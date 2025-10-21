Perú

Hija de Christian Domínguez se quiebra al hablar de su padre: “Tenía que sobrevivir al bullying, cada tres años la fregaba”

La menor confesó que fue víctima de bullying por los escándalos del cantante y dejó en claro que ya no quiere que él esté en su vida

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
La dura confesión de la hija de Christian Domínguez: “Nunca fuimos una familia feliz, cada tres años él la fregaba”. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

La hija de Christian Domínguez continúa expresando el dolor que arrastra desde hace años por la ausencia emocional y afectiva de su padre. En una transmisión en vivo por TikTok, la adolescente, de apenas 16 años, habló sin filtros sobre las heridas que le ha dejado el cantante de cumbia y sobre cómo su comportamiento ha marcado su vida personal y familiar.

Con una mezcla de decepción y serenidad, la joven aseguró que nunca pudieron ser una familia feliz. Según contó, su padre fue el responsable de romper una y otra vez la estabilidad que intentaban construir.

Nunca hemos sido una familia feliz, ya que cada vez que intentábamos ser una familia feliz, cada tres años el que la fregaba era él. Yo jamás le hice problemas, mi mamá tampoco. Yo acepté y me encariñé a pesar de saber cómo iba a terminar porque estaba segura de que cada pareja que tenía iba a durar tres años”, confesó durante su transmisión.

Hija de Christian Domínguez cuestiona
Hija de Christian Domínguez cuestiona a su padre: “Decide ser buen padrastro con otros, pero no estuvo en mis 16 años”. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Sufrió bullying

Sus palabras reflejaron no solo la frustración acumulada, sino también la resignación ante un patrón que, según ella, se repite constantemente en la vida sentimental del líder de la Gran Orquesta Internacional. La joven agregó que no busca llamar la atención ni generar conflicto, sino simplemente desahogarse después de sentirse silenciada por largo tiempo.

Mi papá me dejó de hablar hace cuatro meses, y no entiendo por qué. Mis abuelos ya no me hablan, mi papá dice que la familia está decepcionada de mí. Yo no busqué que se decepcione de mí tampoco. Jamás fue mi intención hacerlo, quedar mal, pero tenía que decir cómo me siento, porque él siempre ha sido el hombre que más amo”, expresó con la voz entrecortada.

En otro momento de su transmisión, la hija de Christian Domínguez habló sobre el bullying que sufrió en el colegio debido a los escándalos amorosos de su padre. Contó que los comentarios y burlas fueron constantes, y que por mucho tiempo sintió vergüenza ajena por los titulares que aparecían sobre él en los medios de comunicación.

Hija de Christian Domínguez cuestiona
Hija de Christian Domínguez cuestiona a su padre: “Decide ser buen padrastro con otros, pero no estuvo en mis 16 años”. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Me han fastidiado por mucho tiempo por problemas de mi papá, en el colegio y en mil lugares, que ya no me afecta mucho eso. Aprendí a acostumbrarme a sobrellevar ese tipo de situaciones, así que ya no me preocupa”, explicó, dando a entender que con el tiempo ha desarrollado una coraza emocional frente al juicio social.

Sin embargo, uno de los momentos más duros de su relato llegó cuando se refirió al vínculo de su padre con los hijos de Karla Tarazona y Leonard León. Según la joven, Domínguez se muestra como un padre ejemplar con ellos, mientras que con ella ha mantenido una relación distante y fría.

Si él decide ser buen padrastro para hijos que no son suyos, es su decisión. Yo no voy a pedir que esté presente en mi vida, cuando no quiso estar presente conmigo 16 años de mi vida. No me cabe en la cabeza cómo puede estar presente para otras personas”, manifestó con firmeza, dejando claro que ya no tiene expectativas respecto a su padre.

Hija de Christian Domínguez cuestiona
Hija de Christian Domínguez cuestiona a su padre: “Decide ser buen padrastro con otros, pero no estuvo en mis 16 años”. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Le recuerda infidelidades

Además, recordó cómo reaccionó cuando estalló el escándalo de infidelidad de Domínguez a Pamela Franco, episodio que volvió a ponerlo en el ojo público. Según la joven, ese momento fue particularmente difícil para ella, no solo por la vergüenza mediática, sino por el dolor de ver que su padre repetía los mismos errores una y otra vez.

Cuando pasó el problema de mi papá con Pamela, de la infidelidad, yo le dije a mi papá que por favor, si iba a tener otra pareja más, que me prometiera que no iba a volver a cometer el mismo error que comete cada tres años”, relató. “Al fin y al cabo, a la que perjudicaba era a mí porque yo tenía que ir al colegio, la que tenía que sobrevivir al bullying que me hacían”, agregó con evidente tristeza.

Pese a todo, la joven aseguró que ya no siente rencor, aunque sí una profunda decepción. Sabe que no puede cambiar el pasado, pero sí ha decidido no insistir en una relación que, según sus palabras, su propio padre se encargó de quebrar. “No voy a pedir que esté presente, porque si no quiso estar, ya no hay nada más que decir”, sentenció.

Hija de Christian Domínguez cuestiona
Hija de Christian Domínguez cuestiona a su padre: “Decide ser buen padrastro con otros, pero no estuvo en mis 16 años”. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Temas Relacionados

Christian DomínguezKarla tarazonaWillaxperu-entretenimiento

Más Noticias

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El partido en el Nacional tuvo 10 minutos de retraso, ya que inicialmente el partido iba a arrancar a las 20:15 horas. Hay buen ambiente en el recinto deportivo. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario vs Ayacucho FC EN

Rafael López Aliaga en problemas por caso Panama Papers: PJ amplía a 24 meses investigación preparatoria contra líder de Renovación Popular

La resolución judicial permite que la Fiscalía profundice durante dos años más el análisis de operaciones sospechosas, involucrando transferencias internacionales y peritajes contables en un contexto de cooperación con el extranjero

Rafael López Aliaga en problemas

Gol de Martín Pérez Guedes con gran definición en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

La ‘U’ no tardó mucho en abrir la cuenta. Una estupenda individualidad del mediocentro argentino, dejando a un lado a Jonathan Bilbao, condujo a los suyos a la victoria parcial

Gol de Martín Pérez Guedes

JNJ inicia trámite para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras una semana de la orden judicial

La magistrada María Teresa Cabrera firmó el decreto luego de que el Poder Judicial dejó sin efecto la suspensión de seis meses que dispuso contra la magistrada

JNJ inicia trámite para reponer

Padre de músico abatido en protesta enfrenta a Fernando Rospigliosi y exige que se retracte: “Mi hijo no es terruco”

La familia del cantante de hip hop anunció que enviará una carta notarial al presidente del Congreso para exigir una rectificación. Advirtió que, si no reciben respuesta, iniciarán acciones legales

Padre de músico abatido en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga en problemas

Rafael López Aliaga en problemas por caso Panama Papers: PJ amplía a 24 meses investigación preparatoria contra líder de Renovación Popular

JNJ inicia trámite para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras una semana de la orden judicial

Padre de músico abatido en protesta enfrenta a Fernando Rospigliosi y exige que se retracte: “Mi hijo no es terruco”

Ollanta Humala confía que será liberado gracias a fallo a favor de Fuerza Popular: “Será jurídicamente imposible que el PJ mantenga nuestro caso”

Delia Espinoza en contra de fallo a favor de Keiko Fujimori y no descarta avocamiento indebido: “Magistrados del TC se equivocaron”

ENTRETENIMIENTO

Futuro esposo de Natalia Salas

Futuro esposo de Natalia Salas le promete apoyo total tras recaída: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

Gianella Marquina comparte fuerte mensaje en medio de la ruptura de su madre con Jesús Barco: “Por culpa de la conducta del tuyo”

Jesús Barco tomó drástica decisión antes de que Melissa Klug anuncie su separación: “Para Dios no hay nada imposible”

Melanie Martínez arremete contra Christian Domínguez por su hija: “Ella no miente, él maquilla la situación para quedar bien”

Este es el top 10 de series en Netflix Perú para disfrutar acompañado

DEPORTES

Universitario vs Ayacucho FC EN

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Martín Pérez Guedes con gran definición en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Golazo de Juan Lucumí dejando en el suelo a Williams Riveros a pura velocidad en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

La FPV retrocede y reprograma el debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 permitiendo desarrollo de la Noche Blanquiazul

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal tv online del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025