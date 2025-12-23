Perú

¿Hasta qué hora atenderán los bancos y cajas el 24 y 25 de diciembre? Interbank, BCP y otros anuncian horarios especiales

Las entidades financieras ajustan su atención por la víspera de Navidad y el feriado del 25 de diciembre

Guardar
Bancos en Perú tendrán horario
Bancos en Perú tendrán horario especial por Navidad y Año Nuevo

En el marco de las celebraciones por la Navidad, miles de familias en todo el país se alistan para compartir la Nochebuena, realizar compras de último momento y organizar reuniones familiares, mientras que empresas e instituciones ajustan sus horarios de atención ante los feriados.

Con motivo de la víspera de Navidad y el feriado nacional del 25 de diciembre, los principales bancos, financieras y cajas municipales del país han anunciado horarios especiales de atención, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones y adelantar sus trámites.

Atención reducida este martes 24 de diciembre

De acuerdo con la información recopilada por Infobae Perú, este martes 24 de diciembre la mayoría de entidades financieras atenderán en horario reducido, principalmente durante la mañana:

  • BCP: atención en agencias de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • BBVA: atención en oficinas de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Caja Piura: atención hasta las 12:00 p.m.

Este mismo horario será aplicado por otros bancos, financieras y cajas municipales, que han optado por jornadas parciales debido a la celebración de la Nochebuena.

Miércoles 25: no habrá atención presencial

Para el miércoles 25 de diciembre, todas estas entidades suspenderán la atención presencial en agencias y oficinas, al tratarse de un feriado nacional:

  • BCP: no habrá atención en agencias.
  • BBVA: sin atención a nivel general.
  • Caja Piura: sin atención por feriado.

Pese a ello, los usuarios podrán realizar operaciones a través de canales digitales, como la banca por internet, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y agentes autorizados, los cuales operarán con normalidad.

El error financiero más fatal en Navidad

Toma en cuenta estos consejos
Toma en cuenta estos consejos para proteger tu tarjeta cuando realizas compras por Navidad.

Tras las celebraciones de Navidad y fin de año, muchas familias enfrentan el impacto económico de los gastos realizados durante la campaña navideña, en la que el uso de tarjetas de crédito se incrementa para cubrir compras, regalos y pagos de último momento.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Cobranzas del Perú (Anecop), Hugo Tuesta, advirtió en Infobae Perú que pagar solo el monto mínimo de la tarjeta de crédito tras la campaña navideña puede multiplicar la deuda, debido a los altos intereses compensatorios. Esta práctica, común tras las compras de fin de año, afecta a miles de peruanos.

Entre los principales errores, señaló la falta de un presupuesto, las compras impulsivas propias de las fiestas y el uso de la tarjeta de crédito para gastos pequeños o “gastos hormiga”, cuando lo recomendable es utilizar efectivo o tarjeta de débito. También alertó sobre el retiro de dinero en efectivo con tarjeta de crédito, ya que los intereses pueden ser el doble o triple, y solo debería hacerse en casos de emergencia.

El incumplimiento de pagos puede generar intereses moratorios, gastos de cobranza, reducción o cancelación de la línea de crédito y un grave deterioro del historial crediticio, lo que limita el acceso a futuros préstamos. Además, el sobreendeudamiento impacta en la salud emocional y familiar, generando estrés financiero.

Finalmente, Anecop recomendó planificación, educación financiera y ahorro para emergencias como claves para evitar el endeudamiento, recordando que una alta proporción de usuarios aún presenta deficiencias en el manejo responsable del crédito.

Temas Relacionados

Navidad24 de diciembre25 de diciembreBCPBanco de la Naciónperu-noticias

Más Noticias

¿Centros comerciales tendrán horario extendido por Navidad? Esta será su hora de cierre mañana 24 de diciembre

La mayoría de los establecimientos en Lima y Callao disminuirá su horario nocturno tras haber extendido la atención hasta las 11 p.m. previamente, permitiendo que el personal participe de las celebraciones y que el flujo de visitantes se organice mejor

¿Centros comerciales tendrán horario extendido

Gerardo Pe’, Mario Irivarren y Laura Spoya exponen la canasta que Jefferson Farfán dio a su equipo y el detalle genera críticas

Las redes sociales reaccionaron a los humildes obsequios que el exfutbolista dio a los integrantes de ‘La Manada’, generando comparaciones con los aguinaldos de otros influencers

Gerardo Pe’, Mario Irivarren y

Navidad en casa: 10 recomendaciones para celebrar las fiestas de forma segura

No se recomienda el uso de artefactos pirotécnicos ni conducir vehículos de ningún tipo en caso de que se consuma algún tipo de bebida alcohólica

Navidad en casa: 10 recomendaciones

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia previo a Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La brasileña destacó el nivel de las ‘blanquiazules’ y precisó la clave para poder sacar un triunfo este sábado 27 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia

Raúl Prado Ravines, presunto líder del Escuadrón de la Muerte, postula al Senado desde prisión

Partido del prófugo Arturo Fernández designó al excomandante PNP como cabeza de lista. Humberto Abanto dijo a Infobae que, en caso su cliente sea electo, tendría que salir en libertad tal como ocurrió con José Luna Gálvez en 2021

Raúl Prado Ravines, presunto líder
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Raúl Prado Ravines, presunto líder

Raúl Prado Ravines, presunto líder del Escuadrón de la Muerte, postula al Senado desde prisión

Augusto Peñaloza, el ‘Tío Rockefeller’, postulará al Senado por Avanza País: “Soy un conservador, pro familia”

Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, reiteró que su primer viaje internacional del 2026 será a Perú

Martín Vizcarra: Las razones del PJ para archivar su proceso por colusión y frenar un segundo juicio por Lomas de Ilo

Dina Boluarte luchará por su pensión vitalicia: abogado de la expresidenta afirma que proceso puede ir al Poder Judicial

ENTRETENIMIENTO

Mónica Zevallos sería el ‘jale’

Mónica Zevallos sería el ‘jale’ estrella de Panamericana TV en 2026 y revelan el desplante que le hicieron en la preventa

Christian Meier regresa a Lima con show exclusivo en el Gran Teatro Nacional: así podrás conseguir las entradas

Ric La Torre confirma su salida de Ouke: “surgió la oportunidad y me pareció atractiva en todo sentido”

Magaly Solier regresa al cine: protagoniza un filme hablado íntegramente en quechua tras su reciente crisis personal

Jazmín Pinedo responde sobre los rumores de América Hoy: ¿será la nueva reina de las mañanas en 2026?

DEPORTES

La nueva sanción contra Alianza

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Fernanda Tomé lanzó dura advertencia previo a Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Giancarlo Granda advirtió a Alianza Lima por duelos ante 2 de Mayo: “Si no lo elimina, es un fracaso absoluto, apaguen las luces”

Luis Ramos reveló que eligió fichar por Alianza Lima pese a ofertas del extranjero, y recibió valioso consejo de Waldir Sáenz

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26