Estados Unidos felicita a Perú por romper récord en la erradicación de cultivos ilegales de coca

Estado felicita a Nicol .Foto: Embajada de Estados Unidos

Estados Unidos felicitó al Perú por el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga (CORAH) por haber eliminado más de 36 mil hectáreas de coca ilícita, una extensión que equivale a cerca de 50 mil canchas de fútbol. De acuerdo con la embajada del país norteamericano, este resultado supera la meta nacional e incluso establece un nuevo récord.

Por medio de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada, se evitó que 334 toneladas métricas de cocaína llegaran a comunidades de EEUU, el Perú y otros países. La nación liderada por Donald Trump donó más de 25 millones de dólares en cooperación.

Desde la creación de CORAH en 1982, el trabajo conjunto entre los dos países ha permitido erradicar más de 480 mil hectáreas de coca, reduciendo significativamente el suministro global de drogas ilícitas.

De acuerdo con la embajada, este resultado refleja el compromiso de Estados Unidos y de Perú de fortalecer la seguridad y proteger las comunidades.

Estados Unidos felicitó al Perú por erradicación de cultivo de cocaína .Foto: Embajada de Estados Unidos

El eje central en la ruta del tráfico

Perú se ha consolidado como actor clave en el tráfico de cocaína en Sudamérica, sirviendo como punto de conexión entre los cultivos de hoja de coca y los mercados de consumo en Estados Unidos. Laboratorios clandestinos, rutas fluviales y vínculos con organizaciones criminales internacionales posicionan al país como pieza fundamental de una red que distribuye droga por aire, mar y tierra.

El corredor aéreo desempeña un papel determinante, con avionetas que despegan de pistas improvisadas en la Amazonía Peruana con cargas de droga destinadas principalmente a México y Centroamérica. Estos vuelos suelen utilizar matrículas falsas y posteriormente la mercancía se traslada por tierra hasta la frontera estadounidense. Al mismo tiempo, lanchas rápidas y embarcaciones marítimas refuerzan el esquema logístico, aprovechando la difícil vigilancia en ríos y costas.

El tráfico de cocaína en Sudamérica opera de manera continua, conectando zonas productoras en Perú, Bolivia y Colombia con destinos finales en Estados Unidos. (Composición: Infobae)

El negocio del narcotráfico que involucra a Perú ha evolucionado hacia una sofisticada organización multinacional. Carteles mexicanos, en particular el de Sinaloa, operan mediante estructuras secretas conocidas como “embajadas” para coordinar embarques marítimos hacia Centroamérica y Estados Unidos. La producción y el flujo de droga con destino al norte registraron un aumento del 22 % en los últimos tres años, según datos de organismos internacionales.

Las rutas predominantes de exportación han cambiado. Actualmente, el 74 % de la cocaína que se dirige a EEUU utiliza la vía del Pacífico, mientras que el tránsito por el Caribe representa solo el 16 %, de acuerdo con estimaciones de la DEA. En paralelo, los puntos de salida y tránsito, como Ecuador y Bolivia, han adquirido relevancia dentro de este entramado, facilitando la exportación hacia Europa y Norteamérica.

Las consecuencias de este fenómeno impactan directamente a las comunidades rurales peruanas, expuestas a la criminalidad y la pobreza vinculadas al negocio ilícito. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la cooperación internacional, el músculo financiero y la capacidad de adaptación de las redes criminales mantienen a Perú en el centro de una compleja maquinaria de tráfico cuyo alcance abarca todo el continente.