de pendiente pronunciada, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las lluvias intensas y la posible activación de quebradas recuerdan la alta vulnerabilidad de diversas regiones durante la temporada de precipitaciones, por lo que la prevención y la respuesta oportuna serán claves para reducir daños y proteger vidas en las próximas horas.