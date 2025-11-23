Perú

Cuáles son los tipos más comunes de artritis, la enfermedad que inflama las articulaciones

Las articulaciones inflamadas o dañadas generan dolor crónico, rigidez, disminución del rango de movimiento y dificultad para realizar incluso tareas simples del día a día

La artritis idiopática juvenil ocurre
La artritis idiopática juvenil ocurre en niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud de los huesos es esencial para prevenir diversas enfermedades articulares, entre ellas la artritis, que afecta a un número significativo de peruanos. Según el Seguro Social de Salud (EsSalud), durante el primer semestre de 2024 se registraron más de 81 mil atenciones por enfermedades reumatológicas, incluyendo artritis reumatoide y artrosis. Además, se estima que más de 300 mil peruanos padecen enfermedades articulares como artritis y artrosis, siendo común especialmente en mujeres.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) reporta que cada año se diagnostican más de 100 casos nuevos de artritis reumatoide en el país. Con más de un centenar de tipos de artritis identificados, es importante conocer los más frecuentes para reconocer los síntomas y buscar atención médica oportuna.

Cuáles son los tipos más comunes de artritis

La osteoartritis afecta especialmente a
La osteoartritis afecta especialmente a las rodillas, las caderas y las manos (Freepik)

A pesar de su diversidad, algunos tipos de artritis son más habituales y relevantes por su impacto en la calidad de vida:

  • Osteoartritis: también llamada artrosis, es una enfermedad degenerativa por desgaste del cartílago. Es muy común en personas mayores, especialmente en rodillas, caderas y manos.
  • Artritis reumatoide: es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca las articulaciones, provocando inflamación, dolor, rigidez (especialmente en las mañanas) y deformidades si no se trata. En Perú, se diagnostican más de 100 casos nuevos al año.
  • Artritis psoriásica: esta forma de artritis aparece en personas con psoriasis, una enfermedad de la piel. Se caracteriza por inflamación articular (como la artritis reumatoide) pero con la particularidad de coincidir con placas o lesiones cutáneas propias de la psoriasis.
  • Gota: es causada por acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones, lo que produce ataques de inflamación aguda, dolor intenso y enrojecimiento, sobre todo en el dedo gordo del pie, aunque también puede afectar otras articulaciones.
  • Espondilitis anquilosante: es una forma de artritis que afecta preferentemente la columna vertebral y otras articulaciones entesis (donde los tendones, ligamentos y cápsulas articulares se unen al hueso), provocando inflamación crónica, dolor de espalda y rigidez, sobre todo en personas jóvenes. En Perú, se estima que entre 80 mil y 100 mil personas pueden tener espondiloartritis.
  • Artritis idiopática juvenil: este tipo de artritis ocurre en niños y adolescentes. “Idiopática” significa que no siempre se puede identificar una causa clara. Produce inflamación articular, dolor y puede afectar el crecimiento o desarrollo si no se maneja adecuadamente.

Cómo la artritis afecta la salud

Algunas artritis autoinmunes tienen un
Algunas artritis autoinmunes tienen un componente hereditario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artritis, en cualquiera de sus formas, puede tener un impacto profundo en la salud física y emocional. Las articulaciones inflamadas o dañadas generan dolor crónico, rigidez, disminución del rango de movimiento y dificultad para realizar incluso tareas simples del día a día. En algunos casos (como la artritis reumatoide) la inflamación no solo compromete articulaciones, sino también otros órganos, lo que puede derivar en fatiga, pérdida de masa muscular, alteraciones vasculares o daño interno si no se controla.

Factores de riesgo de la artritis

Entre los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de artritis se encuentran:

  • Edad: muchas formas, como la osteoartritis, se vuelven más comunes con el envejecimiento.
  • Genética / antecedentes familiares: algunas artritis autoinmunes tienen un componente hereditario.
  • Género: la artritis reumatoide es más frecuente en mujeres.
  • Peso corporal elevado: el sobrepeso o la obesidad aumentan la carga sobre las articulaciones, especialmente en la osteoartritis.
  • Estilo de vida: el sedentarismo, el tabaquismo y una alimentación poco saludable pueden favorecer la inflamación.
  • Factores inmunológicos / autoinmunes: en enfermedades como la artritis reumatoide, el sistema inmune está alterado.
  • Factores ambientales: exposiciones a ciertos agentes infecciosos o condiciones ambientales pueden desencadenar la enfermedad.

Diferencia entre artritis y artrosis

La artritis y la artrosis son dos enfermedades articulares distintas. La artritis es una inflamación de las articulaciones que puede deberse a causas autoinmunes, infecciosas o metabólicas; provoca dolor, hinchazón y calor en la zona afectada. La artrosis, en cambio, es un desgaste progresivo del cartílago que ocurre con la edad o por uso excesivo, generando rigidez y dolor, especialmente al mover la articulación. Mientras la artritis puede aparecer a cualquier edad y suele implicar inflamación activa, la artrosis es degenerativa y más común en adultos mayores. Entender la diferencia ayuda a recibir el tratamiento adecuado.

