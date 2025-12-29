Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

Tren Lima–Chosica: MML y MTC firman convenio para puesta en marcha .Foto: MTC

La Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscribieron un convenio Marco Interinstitucional para la puesta en servicio del Tren Lima Este.

La firma contó con la presencia del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, y el presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández.

“Este convenio establece un trabajo articulado entre el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima para desarrollar acciones conjuntas orientadas a cerrar brechas en la infraestructura y la prestación adecuada de un servicio de transporte de pasajeros”, indicó Reggiardo.

El acuerdo prevé la integración de la ATU y ProInversión al proceso, con el objetivo de reducir impactos sociales, ambientales y económicos en los distritos beneficiados. El Tren Lima Este tendrá un recorrido proyectado de aproximadamente 40 kilómetros, conectando Cercado de Lima, El Agustino, Ate, Chaclacayo y Lurigancho–Chosica. Para ello, se utilizarán 19 locomotoras y 90 coches de doble nivel, en una apuesta por un sistema ferroviario metropolitano integrado y sostenible.

El material rodante operativo procede de una donación histórica realizada por la Peninsula Corridor Joint Powers Board (CALTRAIN), operador del ferrocarril de las ciudades de San Francisco, San Mateo y Santa Clara, en California. “Las locomotoras, coches y 80 toneladas de repuestos llegaron al país en julio y agosto pasados, completamente operativos y en perfecto estado mecánico”, detalló el municipio limeño. El material está valorizado en 900 millones de soles, tras haber estado en servicio hasta diciembre de 2024 en las ciudades estadounidenses mencionadas.

Alcance y proyección del Tren Lima Este

El convenio marco firmado hoy establece los mecanismos de coordinación interinstitucional para la operación del nuevo sistema ferroviario. La iniciativa busca optimizar el tiempo de viaje y beneficiar a miles de ciudadanos de Lima Este, quienes enfrentarán menos congestión y podrán acceder a un servicio de transporte público digno. Las autoridades participantes coinciden en que el proyecto representa “un hito para la movilidad urbana de la capital”.

El material rodante donado, compuesto por locomotoras y coches de doble nivel, constituye un avance significativo en la modernización del transporte masivo en la ciudad. La llegada de los equipos y repuestos fue gestionada por la alcaldía, tras las gestiones realizadas ante CALTRAIN en los Estados Unidos. Según cifras oficiales, la infraestructura ferroviaria permitirá atender la creciente demanda de usuarios en los tramos más congestionados de la capital.

Próximas etapas y perspectivas

El siguiente paso tras la firma del convenio será la integración técnica y operativa del material rodante al sistema de transporte urbano. Las entidades involucradas, como la ATU y ProInversión, tendrán a su cargo la implementación de las fases siguientes, que incluyen la coordinación de estudios técnicos y la puesta en marcha del servicio. Infobae Perú confirmó que los trabajos continuarán en 2026, con el objetivo de iniciar operaciones en el menor plazo posible.