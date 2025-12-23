Perú

Martín Vizcarra: Las razones del PJ para archivar su proceso por colusión y frenar un segundo juicio por Lomas de Ilo

Sala de Apelaciones Nacional concluye que Fiscalía pretendió imputar dos delitos distintos por los mismos hechos al exmandatario

Guardar
Martín Vizcarra se encuentra cumpliendo
Martín Vizcarra se encuentra cumpliendo una condena de 14 años por cohecho en Barbadillo. Foto: Composición Infobae Perú

El expresidente Martín Vizcarra ya no enfrentará un segundo juicio oral por el denominado caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Esto a raíz de que el Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del proceso en su contra por colusión simple.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundada la apelación de Vizcarra y acogió su excepción de “litispendencia” para frenar la acusación por colusión simple en su contra, con la que el fiscal Germán Juárez pedía 10 años de prisión.

Como se recuerda, este era uno de los recursos que el abogado del exmandatario, Erwin Siccha, planteó en primera instancia ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. En dicha instancia todos sus recursos fueron rechazados, incluso el juez Víctor Alcocer ordenó que el exjefe de Estado vaya a un segundo juicio oral.

Sin embargo, con la decisión de la Sala de Apelaciones, no solo se archiva el proceso por colusión simple contra Martín Vizcarra, sino que ya no enfrentará ese segundo juicio oral.

En esencia, el tribunal superior concluye que las acusaciones contra Martín Vizcarra por cohecho pasivo impropio y colusión simple versan sobre los mismos hechos. Advierten que la Fiscalía pretendió calificar los mismos hechos en dos delitos distintos cuando "por principio de especialidad el delito que mejor subsume en su integridad el hecho punible es justamente el cohecho pasivo impropio", es decir, el pedido de sobornos.

Así, los jueces superiores sostienen que “no se encuentran razones válidas para que subsista una acusación por el delito de colusión sustentada en los mismo fácticos, tanto en el Hecho 01 (Lomas de Ilo) como en el Hecho 02 (Hospital de Moquegua”.

“Pese a que las acusaciones tratan de los mismos hechos punibles, tienen el mismo fundamento fáctico, la fiscalía mantiene, por orden de la Fiscalía Superior, una acusación por el delito de colusión simple adicional a la acusación por el delito de cohecho pasivo propio, delito por el cual se ha sentenciado y condenado al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo“, se lee en la resolución.

PJ archiva proceso por colusión
PJ archiva proceso por colusión simple contra Martín Vizcarra.

Cabe precisar que esta decisión no afecta a la condena de 14 años de prisión que se le impuso a Vizcarra por cohecho pasivo propio (sobornos), sentencia que apeló. El exmandatario también requirió enfrentar en libertad la apelación de su condena.

Mario Vizcarra se pronuncia

Tras conocerse el fallo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, el hermano de Martín Vizcarra y candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, se pronunció a través de una publicación en X (antes Twitter).

Mario y Martín Vizcarra, los
Mario y Martín Vizcarra, los hermanos que competirán con Perú Primero para las Elecciones Generales 2026. (Perú Primero)

“Se confirma lo que ya habíamos denunciado: intentaron juzgar a Martín dos veces por los mismos hechos. Ante una Corte Suprema que renunció a su deber, la Sala Superior frenó esta violencia formalizada de la Fiscalía. La persecución se cae. ¡Más temprano que tarde estará libre!”, manifestó.

Mario Vizcarra postula al cargo de Presidente de la República en reemplazo de su hermano Martín, quien se encuentra inhabilitado de la función pública 3 veces por el Congreso de la República. Su inhabilitación se extendería hasta 2035.

Temas Relacionados

Martín VizcarraLomas de IloPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Congreso exige a Gobierno de José Jerí pronunciarse y garantizar la Beca 18 para los 20 mil estudiantes en extrema pobreza

Presión parlamentaria crece tras el recorte presupuestal que limita la cobertura de becas y deja a miles de jóvenes sin certezas sobre su acceso a la educación superior

Congreso exige a Gobierno de

Se reveló el contundente motivo que sentenciaría la derrota de Alianza Lima ante Universitario en Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La polémica falta que cometió el cuadro victoriano en el clásico del torneo local traerá una dura sanción y le otorgaría los puntos a las ‘pumas’ en la recta final de la Fase 1

Se reveló el contundente motivo

El “nacimiento más grande del Perú” busca el Récord Guinness: una sola persona lo armó desde octubre

La exposición instalada en el distrito de Miraflores reúne más de dos mil figuras y representa ambientes que incluyen desde el Polo Norte hasta la Amazonía peruana

El “nacimiento más grande del

Dina Boluarte luchará por su pensión vitalicia: abogado de la expresidenta afirma que proceso puede ir al Poder Judicial

El abogado Juan Carlos Portugal informó que asumirá la defensa legal de la exmandataria ante el Congreso y también ante el PJ en caso se le niegue la pensión por vía administrativa

Dina Boluarte luchará por su

Diego Rebagliati fue anunciado como ‘fichaje’ de L1 Max para el 2026: seguirá comentando la Liga 1 tras desaparición de GOLPERU

El exfutbolista se mudó al canal de la Federación Peruana de Fútbol, donde formará parte de las transmisiones y programas deportivos

Diego Rebagliati fue anunciado como
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte luchará por su

Dina Boluarte luchará por su pensión vitalicia: abogado de la expresidenta afirma que proceso puede ir al Poder Judicial

Congresistas José Cueto y Gladys Echaíz postularán al Senado por Renovación Popular

Avanza País: Declaran inadmisible la plancha presidencial de José Williams, Fernán Altuve y Adriana Tudela

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Poder Judicial archiva proceso por colusión contra Martín Vizcarra y descarta un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

ENTRETENIMIENTO

Andrea Llosa se despide de

Andrea Llosa se despide de ‘Andrea’ y sus pruebas de ADN: “Me voy logrando que muchos niños tengan apellido”

Ethel Pozo regresa a la TV en marzo 2026 con la conducción del reality ‘La Granja VIP’: ¿de qué se trata el programa?

¿Cómo Jorge Luna, de Hablando Huevadas, se volvió millonario y cuánto estaría ganando al mes?

Nicola Porcella vuelve a Perú y anuncia canal de streaming junto a Zein y Pro TV: “Tenía que ser con los mejores”

Jorge Benavides revela cómo reacciona su esposa ante coqueteos de invitadas en ‘JB en ATV’: “Me lleva de orejas al camerino”

DEPORTES

Se reveló el contundente motivo

Se reveló el contundente motivo que sentenciaría la derrota de Alianza Lima ante Universitario en Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Diego Rebagliati fue anunciado como ‘fichaje’ de L1 Max para el 2026: seguirá comentando la Liga 1 tras desaparición de GOLPERU

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del vibrante choque por la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

André Carrillo presumió de su nuevo título con Corinthians y Jefferson Farfán lo vaciló: “Valen las Copas de Arabia Saudita”

Se reveló el primer fichaje de Universitario para el 2026: proviene de la Segunda de Argentina y fue dirigido por DT de Liga 1