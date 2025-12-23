La exproductora de TV relató los datos que le dieron sobre las nuevas figuras del canal | TikTok

La información surge tras las declaraciones de Pati Lorena, exproductora de televisión peruana, quien reveló detalles sobre el cambio desde su cuenta de TikTok. “Ahora Phillip Butters que renunció a ser candidato a la presidencia, va a tener un programa en Panamericana”, afirmó Lorena, confirmando que el periodista ocupará la franja de las 10 de la noche que hasta ahora pertenecía a Ortiz.

La decisión de Panamericana coincide con el fin de ‘El Valor de la Verdad’, ciclo que durante años contó con Beto Ortiz como figura central. Pati Lorena explicó que el nuevo espacio que conducirá Butters tendrá un perfil político y estará dirigido a quienes siguen de cerca la actualidad nacional.

Phillip Butters reemplazará a Beto Ortiz con programa de entrevistas en Panamericana este 2026

“Él va a ir a las 10 de la noche en vez de Beto Ortiz”, señaló la exproductora, dejando en claro el movimiento en la programación.

El arribo de Butters se da en medio de una etapa de cambios dentro de Panamericana Televisión. La llegada de Susana Umbert como una de las directoras y la consolidación de Gisela Valcárcel como figura principal del canal marcan una nueva etapa en la estrategia de la televisora.

La incorporación de Butters ha generado sorpresa en algunos sectores, ya que su perfil y trayectoria se asocian tanto al periodismo como a la política. Su decisión de dejar de lado su aspiración presidencial para regresar a la televisión muestra el interés por continuar presente en la discusión pública.

Phillip Butters ingresaría a Panamericana TV (TikTok)

Beto Ortiz anuncia su regreso a Willax con ‘Beto a Saber’

La mañana del 22 de diciembre, Beto Ortiz confirmó su regreso a la televisión política en Willax. El periodista anunció la llegada de ‘Beto a Saber’, su nuevo programa, tras la última emisión de ‘El Valor de la Verdad’ en Panamericana. Ortiz eligió las redes sociales y un video promocional para presentar su retorno, con un mensaje cargado de ironía: “Esperen lo peor y nunca serán defraudados”.

La campaña de expectativa impulsada por Willax destaca el enfoque directo y sin filtros de Ortiz.

Una voz en off enfatiza: “Porque ustedes lo pidieron, Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso, una campaña sin dinero ni promesas”. El periodista cerró el anuncio con la frase: “Porque toda promesa es deuda, yo no les prometo nada. Lo peor está por venir”.

Beto Ortiz anuncia su regreso a Willax con ‘Beto a Saber’, tras el fin de ‘El Valor de la Verdad’

El regreso de Ortiz ocurre en el inicio de la campaña electoral presidencial, momento en el que afirmó que buscará ofrecer a los electores información que les permita tomar decisiones antes de acudir a las urnas. La propuesta de ‘Beto a Saber’ mantiene la línea de entrevistas y análisis político que caracteriza al periodista, quien ahora formará parte de la programación de Willax en un contexto de alta competencia televisiva.

Ambos movimientos en la televisión peruana evidencian una renovación de figuras y formatos en la pantalla. Panamericana Televisión pone en primer plano a Phillip Butters en su horario central, mientras que Willax refuerza su programación con el retorno de Beto Ortiz y su impronta particular en el análisis de coyuntura.