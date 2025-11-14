Perú

Karla Tarazona presenta demanda para aumentar pensión de alimentos a Leonard León

El abogado de la conductora argumenta que las necesidades de sus hijos crecieron y la capacidad económica del cantante se incrementó, por lo que busca aumentar pensión de alimentos para ambos menores

Karla Tarazona exige mayor pensión
Karla Tarazona exige mayor pensión alimentaria a Leonard León.

Karla Tarazona presentó una nueva demanda contra Leonard León para solicitar el incremento en la pensión alimentaria de sus dos hijos en común. La presentadora interpuso esta acción judicial contra el cantante de cumbia, tras varios años en los que el monto fijado se mantuvo en S/500 mensuales debido a un fallo anterior motivado por la asesoría que recibió su defensa.

“La pensión que daba era de tres mil soles para sus dos hijos, pero él interpuso una demanda por reducción y por una mala asesoría que tuvo la señora Karla le redujeron la pensión a 500 soles en los años 2021 a 2022. Eso se ha venido manteniendo hasta la actualidad, pero ahora se decidió interponer una demanda de aumento de alimentos porque ya han pasado varios años, las necesidades de los menores se han incrementado y la capacidad económica del señor Leonard también ha incrementado”, precisó el abogado Carlos de la Cruz.

De acuerdo con la defensa, el nuevo pedido se sustenta en el crecimiento de las necesidades de los niños y en la evidente mejora de la situación financiera del expareja de la conductora. El portavoz legal agregó que la intención es que el pago cubra de manera equitativa los gastos de ambos menores. “A los hijos tienes que repartir todo por igual, pero prácticamente le está dando a cada hijo mil doscientos cincuenta soles, que es la pensión del colegio que paga la señora Tarazona. El señor tiene capacidad económica porque viaja al Caribe con su familia y compra accesorios de la marca Louis Vuitton”, argumentó.

El fin de la relación
El fin de la relación llegó con escándalos. Karla acusó violencia durante su embarazo, y aunque Leonard negó los hechos, el conflicto se volvió uno de los más comentados de la farándula. (Facebook)

Negó violencia contra Karla Tarazona

En el fenecido programa Ponte en la cola, Leonard León negó cualquier episodio de violencia contra la madre de sus hijos, desvirtuando así la versión de la conductora de TV.

La respuesta es no... yo nunca he tocado a la señora y nunca me he pronunciado sobre ese tema. También digo tajantemente que jamás le he levantado la mano a una mujer (por la denuncia que también le hizo su hermana)”, sostuvo el cantante, quien enfatizó que las denuncias en su contra no han resultado en sentencias desfavorables.

En esa misma línea, León evitó profundizar sobre la relación actual con sus hijos y las razones por las que estos decidieron no mantener contacto con él. El propio artista consideró que “se trata de un tema delicado” por tratarse de menores de edad, prefiriendo no emitir declaraciones adicionales al respecto.

En otro momento, el abogado de Karla Tarazona desmintió que León haya obtenido algún fallo judicial favorable en los litigios recientes. “El señor se vanagloria diciendo que ha ganado dos juicios y acá el señor no ha ganado nada, ha ganado que lo rehabiliten porque hay una denuncia del 2022 por violencia psicológica que la señora Tarazona realizó ante el Juzgado de Familia y es por ello que le habían dado medidas de protección a favor de la señora Karla y a favor de los dos menores hijos”, explicó De la Cruz.

Leonard León concluyó las terapias ordenadas por el juez y, tras el cumplimiento administrativo, solicitó el levantamiento de las restricciones que le impedían acercarse a su expareja y a los menores. Esta intervención permitió el cierre temporal de diligencias respecto a la denuncia por presunta violencia psicológica.

En tanto, la nueva demanda por aumento de pensión alimentaria presentada por Karla Tarazona aguarda resolución en el fuero de familia. El expediente incluye referencias a los gastos escolares, estilo de vida y capacidad actual de ingresos del artista, así como documentación sobre los costos asumidos por la madre en los últimos años.

