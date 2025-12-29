Perú

Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

El cantante señaló que la culpable de toda esta situación es Karla Tarazona, su expareja, asegurando que los menores no tiene estabilidad emocional

Guardar
Leonard León afirma que le
Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

El cantante Leonard León expresó su incomodidad al descubrir que sus hijos, fruto de su relación con Karla Tarazona, se refieren como “papá” a Christian Domínguez, actual pareja de la madre. Para León, este hecho representa una evidente usurpación de paternidad, lo que ha generado tensión familiar y reabre el debate sobre los límites de los vínculos afectivos en familias ensambladas.

En declaraciones recientes, Leonard León no ocultó su molestia. Si bien reconoció que la situación le afecta, atribuyó la responsabilidad principal a Karla Tarazona.

“Por supuesto que me molesta, la usurpación de paternidad es evidente, pero no viene de parte de él sino de la mamá. Ella les enseñó que le digan papá a su pareja, ha involucrado a mis niños, también lo hizo con otra pareja que tuvo; es totalmente preocupante, como que no han tenido una estabilidad emocional como otros niños”, sostuvo el cantante, reflejando su preocupación por el entorno en el que crecen los menores.

El malestar de León no solo radica en el trato hacia Domínguez, sino en la sensación de haber quedado desplazado en el rol paterno. Según relató, mantuvo una conversación con su hijo mayor, quien le manifestó abiertamente su percepción sobre la distancia de su padre biológico.

Leonard León sobre la imagen
Leonard León sobre la imagen paterna de Christian Domínguez con sus hijos: “Voy a esperar a conversar con ellos”

“Hace poco hablé con mi hijo mayor y me dijo: ‘hay momentos que te has perdido, muchas etapas de mi vida’, y no podía contestarle. Me duele como a cualquier padre que te alejen de tus hijos; sobre todo usando artimañas, eso es asqueroso”, compartió el artista a Trome.

La relación entre Leonard León y Karla Tarazona ha estado marcada por desencuentros públicos. A lo largo del tiempo, estos conflictos han afectado la dinámica familiar y la percepción de los hijos hacia sus figuras parentales. Según lo expresado por el propio León, la repetición de este patrón con distintas parejas de su exesposa aumenta su preocupación sobre la estabilidad emocional de los menores.

En este contexto, Christian Domínguez ha asumido una presencia constante en la vida de los hijos de su pareja, lo que ha propiciado que los niños lo vean como una figura paterna. Para León, este fenómeno no es casual, sino consecuencia de una decisión consciente de la madre, quien habría promovido que los menores llamen “papá” a su actual pareja.

Karla Tarazona y Leonard León.
Karla Tarazona y Leonard León.

Hijo de Leonard León conmovió a Christian Domínguez en el Día del Padre

Durante la última celebración por el Día del Padre, la atención del público se centró en un gesto que evidenció la cercanía entre Christian Domínguez y los hijos de Karla Tarazona. Stephano León Tarazona, el mayor de los hermanos, publicó un mensaje en redes sociales dirigido a Domínguez, generando reacciones en el mundo del espectáculo.

“Feliz Día del Padre al mejor papito del mundo, te adoro demasiado, muchas gracias por estar en mis buenos momentos y malos momentos, a pesar de los inconvenientes tú siempre serás mi papá y no importa lo que digan los demás, tú eres mi papá y siempre lo serás, te amo mucho”, escribió Stephano en su cuenta de Instagram.
Hijo de Leonard León sorprendió
Hijo de Leonard León sorprendió a Christian Domínguez por el Día del Padre: “No importa lo que digan, eres mi papá”

Acompañó el texto con imágenes familiares en las que se le ve junto a Domínguez y sus hermanos, consolidando la imagen de unidad que proyecta la familia.

La celebración no terminó en redes sociales. Toda la familia, incluyendo a Karla Tarazona y los menores Alessandro y Valentino, se movilizó hasta el aeropuerto para recibir a Christian Domínguez tras una presentación musical.

Temas Relacionados

Leonard LeónChristian DomínguezKarla Tarazonaperu-entretenimiento

Más Noticias

Ocho colegios de Chimbote sufren daños estructurales luego de 6 sismos, reportó UGEL Santa

En dos días, la ciudad de Chimbote experimentó al menos seis sismos. El más fuerte registrado fue de magnitud 6.0, la noche del 27 de diciembre

Ocho colegios de Chimbote sufren

Los productores de cuyes en Perú podrían haber recibido una de las mejores noticias de su vida

Un giro en el campo peruano tiene a los cuyes y sus familias como protagonistas inesperados. ¿Hasta dónde puede llegar la burocracia?

Los productores de cuyes en

Corte de agua en tres distritos de Lima hoy 29 de diciembre: zonas y horarios, según Sedapal

Las restricciones tendrán horarios diferenciados y responden a tareas planificadas para garantizar la operatividad y la seguridad sanitaria, impactando a urbanizaciones y asentamientos

Corte de agua en tres

La sorpresiva reacción de Hernán Barcos al fichaje de Pablo Lavandeira por FC Cajamarca tras su salida de Alianza Lima

El domingo 28 de diciembre se confirmó el traspaso del volante uruguayo al recién ascendido a la Liga 1 y el ‘Pirata’ no tardó en mostrar su postura

La sorpresiva reacción de Hernán

Minedu: Esta es la nueva escala magisterial con sueldos de más de 9.800 soles

Con la transferencia de más de S/208 millones, se pagarán los sueldos según el incremento de la RIM aprobado en noviembre

Minedu: Esta es la nueva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides se despidió de

Jorge Benavides se despidió de ATV en su último programa del año: “Mil gracias por estar siempre”

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

Carlos Álvarez sobre el ingreso de JB a Panamericana TV: “Mis mejores deseos para él en su nueva etapa”

“¿Te casarías conmigo?”: mujer rechaza pedida de mano en concierto de Armonía 10

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

DEPORTES

La sorpresiva reacción de Hernán

La sorpresiva reacción de Hernán Barcos al fichaje de Pablo Lavandeira por FC Cajamarca tras su salida de Alianza Lima

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras la fecha 10 de la primera fase

¿Gianluca Lapadula puede dejar Spezia? Dirigente se pronunció por el futuro del ‘Bambino’ tras irregularidad en últimos duelos de Serie B

Alianza Lima tomó drástica medida luego que la FPV le otorgue los puntos a Universitario en Liga Peruana de Vóley