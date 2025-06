Nueva inhabilitación contra Martín Vizcarra fue oficializada: el expresidente no participará en las elecciones 2026

Pleno del Congreso votó a favor de inhabilitación a Martín Vizcarra. Canal N

El expresidente Martín Vizcarra ha vuelto a ser inhabilitado y durante los próximos diez años no podrá ejercer ningún cargo en el aparato público. Los 67 parlamentarios que apoyaron la medida consideran que el exjefe de Estado cometió una infracción del artículo 134 de la Constitución Política del Perú al disolver el Congreso en septiembre de 2019. El sentir de la mayoría congresal ha sido confirmado a través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

El procedimiento se inició tras la presentación de tres denuncias constitucionales: la número 384, presentada el 22 de junio de 2023 por el congresista Alejandro Muñante Barrios; la número 400, ingresada el 8 de agosto de 2023 por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas; y la número 466, presentada el 14 de marzo de 2024 por los excongresistas Segundo Tapia Bernal y otros, en calidad de directamente agraviados.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el 7 de mayo de 2024, debatió y aprobó el informe de calificación que admitió a trámite las tres denuncias contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo y otros exfuncionarios, como Vicente Antonio Zeballos Salinas y Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarthe. Las acusaciones se centraron en la presunta infracción de los artículos 133, 132 y 134 de la Constitución Política del Perú, relacionados con el cierre del Congreso y la interpretación de la cuestión de confianza. El informe fue aprobado por mayoría, con quince votos a favor, uno en contra y una abstención.

Posteriormente, la Comisión Permanente otorgó a la Subcomisión un plazo de quince días hábiles para la investigación y ratificó la acumulación de las denuncias. El 21 de enero de 2025, en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria, la Subcomisión aprobó por mayoría las conclusiones y recomendaciones del informe final, que acusó a Martín Alberto Vizcarra Cornejo por su conducta y hechos denunciados, señalando que la suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser objeto de cuestión de confianza, ya que no se trataba de un proyecto de ley. Por tanto, el entonces presidente no podía interpretar que la elección de un magistrado equivalía a la denegación de la confianza.

Líder en las encuestas

A menos de un año para las elecciones generales en Perú, programadas para el 12 de abril de 2026, las encuestas muestran un panorama competitivo. Martín Vizcarra, expresidente y líder del partido Perú Primero, encabeza la intención de voto con un 15,1%, con mayor respaldo en el interior del país, entre mujeres y jóvenes de 18 a 24 años. Keiko Fujimori, excongresista y candidata de Fuerza Popular, ocupa el segundo lugar con 10,3%, logrando su apoyo más alto en Lima y Callao. Rafal López Aliaga, alcalde de Lima, se posiciona tercero con 8,4%, seguido por el humorista Carlos Álvarez con 6,9% y Hernando de Soto con 5,2%. Otros candidatos, como Verónika Mendoza y Antauro Humala, también figuran en la lista, mientras los votos blancos o nulos alcanzan el 20%.

A pesar de liderar las encuestas, Vizcarra no puede presentarse a las elecciones debido a una inhabilitación de diez años impuesta por el Congreso tras el escándalo del “Vacunagate”, lo que le impide ejercer cargos públicos y postularse. Aunque Vizcarra intenta revertir esta medida ante el Tribunal Constitucional, la sanción sigue vigente.

Los comicios de 2026 marcarán el retorno del Senado al Congreso peruano tras una reforma constitucional. Más de 40 partidos presentarán candidatos bajo nuevas reglas electorales, y, si ningún aspirante presidencial supera el 50% de los votos, habrá segunda vuelta. El 12 de abril, los ciudadanos mayores de 18 años votarán por un presidente o presidenta, vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos.