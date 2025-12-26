Perú

Alerta naranja por huaicos y lluvias intensas hasta el 26 de diciembre: estas son las regiones en riesgo según Senamhi

La entidad dio un pronóstico de precipitaciones acumuladas fuertes en 24 horas, con capacidad de generar inundaciones pluviales, aniegos urbanos y afectación a vías de comunicación

Guardar
Activan alerta naranja por intensas
Activan alerta naranja por intensas lluvias en Lima y la sierra norte: tres fallecidos reportados en Cajamarca. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Las celebraciones de Navidad y las actividades de fin de año se ven marcadas por un nuevo escenario de riesgo climático en diversas zonas del país. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), emitió una alerta de nivel naranja por lluvias intensas y posible activación de quebradas en varias regiones de la sierra y la selva, según los avisos de corto plazo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el Boletín Informativo N.° 334-2025-INDECI/COEN, el fenómeno tendrá vigencia desde las 13:00 horas del 25 de diciembre hasta las 13:00 horas del 26 de diciembre, periodo en el que se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y, en zonas altas, granizo y nevadas. A ello se suma el Aviso N.° 262-2025-INDECI/COEN, que advierte sobre la probabilidad de activación de quebradas (huaicos) en provincias específicas de Cusco y Huánuco.

Lluvias intensas: selva y sierra bajo vigilancia

Según el reporte oficial del Senamhi, las lluvias intensas se concentrarán principalmente en la selva central y sur, donde se prevén chubascos de moderada a fuerte intensidad tanto durante el día como en horas de la noche. Estas precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada y primeras horas del día siguiente, incrementando el riesgo de anegamientos, inundaciones pluviales y desbordes en zonas vulnerables.

En la sierra sur oriental, el pronóstico también es preocupante. Se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad durante la tarde y la noche, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Además, no se descarta la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, así como nevadas en zonas que superen los 3.900 metros.

En contraste, el informe oficial precisa que en la costa no se prevén eventos significativos de lluvia o llovizna, por lo que el riesgo climático se concentra en el interior del país.

Regiones y provincias en alerta naranja y amarilla

Lluvias en la sierra sur-
Lluvias en la sierra sur- Andina

El Indeci detalló el listado de departamentos y provincias afectadas, diferenciando los niveles de peligro:

  • Nivel naranja: Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali.
    • En Cusco, las provincias bajo alerta son Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.
    • En Huánuco, se incluye a Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.
    • En Junín, Chanchamayo y Satipo.
    • En Madre de Dios, Manu, Tahuamanu y Tambopata.
    • En Pasco, Oxapampa.
    • En Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo.
    • En Ucayali, Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús.
  • Nivel amarillo: Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Loreto, San Martín y Tacna, donde se esperan lluvias de intensidad moderada, pero con posibilidad de impactos localizados.

El nivel naranja implica un pronóstico de precipitaciones acumuladas fuertes en 24 horas, con capacidad de generar inundaciones pluviales, aniegos urbanos y afectación a vías de comunicación, especialmente en zonas con antecedentes de saturación del suelo.

Riesgo de huaicos y activación de quebradas

Huaico bloquea la vía Calca–Yanatile
Huaico bloquea la vía Calca–Yanatile tras destruir puente en Cusco y afectar viviendas y familias. (Foto: Captura video: FB/@Radio la Soberana Calca Cusco)

A la amenaza de lluvias se suma un segundo aviso que incrementa la preocupación de las autoridades. El Senamhi y el COEN advirtieron la posibilidad de activación de quebradas, también con nivel naranja, en las provincias de Calca y La Convención (Cusco), así como en Huamalíes, Leoncio Prado, Pachitea y Puerto Inca (Huánuco). En el caso de Ucayali, la provincia de Coronel Portillo se mantiene en nivel amarillo.

Este fenómeno, conocido comúnmente como huaicos, se produce por la combinación de lluvias recientes, acumulación de agua de días anteriores y condiciones geológicas inestables. Incluye flujos de lodo, crecidas repentinas y desplazamiento de detritos, que pueden afectar viviendas, carreteras, puentes y áreas agrícolas en cuestión de minutos.

Ante este escenario, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a activar sus planes de contingencia, limpiar y descolmatar cauces, y reforzar la vigilancia en zonas críticas. A la población, se le recomienda evitar transitar por quebradas, riberas de ríos y zonas de pendiente pronunciada, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Las lluvias intensas y la posible activación de quebradas recuerdan la alta vulnerabilidad de diversas regiones durante la temporada de precipitaciones, por lo que la prevención y la respuesta oportuna serán claves para reducir daños y proteger vidas en las próximas horas.

Temas Relacionados

SenamhiIndeciLluviasperu-noticias

Más Noticias

Más de 60 incendio en Lima durante Navidad: Indeci detalla cómo actuar ante una emergencia

Defensa Civil enfatiza recomendaciones esenciales para proteger la vida y facilitar el trabajo de los bomberos en situaciones críticas

Más de 60 incendio en

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

La conductora compartió con sus seguidores la experiencia de acompañar a su primogénito antes de que inicie sus estudios universitarios en Estados Unidos.

María Pía Copello despide a

Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, aclara por qué fue visto junto a Ana Lucía Urbina: “No hablen tonterías”

El líder de Corazón Serrano respondió a los rumores sobre su relación con la cantante y dejó claro que solo mantienen una amistad tras participar juntos en un evento navideño.

Edwin Guerrero, dueño de Corazón

Bomberos controlan gran incendio en Rímac: Se necesitaron más de 35 unidades de emergencia para apagar las llamas

Desde las 3 de la tarde de este 25 de diciembre, se desató un voraz incendio en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro

Bomberos controlan gran incendio en

Italia lideró como el principal destino de los nacimientos de peruanos en el exterior

El país europeo concentró más de un tercio de las exportaciones de nacimientos y artículos navideños peruanos entre enero y octubre del 2025, en un periodo marcado por una leve contracción del valor total de los envíos al exterior, según cifras de Adex

Italia lideró como el principal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Generales 2026: estos son

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello despide a

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, aclara por qué fue visto junto a Ana Lucía Urbina: “No hablen tonterías”

Nelly Rossinelli muestra su molestia por las quejas de su esposo previo a la cena de Navidad

Darinka Ramírez anuncia embarazo y confirma que su hija con Jefferson Farfán tendrá una hermanita

Tula Rodríguez conmueve con su reflexión navideña y recuerda a Javier Carmona: “El amor no se va, solo cambia de forma”

DEPORTES

Federico Girotti fichó por Alianza

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025