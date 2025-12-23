Perú

Phillip Butters reemplazará a Beto Ortiz con programa de entrevistas en Panamericana este 2026

Pati Lorena aseguró que con la salida del conductor de ‘El Valor de la Verdad’, el canal tendría algunos cambios

Guardar
La exproductora de TV relató los datos que le dieron sobre las nuevas figuras del canal | TikTok
La grilla de Panamericana Televisión dará un giro en 2026 con el anuncio de que Phillip Butters asumirá la conducción de un nuevo programa de entrevistas en el horario dominical, reemplazando a Beto Ortiz.

La información surge tras las declaraciones de Pati Lorena, exproductora de televisión peruana, quien reveló detalles sobre el cambio desde su cuenta de TikTok. “Ahora Phillip Butters que renunció a ser candidato a la presidencia, va a tener un programa en Panamericana”, afirmó Lorena, confirmando que el periodista ocupará la franja de las 10 de la noche que hasta ahora pertenecía a Ortiz.

La decisión de Panamericana coincide con el fin de ‘El Valor de la Verdad’, ciclo que durante años contó con Beto Ortiz como figura central. Pati Lorena explicó que el nuevo espacio que conducirá Butters tendrá un perfil político y estará dirigido a quienes siguen de cerca la actualidad nacional.

Phillip Butters reemplazará a Beto
Phillip Butters reemplazará a Beto Ortiz con programa de entrevistas en Panamericana este 2026
“Él va a ir a las 10 de la noche en vez de Beto Ortiz”, señaló la exproductora, dejando en claro el movimiento en la programación.

El arribo de Butters se da en medio de una etapa de cambios dentro de Panamericana Televisión. La llegada de Susana Umbert como una de las directoras y la consolidación de Gisela Valcárcel como figura principal del canal marcan una nueva etapa en la estrategia de la televisora.

La incorporación de Butters ha generado sorpresa en algunos sectores, ya que su perfil y trayectoria se asocian tanto al periodismo como a la política. Su decisión de dejar de lado su aspiración presidencial para regresar a la televisión muestra el interés por continuar presente en la discusión pública.

Phillip Butters ingresaría a Panamericana
Phillip Butters ingresaría a Panamericana TV (TikTok)

Beto Ortiz anuncia su regreso a Willax con ‘Beto a Saber’

La mañana del 22 de diciembre, Beto Ortiz confirmó su regreso a la televisión política en Willax. El periodista anunció la llegada de ‘Beto a Saber’, su nuevo programa, tras la última emisión de ‘El Valor de la Verdad’ en Panamericana. Ortiz eligió las redes sociales y un video promocional para presentar su retorno, con un mensaje cargado de ironía: “Esperen lo peor y nunca serán defraudados”.

La campaña de expectativa impulsada por Willax destaca el enfoque directo y sin filtros de Ortiz.

Una voz en off enfatiza: “Porque ustedes lo pidieron, Beto Ortiz regresa a la política. No viene a pedir perdón, tampoco a pedir permiso, una campaña sin dinero ni promesas”. El periodista cerró el anuncio con la frase: “Porque toda promesa es deuda, yo no les prometo nada. Lo peor está por venir”.
Beto Ortiz anuncia su regreso
Beto Ortiz anuncia su regreso a Willax con ‘Beto a Saber’, tras el fin de ‘El Valor de la Verdad’

El regreso de Ortiz ocurre en el inicio de la campaña electoral presidencial, momento en el que afirmó que buscará ofrecer a los electores información que les permita tomar decisiones antes de acudir a las urnas. La propuesta de ‘Beto a Saber’ mantiene la línea de entrevistas y análisis político que caracteriza al periodista, quien ahora formará parte de la programación de Willax en un contexto de alta competencia televisiva.

Ambos movimientos en la televisión peruana evidencian una renovación de figuras y formatos en la pantalla. Panamericana Televisión pone en primer plano a Phillip Butters en su horario central, mientras que Willax refuerza su programación con el retorno de Beto Ortiz y su impronta particular en el análisis de coyuntura.

Temas Relacionados

Phillip ButtersPati LorenaPanamericanaperu-entretenimiento

Más Noticias

Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

El cuadro ‘blanquiazul’ buscará romper su mala racha de 3 años sin títulos e intentará mejorar su campaña internacional en la Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2026

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal: “Había que imitar a Independiente del Valle”

El exfutbolista de la ‘U’ señaló el aporte que podría dar el técnico español al club ‘merengue’ después de su experiencia formando nuevos talentos en Europa y Ecuador

Germán Leguía se ilusiona con

Daniela Darcourt coquetea con Waldir Felipa en concierto: “Te veo a la salida”

La salsera y su expareja sorprendieron al público con su complicidad y coqueteos pese a anunciar su separación hace 2 meses

Daniela Darcourt coquetea con Waldir

Antauro Humala no va al Senado: Juntos por el Perú retrocedió y designó a Isaac Humala en su lugar

Partido dio marcha atrás y no incluyó al líder etnocacerista en ninguna de sus listas. Su candidatura de todos modos se caería por tener pendiente el pago de una reparación civil. Humala llegó a presentar una demanda para que no se le exija ello

Antauro Humala no va al

Día no laborable el 26 de diciembre: ¿Quiénes descansan en esta jornada?

Ante la cercanía de las celebraciones de fin de año, muchas personas se cuestionan si contarán con un día libre extra para compartir con sus familiares y amigos

Día no laborable el 26
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Antauro Humala no va al

Antauro Humala no va al Senado: Juntos por el Perú retrocedió y designó a Isaac Humala en su lugar

ONPE descarta el uso del voto digital para las Elecciones 2026

Elecciones 2026: Estos son los 34 partidos políticos que lograron inscribir sus fórmulas presidenciales ante el JNE

Fiscal Sandra Castro se lanza al Senado con el Partido Morado

Congreso promulga ley que elimina el enfoque de género y que representa un retroceso en derechos humanos, según la ONU

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt coquetea con Waldir

Daniela Darcourt coquetea con Waldir Felipa en concierto: “Te veo a la salida”

Patricio Parodi dedica mensaje a sus seguidores tras perder ante Los Combatientes en la final de ‘Esto es Guerra’

Laura Bozzo sorprende con beso a modelo argentino a reality ‘El Internado’

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez se reencuentran y emocionan a fans de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la final de temporada

DEPORTES

Fichajes de Alianza Lima 2026

Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal: “Había que imitar a Independiente del Valle”

¿Se cayó el fichaje de Hernán Barcos por FC Cajamarca? La revelación sobre el futuro del ‘Pirata’ y la opción de Sport Boys

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026: “Soy consciente de lo gigante que es la ‘U’ en el mundo”

Ricardo Gareca sorprende y se lanza como ‘streamer’: Jefferson Farfán será su primer invitado