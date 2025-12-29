Perú

Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha contra su candidatura para dejarlo fuera de las elecciones 2026

El candidato aprista Luis Miguel Caya pidió la exclusión de Mario Vizcarra de la contienda presidencial, al alegar un impedimento legal derivado de una condena que, según la Ley 30717, “inhabilita su postulación”

Guardar
PPK llama a Mario Vizcarra
PPK llama a Mario Vizcarra el "caballo de Troya" para que expresidente, Martín, regrese al poder. (Perú Primero)

El candidato a diputado por el Partido Aprista Peruano, Luis Miguel Caya, solicitó este lunes al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 la exclusión de Mario Vizcarra, postulante presidencial de Perú Primero, debido a un impedimento legal que, según su escrito, inhabilita su postulación.

El documento señala que el hermano del expresidente Martín Vizcarra, actualmente en prisión, se encuentra “incurso en impedimento legal expreso” incorporado por la Ley N.º 30717, “al haber sido condenado mediante sentencia firme, en su condición de funcionario público y en calidad de autor, por el delito de peculado, delito de corrupción de funcionarios, impedimento que subsiste aun cuando el candidato alegue rehabilitación penal”.

Dicha ley prohíbe que personas condenadas por delitos como peculado, colusión o corrupción de funcionarios puedan postular, incluso si ya cumplieron su pena. El Tribunal Constitucional (TC) ha inaplicado esta norma, aunque no la haya declarado inconstitucional.

Caya señala en su escrito que Vizcarra recibió condena por peculado en calidad de funcionario público, lo que constituye una infracción directa de la normativa sobre candidaturas presidenciales.

La sentencia, considerada “firme”, fue emitida por un órgano jurisdiccional competente, imponiendo una pena privativa de libertad suspendida. Aunque Vizcarra argumenta haber obtenido rehabilitación penal, el solicitante afirma que esta condición no surte efecto en el ámbito electoral, ya que la ley establece el impedimento incluso para quienes hayan sido rehabilitados.

El autor de la tacha expresa que aceptar una candidatura con impedimento legal vulnera principios constitucionales fundamentales como la legalidad electoral, la moralidad pública, la igualdad ante la ley y la confianza ciudadana en el sistema democrático.

“El derecho a la participación política no es absoluto y cede legítimamente frente a impedimentos legales orientados a proteger la integridad del sistema representativo”, señala el documento.

El exjefe de Estado y fundador de Perú Primero recibió en noviembre pasado 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al haberse acreditado, según el tribunal a cargo del juicio, más de 2,3 millones de soles en sobornos cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de llegar a ser presidente.

El expresidente de Perú Martín
El expresidente de Perú Martín Vizcarra reacciona durante una audiencia este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

Rechazo

Pocos días antes del fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Vizcarra renunció a ser candidato presidencial de su partido y propuso en su lugar a su hermano Mario, pese a que figuraba entre las primeras opciones de los peruanos si pudiera participar en las elecciones de 2026.

Su organización política difundió un comunicado en el que manifestó “su firme rechazo” a la sentencia emitida. “Lo ocurrido no representa un acto de justicia, sino una represalia política impulsada por un pacto mafioso que ha capturado el Ejecutivo, al Congreso y al sistema judicial para perseguir y silenciar a quienes se atreven a defender al pueblo”, señaló el comunicado.

Perú Primero llamó a la ciudadanía a “no normalizar el abuso ni la persecución” y a votar en las próximas elecciones de 2026 para recuperar las instituciones y “elegir a quienes realmente trabajen por el país”.

“Hoy intentan silenciar a uno, pero no podrán callar a millones. El Perú es primero y nadie nos va a doblegar”, finalizó el mensaje de la colectividad liderada por los hermanos Vizcarra.

Temas Relacionados

Mario VizcarraElecciones 2026Martín Vizcarraperu-politica

Más Noticias

Fiscalizadores de San Isidro fueron grabados comiendo alimentos decomisados: municipio rechaza el hecho y anuncia sanciones

El hecho ocurrió durante una intervención a una carreta de venta de ceviche al paso y motivó la apertura de un proceso disciplinario contra los trabajadores involucrados

Fiscalizadores de San Isidro fueron

Obra millonaria del Estadio Miguel Grau de Piura queda paralizada con solo 1,6% de avance

La empresa a cargo resolvió el contrato con el Gobierno Regional tras advertir deficiencias técnicas, retrasos críticos y consultas sin respuesta, en un proyecto que debía ejecutarse en 420 días calendario

Obra millonaria del Estadio Miguel

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, lunes 29 de diciembre

El precio de los combustibles cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Consulta en este link el

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series más populares de

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

El alcalde suspendido de Comas, prófugo tras la ratificación de su condena a seis años de prisión por colusión agravada, defendió la conclusión de la obra cuestionada y afirmó no tener vínculos con el presidente interino

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

Nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Oswaldo Calle, fue investigado por la justicia

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

Phillip Butters anuncia su ingreso a Panamericana TV: ¿Cuándo saldrá al aire?

Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

Largas filas y desorden en el ingreso al concierto de Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que triunfó en ‘Yo Soy’

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

DEPORTES

Asesor legal externo de Alianza

Asesor legal externo de Alianza Lima señaló que sería “irresponsable y caótico” que el Mininter valide primero las garantías de Universitario

Javier Rabanal cuenta cómo llegó a Universitario: “Salió el rumor de que Jorge Fossati no seguiría y en dos semanas pasaron una propuesta”

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

El distinguido ránking que Joao Grimaldo lidera y supera a figuras de la Premier League, LaLiga y Serie A