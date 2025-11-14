Los bancos en Perú están volando: segmento dominado por BCP e Interbank se convierte en uno de los más rentables del mundo y la región, según McKinsey

McKinsey proyecta un crecimiento del 10% en los ingresos bancarios de América Latina entre 2024 y 2028, impulsado por la digitalización y nuevos medios de pago. ¿Cómo le fue a Perú?

La banca peruana reportó un retorno sobre el capital tangible (ROTE) de 14%, ubicándose entre los sistemas financieros más rentables de América Latina y superando ampliamente el promedio global, señala el último Global Banking Annual Review 2025 divulgado por McKinsey & Company.

El retorno sobre el capital tangible (ROTE) no es lo mismo que el retorno sobre el capital (ROE). El ROTE mide la rentabilidad considerando solo el capital tangible (activos físicos), mientras que el ROE mide la rentabilidad sobre todo el capital propio de la empresa, incluyendo el capital intangible como el fondo de comercio o la marca.

América Latina duplica rentabilidad bancaria global: ¿resiliencia o estrategia?

McKinsey detalla que, a pesar de que la banca mundial obtuvo utilidades récord por US$1,2 billones en 2024 —favorecidas por tasas de interés elevadas y sólidos márgenes—, el sector permanece rezagado en valoración bursátil, situándose 67% por debajo del promedio de otras industrias. Esto manifiesta el escepticismo de los inversionistas sobre la sostenibilidad del crecimiento actual y revela la urgencia de un nuevo modelo de competitividad enfocado en la era digital.

A nivel regional, América Latina mantiene un perfil de alta rentabilidad, con un ROTE promedio de 16,5% en 2024, casi el doble del 9% global, según el reporte recogido por Infobae Perú. El documento destaca la capacidad de resiliencia de los bancos latinoamericanos —y en particular los peruanos— para operar en entornos económicos volátiles y sostener márgenes robustos.

Banca peruana lidera rentabilidad en América Latina, señala McKinsey

Dentro del panorama regional, la banca peruana -regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP- sobresale, no solo por su rentabilidad, sino también por su nivel de ingresos, que representa el 5,4% del PBI, una de las participaciones más altas en América Latina.

Esa solidez convive con desafíos estructurales relacionados con la baja profundidad financiera, reflejada en una relación entre depósitos, créditos y activos bajo gestión de 154% del PBI, comparado con un promedio global de 367%. Este panorama evidencia un margen amplio para avanzar en inclusión financiera y digitalización.

Los bancos que dominan el mercado peruano, reconocido por su alta concentración, son el Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA Perú, Interbank y Scotiabank Perú, los cuales ocupan la mayor cuota de mercado en activos.

La banca peruana representa el 5,4% del PBI nacional, uno de los porcentajes más altos de la región, según McKinsey.

McKinsey: Inteligencia artificial será clave para la banca

El análisis de McKinsey apunta que la ventaja competitiva futura recaerá en la precisión: la capacidad de los bancos para implementar inteligencia artificial (IA), analítica avanzada y gestión granular del capital, permitiendo optimizar eficiencia, personalizar el servicio y sostener el crecimiento.

La implementación integral de IA —especialmente la denominada “IA agéntica”— podría duplicar la productividad y reducir costos hasta cuatro veces más rápido respecto a entidades menos avanzadas, abriendo brechas de hasta cuatro puntos porcentuales en el ROTE.

Ingresos bancarios en América Latina crecerán 10% hasta 2028

Para el periodo 2024-2028, McKinsey proyecta que los ingresos bancarios en América Latina crecerán en torno al 10%, apalancados por la digitalización, el desarrollo de medios de pago y el financiamiento comercial. El estudio recomienda acelerar la adopción tecnológica y fortalecer el canal móvil para mantener la rentabilidad y captar oportunidades emergentes.

Para la reconocida consultora internacional, la era de la inteligencia artificial, el liderazgo bancario ya no solo dependerá del tamaño, sino de la capacidad de aplicar conocimiento granular y crear valor sostenible, consolidando la confianza en un entorno cada vez más competitivo.