BCP compra banco en Estados Unidos por USD 180 millones: las claves del acuerdo

El Banco de Crédito del Perú (BCP) acordó la compra del 100% de Helm Bank USA por USD 180 millones, en una operación que marca uno de los movimientos más relevantes del sistema financiero regional hacia el mercado estadounidense en 2025. La adquisición fue anunciada por Credicorp Ltd., holding financiero que controla al BCP, y está sujeta a las aprobaciones regulatorias en Estados Unidos y en el mercado de origen del grupo.

El banco adquirido es una entidad comunitaria con sede en Florida, enfocada en clientes con operaciones financieras entre Latinoamérica y Estados Unidos. Al 30 de septiembre de 2025, Helm Bank USA registraba USD 1.141,8 millones en activos, USD 106,8 millones en patrimonio neto y una cartera de créditos de USD 648,2 millones, cifras que pasan a incorporarse al balance consolidado de Credicorp una vez cerrado el proceso.

Qué compra el BCP y por qué Helm Bank entra en su radar

La operación implica que el BCP tome control total de una entidad bancaria regulada en Estados Unidos, con licencia estatal en Florida y supervisión de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Helm Bank no es un banco de gran escala, pero ocupa un espacio claro dentro del sistema financiero estadounidense: atención a empresas, inversionistas y personas naturales con flujos de dinero entre ambos lados del continente.

El precio pactado, USD 180 millones, está sujeto a ajustes habituales al momento del cierre, un mecanismo estándar en este tipo de transacciones para reflejar cambios en el balance del banco adquirido. A la fecha de referencia, Helm Bank mantenía una estructura de activos concentrada en créditos comerciales y financieros, con una base de depósitos respaldada por el seguro federal.

Desde el punto de vista operativo, la compra permite al BCP pasar de una presencia focalizada a través de su agencia en Miami, a controlar una entidad con infraestructura, cartera de clientes y licencia bancaria completa en Estados Unidos. Esto le da acceso directo al sistema financiero estadounidense para originar créditos, captar depósitos y ofrecer productos bancarios bajo regulación local.

La transacción también implica la incorporación del personal, los sistemas y las operaciones de Helm Bank al ecosistema de Credicorp, proceso que estará sujeto a la aprobación de los reguladores y a los plazos habituales de integración.

El impacto en la estrategia regional de Credicorp

Con esta compra, Credicorp refuerza su plataforma internacional, sumando una operación bancaria completa en el mercado estadounidense. El holding ya tiene presencia en Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Estados Unidos, y organiza sus negocios en cuatro líneas: banca universal, microfinanzas, seguros y fondos de pensiones, y gestión de inversiones.

En términos financieros, Helm Bank aporta más de USD 1.100 millones en activos y una cartera de préstamos cercana a USD 650 millones, cifras que amplían la huella internacional del grupo y diversifican su exposición geográfica. La entidad adquirida se fundó en 1989 y opera bajo el modelo de community bank, con foco en relaciones de largo plazo y conocimiento del cliente, un perfil que encaja con el segmento al que apunta el BCP en Estados Unidos.

La operación ocurre en un contexto de mayor demanda por servicios financieros transfronterizos, impulsada por el crecimiento de inversiones, comercio y gestión patrimonial de clientes latinoamericanos en el mercado estadounidense. Florida, donde opera Helm Bank, concentra una parte significativa de ese flujo económico.

El cierre de la transacción dependerá del cumplimiento de las condiciones regulatorias en ambas jurisdicciones. Mientras tanto, Credicorp mantiene su estructura operativa actual y continuará reportando la operación conforme avance el proceso de aprobación.

En paralelo, el BCP sigue siendo el principal activo del holding, con más de 18 millones de clientes, una red nacional extendida y una fuerte apuesta por la digitalización a través de plataformas como Yape. La adquisición de Helm Bank se suma a ese esquema como una pieza enfocada en el negocio internacional y en la atención de clientes con operaciones fuera del mercado local.