Hija de Christian Domínguez se quiebra al hablar de su padre: “Tenía que sobrevivir al bullying, cada tres años la fregaba”

La hija de Christian Domínguez continúa expresando el dolor que arrastra desde hace años por la ausencia emocional y afectiva de su padre. En una transmisión en vivo por TikTok, la adolescente, de apenas 16 años, habló sin filtros sobre las heridas que le ha dejado el cantante de cumbia y sobre cómo su comportamiento ha marcado su vida personal y familiar.

Con una mezcla de decepción y serenidad, la joven aseguró que nunca pudieron ser una familia feliz. Según contó, su padre fue el responsable de romper una y otra vez la estabilidad que intentaban construir.

“Nunca hemos sido una familia feliz, ya que cada vez que intentábamos ser una familia feliz, cada tres años el que la fregaba era él. Yo jamás le hice problemas, mi mamá tampoco. Yo acepté y me encariñé a pesar de saber cómo iba a terminar porque estaba segura de que cada pareja que tenía iba a durar tres años”, confesó durante su transmisión.

Sufrió bullying

Sus palabras reflejaron no solo la frustración acumulada, sino también la resignación ante un patrón que, según ella, se repite constantemente en la vida sentimental del líder de la Gran Orquesta Internacional. La joven agregó que no busca llamar la atención ni generar conflicto, sino simplemente desahogarse después de sentirse silenciada por largo tiempo.

“Mi papá me dejó de hablar hace cuatro meses, y no entiendo por qué. Mis abuelos ya no me hablan, mi papá dice que la familia está decepcionada de mí. Yo no busqué que se decepcione de mí tampoco. Jamás fue mi intención hacerlo, quedar mal, pero tenía que decir cómo me siento, porque él siempre ha sido el hombre que más amo”, expresó con la voz entrecortada.

En otro momento de su transmisión, la hija de Christian Domínguez habló sobre el bullying que sufrió en el colegio debido a los escándalos amorosos de su padre. Contó que los comentarios y burlas fueron constantes, y que por mucho tiempo sintió vergüenza ajena por los titulares que aparecían sobre él en los medios de comunicación.

“Me han fastidiado por mucho tiempo por problemas de mi papá, en el colegio y en mil lugares, que ya no me afecta mucho eso. Aprendí a acostumbrarme a sobrellevar ese tipo de situaciones, así que ya no me preocupa”, explicó, dando a entender que con el tiempo ha desarrollado una coraza emocional frente al juicio social.

Sin embargo, uno de los momentos más duros de su relato llegó cuando se refirió al vínculo de su padre con los hijos de Karla Tarazona y Leonard León. Según la joven, Domínguez se muestra como un padre ejemplar con ellos, mientras que con ella ha mantenido una relación distante y fría.

“Si él decide ser buen padrastro para hijos que no son suyos, es su decisión. Yo no voy a pedir que esté presente en mi vida, cuando no quiso estar presente conmigo 16 años de mi vida. No me cabe en la cabeza cómo puede estar presente para otras personas”, manifestó con firmeza, dejando claro que ya no tiene expectativas respecto a su padre.

Le recuerda infidelidades

Además, recordó cómo reaccionó cuando estalló el escándalo de infidelidad de Domínguez a Pamela Franco, episodio que volvió a ponerlo en el ojo público. Según la joven, ese momento fue particularmente difícil para ella, no solo por la vergüenza mediática, sino por el dolor de ver que su padre repetía los mismos errores una y otra vez.

“Cuando pasó el problema de mi papá con Pamela, de la infidelidad, yo le dije a mi papá que por favor, si iba a tener otra pareja más, que me prometiera que no iba a volver a cometer el mismo error que comete cada tres años”, relató. “Al fin y al cabo, a la que perjudicaba era a mí porque yo tenía que ir al colegio, la que tenía que sobrevivir al bullying que me hacían”, agregó con evidente tristeza.

Pese a todo, la joven aseguró que ya no siente rencor, aunque sí una profunda decepción. Sabe que no puede cambiar el pasado, pero sí ha decidido no insistir en una relación que, según sus palabras, su propio padre se encargó de quebrar. “No voy a pedir que esté presente, porque si no quiso estar, ya no hay nada más que decir”, sentenció.

