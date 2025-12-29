El periodista, quien renunció a su candidatura presidencial, evidenció que regresará a la pantalla chica con un formato político | Panamericana TV

La noticia sorprendió a la audiencia de la televisión peruana: Phillip Butters anunció su retorno a la pantalla chica a través de Panamericana Televisión. El conductor, conocido por su estilo directo y su paso reciente por la política, confirmó el lanzamiento de un nuevo espacio político que llegará a la señal abierta a partir del lunes 12 de enero.

El anuncio llegó poco después de que Butters diera un paso al costado en su postulación presidencial por el partido Avanza País, lo que dejó abierta la expectativa sobre su futuro profesional.

El propio Phillip Butters presentó la promoción de su programa, apostando por un tono desafiante que lo caracteriza en el medio local. “Regreso con la opinión más polémica y combativa del Perú. Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, hoy yo quiero más que indiferencia, porque tan solo se odia lo querido”, expresó el periodista.

Phillip Butters anuncia su ingreso a Panamericana TV: ¿Cuándo saldrá al aire?

El espacio, llamado ‘Combutters’, promete un enfoque incisivo en el análisis de la actualidad política, especialmente en un año marcado por la proximidad de las Elecciones Generales 2026. Aunque la promoción oficial de Panamericana Televisión ya circula en redes sociales y anuncia el arranque del programa, el canal aún mantiene bajo reserva el horario en que se emitirá el debut.

“Algunos lo quieren, otros no. Algunos lo aman, otros no, pero todos lo ven”, dice el spot, apostando por el magnetismo que suele generar la figura del comunicador.

La expectativa crece entre quienes siguen de cerca la agenda política y mediática del país, ya que el regreso de Butters supone el reingreso de una voz polémica en el horario estelar de la televisión nacional.

¿Qué dijo Pati Lorena de Phillip Butters?

Tras el anuncio del regreso de Phillip Butters, surgieron versiones encontradas sobre su futuro en la televisión. Pati Lorena, exproductora de televisión, aseguró en TikTok que el periodista ocuparía la franja dominical de entrevistas, reemplazando a Beto Ortiz en el horario de las 10 de la noche.

“Ahora Phillip Butters que renunció a ser candidato a la presidencia, va a tener un programa en Panamericana”, dijo Lorena, generando confusión sobre el formato y los días de emisión del nuevo espacio.

Sin embargo, la información oficial de Panamericana Televisión desmintió esos rumores. ‘Combutters’ no será un programa dominical, ni ocupará el espacio de Ortiz. El formato está diseñado para emitirse de lunes a viernes, apostando por un análisis político continuo y una presencia diaria en la pantalla.

Phillip Butters reemplazará a Beto Ortiz con programa de entrevistas en Panamericana este 2026

Así, el canal deja claro que la propuesta va más allá del clásico ciclo de entrevistas de los domingos y busca ser parte activa del debate cotidiano, justo en el inicio del año electoral.

La programación de Panamericana también vive una etapa de cambios, con la llegada de Susana Umbert como directora y la consolidación de Gisela Valcárcel en la grilla. La elección de Butters como conductor diario responde a una estrategia para refrescar la señal y ofrecer contenido político permanente.

La hora de emisión aún no se ha revelado, pero la apuesta por Phillip Butters ya es una realidad. Su regreso a la televisión abierta promete sacudir la pantalla y sumar nuevos ingredientes a la competencia por la atención del público en un año clave para la política peruana.