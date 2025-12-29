Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

El cantante Leonard León expresó su incomodidad al descubrir que sus hijos, fruto de su relación con Karla Tarazona, se refieren como “papá” a Christian Domínguez, actual pareja de la madre. Para León, este hecho representa una evidente usurpación de paternidad, lo que ha generado tensión familiar y reabre el debate sobre los límites de los vínculos afectivos en familias ensambladas.

En declaraciones recientes, Leonard León no ocultó su molestia. Si bien reconoció que la situación le afecta, atribuyó la responsabilidad principal a Karla Tarazona.

“Por supuesto que me molesta, la usurpación de paternidad es evidente, pero no viene de parte de él sino de la mamá. Ella les enseñó que le digan papá a su pareja, ha involucrado a mis niños, también lo hizo con otra pareja que tuvo; es totalmente preocupante, como que no han tenido una estabilidad emocional como otros niños”, sostuvo el cantante, reflejando su preocupación por el entorno en el que crecen los menores.

El malestar de León no solo radica en el trato hacia Domínguez, sino en la sensación de haber quedado desplazado en el rol paterno. Según relató, mantuvo una conversación con su hijo mayor, quien le manifestó abiertamente su percepción sobre la distancia de su padre biológico.

Leonard León sobre la imagen paterna de Christian Domínguez con sus hijos: “Voy a esperar a conversar con ellos”

“Hace poco hablé con mi hijo mayor y me dijo: ‘hay momentos que te has perdido, muchas etapas de mi vida’, y no podía contestarle. Me duele como a cualquier padre que te alejen de tus hijos; sobre todo usando artimañas, eso es asqueroso”, compartió el artista a Trome.

La relación entre Leonard León y Karla Tarazona ha estado marcada por desencuentros públicos. A lo largo del tiempo, estos conflictos han afectado la dinámica familiar y la percepción de los hijos hacia sus figuras parentales. Según lo expresado por el propio León, la repetición de este patrón con distintas parejas de su exesposa aumenta su preocupación sobre la estabilidad emocional de los menores.

En este contexto, Christian Domínguez ha asumido una presencia constante en la vida de los hijos de su pareja, lo que ha propiciado que los niños lo vean como una figura paterna. Para León, este fenómeno no es casual, sino consecuencia de una decisión consciente de la madre, quien habría promovido que los menores llamen “papá” a su actual pareja.

Karla Tarazona y Leonard León.

Hijo de Leonard León conmovió a Christian Domínguez en el Día del Padre

Durante la última celebración por el Día del Padre, la atención del público se centró en un gesto que evidenció la cercanía entre Christian Domínguez y los hijos de Karla Tarazona. Stephano León Tarazona, el mayor de los hermanos, publicó un mensaje en redes sociales dirigido a Domínguez, generando reacciones en el mundo del espectáculo.

“Feliz Día del Padre al mejor papito del mundo, te adoro demasiado, muchas gracias por estar en mis buenos momentos y malos momentos, a pesar de los inconvenientes tú siempre serás mi papá y no importa lo que digan los demás, tú eres mi papá y siempre lo serás, te amo mucho”, escribió Stephano en su cuenta de Instagram.

Hijo de Leonard León sorprendió a Christian Domínguez por el Día del Padre: “No importa lo que digan, eres mi papá”

Acompañó el texto con imágenes familiares en las que se le ve junto a Domínguez y sus hermanos, consolidando la imagen de unidad que proyecta la familia.

La celebración no terminó en redes sociales. Toda la familia, incluyendo a Karla Tarazona y los menores Alessandro y Valentino, se movilizó hasta el aeropuerto para recibir a Christian Domínguez tras una presentación musical.