Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Registros oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) consignan como candidata a diputada a Carmela Victoria Yactayo Lévano, ex postulante municipal que fue detenida en 2023. La aspirante figura en la lista del partido Perú Primero, organización política vinculada al expresidente Martín Vizcarra, sentenciado y vacado del cargo, con miras a las próximas Elecciones Generales 2026.

Yactayo Lévano fue intervenida por la División de Homicidios de la Policía Nacional en el marco de una investigación que la identificaba como presunta cabecilla de una organización criminal que operaba en la provincia de Cañete.

Detención y prisión preventiva

De acuerdo con la información policial y fiscal, Yactayo fue detenida cuando intentaba salir del país por la frontera norte. La captura se realizó frente al hotel Andina, en la urbanización Los Almendros, en el distrito limeño de Los Olivos, donde se le incautaron tres teléfonos celulares, S/ 1.200 en efectivo y un portafolio con documentos.

Tras su detención, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cañete dictó 18 meses de prisión preventiva contra Yactayo y otros presuntos integrantes de la organización criminal “Los Indeseables de Herbay Alto”, investigada por delitos de homicidio calificado, estafa agravada, lavado de activos, usurpación y tráfico de terrenos.

Detalles de la investigación policial

Según la Policía Nacional, uno de los casos más graves atribuidos a la presunta organización criminal es el asesinato de Raúl Reyes Gonzales (43), ocurrido el 21 de julio de 2021. La hipótesis fiscal sostiene que el crimen habría tenido como finalidad la usurpación de su terreno para el posterior tráfico de predios en las pampas de Concón, en Cañete.

El caso fue asumido por la División de Homicidios, entonces a cargo del coronel Víctor Revoredo. Además de Yactayo, fueron identificados como presuntos integrantes Glicerio Temístocles Palomino Gálvez, Paulina María Ávila Vicente, Filomeno Tuero Huauya y Moisés Junior Yupanqui Ávalos, detenidos durante operativos simultáneos en Lima y Cañete.

Durante las intervenciones, la Policía incautó armamento de guerra —incluido un subfusil y granadas tipo piña—, municiones, cartuchos de dinamita, detonadores, equipos electrónicos y diversa documentación.

Audio y antecedentes electorales

Un informe difundido previamente por La República reveló un audio en el que Yactayo reconoce haber organizado y liderado la invasión de un predio de la empresa agroexportadora Agroconsa, en el distrito de San Vicente de Cañete.

En la grabación, fechada el 4 de agosto de 2013, cuando se desempeñaba como jueza de paz, Yactayo admite haber encabezado la ocupación de más de 239 hectáreas y señala que ella decidía quién podía permanecer en el terreno invadido.“La que ha encabezado esto he sido yo”, se le escucha decir.

En 2022, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Cañete validó su candidatura a la alcaldía provincial pese a que ofreció entregar terrenos durante la campaña. Aunque la promesa fue acreditada, el tribunal concluyó que no correspondía sanción al determinar que los predios ofrecidos no eran de su propiedad.

Lo que declara en su Hoja de Vida ante el JNE

Según la Declaración Jurada de Hoja de Vida registrada en el Sistema Declara del JNE, Carmela Victoria Yactayo Lévano nació el 16 de julio de 1985 en San Vicente de Cañete, provincia y región Lima, y postula al Congreso como candidata a diputada por Lima Provincias en representación del partido Perú Primero.

En el ámbito académico, declara estudios en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, donde obtuvo el grado de bachiller en Derecho en 2015 y el título profesional de abogada en 2017. También consigna estudios en gestión de políticas públicas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, sin precisar grado obtenido.

Respecto a su experiencia laboral, la hoja de vida señala que se ha desempeñado como abogada independiente durante 2025 y que en 2021 brindó servicios como asesora legal externa de la Municipalidad Provincial de Cañete. Además, registra una experiencia previa como asistente en una empresa privada entre 2017 y 2018.

En el apartado de trayectoria política, Yactayo declara haber renunciado en 2021 al Partido Democrático Somos Perú. En el documento no consigna cargos de elección popular ni cargos partidarios previos.

En la sección de sentencias, la candidata declara no registrar condenas firmes. Asimismo, en el rubro de bienes y rentas, reporta ingresos por S/ 12.300 correspondientes al ejercicio independiente de su profesión durante el año fiscal 2024 y declara la posesión de tres inmuebles en la provincia de Cañete, valorizados en conjunto en más de S/ 2 millones, los cuales se encuentran —según precisa— en proceso de inscripción en la Sunarp. También consigna la titularidad del 100% de participaciones en la empresa Contratistas Generales YACL EIRL.