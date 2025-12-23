Martín Vizcarra: Las razones del PJ para archivar su proceso por colusión y frenar un segundo juicio por Lomas de Ilo

Martín Vizcarra se encuentra cumpliendo una condena de 14 años por cohecho en Barbadillo. Foto: Composición Infobae Perú

El expresidente Martín Vizcarra ya no enfrentará un segundo juicio oral por el denominado caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Esto a raíz de que el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del proceso en su contra por colusión simple.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada la apelación de Vizcarra y acogió su excepción de “litispendencia” para frenar la acusación por colusión simple en su contra, con la que el fiscal Germán Juárez pedía 10 años de prisión.

Como se recuerda, este era uno de los recursos que el abogado del exmandatario, Erwin Siccha, planteó en primera instancia ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. En dicha instancia todos sus recursos fueron rechazados, incluso el juez Víctor Alcocer ordenó que el exjefe de Estado vaya a un segundo juicio oral.

Sin embargo, con la decisión de la Sala de Apelaciones, no solo se archiva el proceso por colusión simple contra Martín Vizcarra, sino que ya no enfrentará ese segundo juicio oral.

En esencia, el tribunal superior concluye que las acusaciones contra Martín Vizcarra por cohecho pasivo impropio y colusión simple versan sobre los mismos hechos. Advierten que la Fiscalía pretendió calificar los mismos hechos en dos delitos distintos cuando "por principio de especialidad el delito que mejor subsume en su integridad el hecho punible es justamente el cohecho pasivo impropio", es decir, el pedido de sobornos.

Así, los jueces superiores sostienen que “no se encuentran razones válidas para que subsista una acusación por el delito de colusión sustentada en los mismo fácticos, tanto en el Hecho 01 (Lomas de Ilo) como en el Hecho 02 (Hospital de Moquegua”.

“Pese a que las acusaciones tratan de los mismos hechos punibles, tienen el mismo fundamento fáctico, la fiscalía mantiene, por orden de la Fiscalía Superior, una acusación por el delito de colusión simple adicional a la acusación por el delito de cohecho pasivo propio, delito por el cual se ha sentenciado y condenado al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo“, se lee en la resolución.

PJ archiva proceso por colusión simple contra Martín Vizcarra.

Cabe precisar que esta decisión no afecta a la condena de 14 años de prisión que se le impuso a Vizcarra por cohecho pasivo propio (sobornos), sentencia que apeló. El exmandatario también requirió enfrentar en libertad la apelación de su condena.

Mario Vizcarra se pronuncia

Tras conocerse el fallo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, el hermano de Martín Vizcarra y candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, se pronunció a través de una publicación en X (antes Twitter).

Mario y Martín Vizcarra, los hermanos que competirán con Perú Primero para las Elecciones Generales 2026. (Perú Primero)

“Se confirma lo que ya habíamos denunciado: intentaron juzgar a Martín dos veces por los mismos hechos. Ante una Corte Suprema que renunció a su deber, la Sala Superior frenó esta violencia formalizada de la Fiscalía. La persecución se cae. ¡Más temprano que tarde estará libre!”, manifestó.

Mario Vizcarra postula al cargo de Presidente de la República en reemplazo de su hermano Martín, quien se encuentra inhabilitado de la función pública 3 veces por el Congreso de la República. Su inhabilitación se extendería hasta 2035.