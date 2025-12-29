Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha contra su candidatura para dejarlo fuera de las elecciones 2026

PPK llama a Mario Vizcarra el "caballo de Troya" para que expresidente, Martín, regrese al poder. (Perú Primero)

El candidato a diputado por el Partido Aprista Peruano, Luis Miguel Caya, solicitó este lunes al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 la exclusión de Mario Vizcarra, postulante presidencial de Perú Primero, debido a un impedimento legal que, según su escrito, inhabilita su postulación.

El documento señala que el hermano del expresidente Martín Vizcarra, actualmente en prisión, se encuentra “incurso en impedimento legal expreso” incorporado por la Ley N.º 30717, “al haber sido condenado mediante sentencia firme, en su condición de funcionario público y en calidad de autor, por el delito de peculado, delito de corrupción de funcionarios, impedimento que subsiste aun cuando el candidato alegue rehabilitación penal”.

Dicha ley prohíbe que personas condenadas por delitos como peculado, colusión o corrupción de funcionarios puedan postular, incluso si ya cumplieron su pena. El Tribunal Constitucional (TC) ha inaplicado esta norma, aunque no la haya declarado inconstitucional.

Caya señala en su escrito que Vizcarra recibió condena por peculado en calidad de funcionario público, lo que constituye una infracción directa de la normativa sobre candidaturas presidenciales.

La sentencia, considerada “firme”, fue emitida por un órgano jurisdiccional competente, imponiendo una pena privativa de libertad suspendida. Aunque Vizcarra argumenta haber obtenido rehabilitación penal, el solicitante afirma que esta condición no surte efecto en el ámbito electoral, ya que la ley establece el impedimento incluso para quienes hayan sido rehabilitados.

El autor de la tacha expresa que aceptar una candidatura con impedimento legal vulnera principios constitucionales fundamentales como la legalidad electoral, la moralidad pública, la igualdad ante la ley y la confianza ciudadana en el sistema democrático.

“El derecho a la participación política no es absoluto y cede legítimamente frente a impedimentos legales orientados a proteger la integridad del sistema representativo”, señala el documento.

El exjefe de Estado y fundador de Perú Primero recibió en noviembre pasado 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al haberse acreditado, según el tribunal a cargo del juicio, más de 2,3 millones de soles en sobornos cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de llegar a ser presidente.

El expresidente de Perú Martín Vizcarra reacciona durante una audiencia este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

Rechazo

Pocos días antes del fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Vizcarra renunció a ser candidato presidencial de su partido y propuso en su lugar a su hermano Mario, pese a que figuraba entre las primeras opciones de los peruanos si pudiera participar en las elecciones de 2026.

Su organización política difundió un comunicado en el que manifestó “su firme rechazo” a la sentencia emitida. “Lo ocurrido no representa un acto de justicia, sino una represalia política impulsada por un pacto mafioso que ha capturado el Ejecutivo, al Congreso y al sistema judicial para perseguir y silenciar a quienes se atreven a defender al pueblo”, señaló el comunicado.

Perú Primero llamó a la ciudadanía a “no normalizar el abuso ni la persecución” y a votar en las próximas elecciones de 2026 para recuperar las instituciones y “elegir a quienes realmente trabajen por el país”.

“Hoy intentan silenciar a uno, pero no podrán callar a millones. El Perú es primero y nadie nos va a doblegar”, finalizó el mensaje de la colectividad liderada por los hermanos Vizcarra.