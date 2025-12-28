Perú

Perú contará con un Instituto de Inteligencia Artificial en la UNI para centralizar la investigación en IA

Un centro especializado reunirá proyectos tecnológicos para resolver desafíos críticos en el país

Guardar
- LabiAR
- LabiAR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), situada en Lima, ha anunciado la próxima creación de un Instituto de Inteligencia Artificial con el objetivo de centralizar y potenciar la investigación en IA en el Perú. Este proyecto, presentado en 2024, busca establecer a la UNI como un referente nacional en el ámbito académico, científico y tecnológico vinculado a la inteligencia artificial.

Centralización de la investigación en inteligencia artificial en la UNI

El rector de la UNI, Arturo Talledo, indicó en entrevista con la Agencia Andina, que diversas facultades han integrado la inteligencia artificial en áreas como la minería, la agricultura y la mitigación de desastres naturales. Señaló la importancia de coordinar esos esfuerzos en un único núcleo de innovación: “Diversas facultades ya usan la inteligencia artificial en diferentes proyectos como en minería o agricultura y hasta en la mitigación de desastres naturales. Sin embargo, ahora la idea es reunir todo ese conocimiento en un centro de inteligencia artificial que se pueda extender a todas las demás áreas donde todavía no está desarrollándose, para eso se crearía este instituto de inteligencia artificial”.

La creación de este instituto permitirá reforzar los grupos y laboratorios ya existentes, como el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica (LabiAR), incrementando la capacidad de respuesta y el alcance de los proyectos desarrollados en la universidad.

Laboratorio de inteligencia artificial de
Laboratorio de inteligencia artificial de la UNI tiene 11 estudiantes, actualmente. (Andina)

Nueva carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial: detalles y plazos

El impulso institucional de la inteligencia artificial en la UNI también se refleja en el desarrollo de la nueva carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial. De acuerdo con el rector Arturo Talledo, la carrera ya ha sido aprobada por el Consejo Universitario y sigue pendiente de su ratificación final en la Asamblea Universitaria. “Esta nueva carrera ya ha sido aprobada por Consejo Universitario, pero falta todavía el trámite de que pase por la Asamblea Universitaria y la idea es que comience a funcionar en el 2026”, detalló Talledo.

Según información institucional, la postulación a esta especialidad estaría disponible para estudiantes a partir del semestre académico 2026-2, lo que ampliará las oportunidades de formación en un campo estratégico para el desarrollo tecnológico nacional.

Proyectos emblemáticos de inteligencia artificial y tecnología

La comunidad universitaria impulsa proyectos vinculados con la robótica, la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Destacan desarrollos como un perro robot diseñado para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes en desastres naturales, drones enfocados en seguridad ciudadana y robots humanoides —como Pepper y Furhat— que abren la posibilidad de experimentar en el ámbito de la robótica social y afectiva dentro de la ingeniería de sistemas.

La carrera de inteligencia artificial
La carrera de inteligencia artificial en la UNI (Composición Infobae/Andina)

En la perspectiva de liderazgo tecnológico, la UNI trabaja también en iniciativas de sostenibilidad ambiental, entre ellas un prototipo de mototaxi movido por hidrógeno verde, vehículos con baterías de litio fabricadas en sus laboratorios y un programa experimental para la producción de acero verde. Estos proyectos han sido confirmados por la propia institución universitaria y muestran un compromiso con una tecnología orientada al beneficio social y medioambiental.

Proyección institucional y vinculación con la sociedad

El rector Arturo Talledo manifestó su confianza en que la universidad consolidará una posición de liderazgo nacional en inteligencia artificial, sustentada en la base científica y el talento de sus profesores y estudiantes. Además, hizo una invitación a los empresarios a acercarse a la UNI y conocer las capacidades de la institución, y llamó a los jóvenes interesados en elegir carrera a visitar los laboratorios y proyectos en desarrollo.

Temas Relacionados

Universidad Nacional de IngenieríaInteligencia artificialInstituto de Inteligencia ArtificialArturo TalledoLimaIngeniería de inteligencia artificialRobóticaperu-noticias

Más Noticias

Chorizos y otros embutidos son los alimentos que más contienen eritrosina, según datos de Digesa

No solo los productos dirigidos a los niños. La lista oficial de Digesa de productos con el colorante rojo 3 también incluyen alimentos clásicos de desayunos peruanos

Chorizos y otros embutidos son

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro fue en Chimbote, heridos, derrumbes, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. El movimiento telúrico ocurre un día después de otro registrado en Lima con magnitud 4.8

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Streamer fue sorprendida por el fuerte temblor de 6.0 en plena transmisión en vivo: esta fue su reacción

La noche del 27 de diciembre, un potente sismo de magnitud 6.0 sorprendió a la población de Chimbote y varias regiones del Perú. Entre los testimonios más impactantes, destaca el de una streamer local, que vivió y transmitió en directo el momento de pánico, dejando una huella viral y humana en redes sociales

Streamer fue sorprendida por el

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 28 de diciembre

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más inasequibles en la capital peruana

Cuál es el precio de

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ y chorrillanas llegan después de perder en la jornada 9 con el objetivo de sumar de a tres y mantenerse entre los primeros puestos de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Regatas Lima EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los 88 congresistas que buscan

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez responde con mensajes

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

DEPORTES

Universitario vs Regatas Lima EN

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Paolo Guerrero participó en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná y se lució con un gol que despertó emoción

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase

Alianza Lima vs San Martín 1-3: las ‘santas’ ganan el partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima tras hacer ‘ace’ con San Martín en Liga Peruana de vóley 2025/2026