¿Hasta qué hora atenderán los bancos y cajas el 24 y 25 de diciembre? Interbank, BCP y otros anuncian horarios especiales

Bancos en Perú tendrán horario especial por Navidad y Año Nuevo

En el marco de las celebraciones por la Navidad, miles de familias en todo el país se alistan para compartir la Nochebuena, realizar compras de último momento y organizar reuniones familiares, mientras que empresas e instituciones ajustan sus horarios de atención ante los feriados.

Con motivo de la víspera de Navidad y el feriado nacional del 25 de diciembre, los principales bancos, financieras y cajas municipales del país han anunciado horarios especiales de atención, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones y adelantar sus trámites.

Atención reducida este martes 24 de diciembre

De acuerdo con la información recopilada por Infobae Perú, este martes 24 de diciembre la mayoría de entidades financieras atenderán en horario reducido, principalmente durante la mañana:

BCP : atención en agencias de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

BBVA : atención en oficinas de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Caja Piura: atención hasta las 12:00 p.m.

Este mismo horario será aplicado por otros bancos, financieras y cajas municipales, que han optado por jornadas parciales debido a la celebración de la Nochebuena.

Miércoles 25: no habrá atención presencial

Para el miércoles 25 de diciembre, todas estas entidades suspenderán la atención presencial en agencias y oficinas, al tratarse de un feriado nacional:

BCP : no habrá atención en agencias.

BBVA : sin atención a nivel general.

Caja Piura: sin atención por feriado.

Pese a ello, los usuarios podrán realizar operaciones a través de canales digitales, como la banca por internet, aplicaciones móviles, cajeros automáticos y agentes autorizados, los cuales operarán con normalidad.

El error financiero más fatal en Navidad

Toma en cuenta estos consejos para proteger tu tarjeta cuando realizas compras por Navidad.

Tras las celebraciones de Navidad y fin de año, muchas familias enfrentan el impacto económico de los gastos realizados durante la campaña navideña, en la que el uso de tarjetas de crédito se incrementa para cubrir compras, regalos y pagos de último momento.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Cobranzas del Perú (Anecop), Hugo Tuesta, advirtió en Infobae Perú que pagar solo el monto mínimo de la tarjeta de crédito tras la campaña navideña puede multiplicar la deuda, debido a los altos intereses compensatorios. Esta práctica, común tras las compras de fin de año, afecta a miles de peruanos.

Entre los principales errores, señaló la falta de un presupuesto, las compras impulsivas propias de las fiestas y el uso de la tarjeta de crédito para gastos pequeños o “gastos hormiga”, cuando lo recomendable es utilizar efectivo o tarjeta de débito. También alertó sobre el retiro de dinero en efectivo con tarjeta de crédito, ya que los intereses pueden ser el doble o triple, y solo debería hacerse en casos de emergencia.

El incumplimiento de pagos puede generar intereses moratorios, gastos de cobranza, reducción o cancelación de la línea de crédito y un grave deterioro del historial crediticio, lo que limita el acceso a futuros préstamos. Además, el sobreendeudamiento impacta en la salud emocional y familiar, generando estrés financiero.

Finalmente, Anecop recomendó planificación, educación financiera y ahorro para emergencias como claves para evitar el endeudamiento, recordando que una alta proporción de usuarios aún presenta deficiencias en el manejo responsable del crédito.