Martín Vizcarra organiza chocolatada navideña frente al penal de Barbadillo

Martín Vizcarra está sentenciado, pero continúa en campaña. La mañana del 24 de diciembre, el expresidente organizó una chocolatada navideña en los exteriores del penal de Barbadillo, en Ate, donde se encuentra recluido.

Desde poco antes del mediodía, simpatizantes de Vizcarra, junto con militantes de su partido, se apostaron en los exteriores del establecimiento penitenciario y comenzaron a repartir chocolate a los niños de la zona. La actividad tuvo un marcado componente político y fue acompañada por arengas y mensajes de respaldo al exmandatario.

Entre las figuras más representativas estuvo Mario Vizcarra, quien reemplaza a su hermano en la plancha presidencial para la próxima contienda electoral. Asimismo, participaron algunos candidatos al Congreso, varios de ellos disfrazados con accesorios navideños. Conforme avanzó la mañana, más personas se sumaron al lugar para, según señaló Mario Vizcarra, “mostrar su respaldo a Martín Vizcarra”.

Uno de los elementos más llamativos fue una gigantografía a tamaño real de Martín Vizcarra, colocada en el estrado principal. Desde allí, su hermano Mario tomó la palabra, agradeció la asistencia y lamentó la ausencia del expresidente en la tradicional cena navideña.

Antes de ir a visitar a Martín, con quien dijo que almorzaría, Mario Vizcarra tomó la palabra para dirigirse a los simpatizantes y militantes de Perú Primero. Desde el inicio de su intervención, sostuvo que el expresidente se encuentra privado de su libertad de manera injusta, como consecuencia —según afirmó— de haberse enfrentado a mafias y estructuras corruptas que no le habrían perdonado ese desafío.

En su discurso, amplió el mensaje más allá del caso personal y lo vinculó con la situación de inseguridad ciudadana en el país, en una crítica al Ejecutivo. Al referirse a la “silla vacía” que, dijo, hoy representa Martín Vizcarra, señaló que esta imagen se repite en numerosos hogares peruanos que han perdido a familiares en hechos violentos. En ese contexto, llamó a la solidaridad con las víctimas de la criminalidad y subrayó la necesidad de que estas circunstancias lleguen a su fin.

Aunque reconoció la dureza del momento,indicó que, si bien su hermano se encuentra físicamente recluido a pocos metros del lugar donde se desarrollaba la actividad, su espíritu —afirmó— permanece libre y acompañado por quienes acudieron a manifestarle su apoyo. En medio de pausas y reacciones del público, sostuvo que mantiene la convicción de que la justicia terminará por favorecerlo.

Archivo de investigación

Como se recuerda, recientemente el Poder Judicial archivó el proceso penal por colusión simple que se seguía contra Martín Vizcarra. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió el caso tras analizar un recurso de apelación presentado por su defensa, en una investigación vinculada a las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Luego de conocerse la decisión, Martín Vizcarra afirmó en sus redes sociales que la resolución confirma su inocencia. Sostuvo que la firmeza de su postura permitirá evidenciar los errores cometidos durante el proceso y denunció una supuesta motivación política detrás de la investigación en su contra. Aseguró, además, que la verdad prevalecerá sobre lo que calificó como acusaciones infundadas.