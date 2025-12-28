Señales de que tienes alguna enfermedad en tus articulaciones

La artritis y la artrosis figuran entre las causas más comunes de consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud de las articulaciones es un aspecto fundamental para la calidad de vida de millones de personas en el Perú. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social de Salud (EsSalud), las enfermedades reumatológicas afectan a un elevado porcentaje de la población, con más de 81 mil atenciones a pacientes con problemas articulares solo en el primer semestre de 2025. Estos padecimientos impactan tanto en la movilidad como en el desempeño cotidiano, y con frecuencia se relacionan con discapacidades permanentes. Por esta razón, identificar las señales de alerta en las articulaciones permite actuar oportunamente y prevenir complicaciones.

El cuidado articular adquiere relevancia en un contexto donde las enfermedades no transmisibles, como la artritis y la artrosis, figuran entre las causas más comunes de consulta médica. EsSalud ha reportado que el 75% de los casos de enfermedades reumatológicas corresponden a mujeres, especialmente entre los 30 y 50 años. De acuerdo con el Minsa, la obesidad, la dorsalgia y los trastornos metabólicos aumentan el riesgo de afecciones articulares, lo que exige una vigilancia constante de los síntomas que puedan indicar el inicio de un problema en las articulaciones.

Señales de que existe alguna enfermedad en tus articulaciones

Detectar a tiempo los primeros signos de una afección articular facilita el acceso a un tratamiento adecuado y reduce el riesgo de secuelas. Entre las señales más frecuentes se encuentra el dolor persistente en una o varias articulaciones, sobre todo cuando no desaparece tras el reposo. Otra manifestación común es la rigidez articular, especialmente durante las mañanas o después de periodos de inactividad. La inflamación localizada, que puede evidenciarse como hinchazón, enrojecimiento o aumento de la temperatura en la zona afectada, constituye otro indicio relevante.

La presencia de nódulos duros en los dedos es una señal de enfermedad articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

EsSalud detalla que la disminución de la movilidad articular representa una advertencia importante, ya que limita la capacidad para realizar tareas habituales. El chasquido o crepitación en las articulaciones, la fatiga inexplicada y la debilidad muscular acompañan a menudo a las enfermedades articulares. En algunos casos, la deformidad visible de la articulación o la presencia de nódulos duros en los dedos también alertan sobre un proceso patológico. Un dato relevante es que muchas personas ignoran los síntomas iniciales y acuden al médico cuando la enfermedad ya ha avanzado.

Enfermedades más comunes que afectan las articulaciones

En el Perú, las enfermedades articulares más diagnosticadas incluyen la artritis reumatoide, la artrosis y la gota. La artritis reumatoide es una condición autoinmune que provoca inflamación crónica, y afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes y adultas. EsSalud indica que esta enfermedad concentra más de 18 mil atenciones en el primer semestre de 2025. Por su parte, la artrosis afecta principalmente a adultos mayores y se caracteriza por el desgaste progresivo del cartílago articular, lo que genera dolor y discapacidad. Respecto a la gota, esta aparece a consecuencia de la acumulación de ácido úrico en las articulaciones, provocando episodios de dolor agudo e inflamación.

Otras enfermedades menos frecuentes pero igualmente relevantes son el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis y la fibromialgia. Según informes del Minsa, la obesidad y los trastornos metabólicos contribuyen de forma significativa al desarrollo de patologías articulares, mientras que el envejecimiento de la población incrementa la prevalencia de estos problemas.

Cómo cuidar la salud articular

La natación, el ciclismo y los ejercicios de bajo impacto son recomendables para cuidar la salud articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje preventivo es fundamental para preservar la salud de las articulaciones. Para ello se recomienda mantener un peso corporal adecuado, ya que el exceso de peso aumenta la presión sobre las articulaciones, en especial las de las piernas y la columna. La práctica regular de actividad física adaptada a las capacidades individuales ayuda a fortalecer los músculos que rodean las articulaciones y mejora la flexibilidad. Entre las actividades más beneficiosas figuran la natación, el ciclismo y los ejercicios de bajo impacto.

Una alimentación equilibrada, rica en calcio, vitamina D y antioxidantes, favorece la protección de los tejidos articulares. Por otro lado, se aconseja evitar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas, ya que contribuyen al aumento de peso y a la inflamación. El control médico periódico permite detectar precozmente alteraciones articulares y ajustar el tratamiento en caso de enfermedades crónicas.

Por último, el uso adecuado de calzado, el descanso suficiente y la corrección de posturas ayudan a reducir el desgaste de las articulaciones. En caso de dolor persistente, inflamación o rigidez, es fundamental consultar a un especialista para obtener un diagnóstico preciso y un manejo adecuado.