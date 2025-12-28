Perú contará con un Instituto de Inteligencia Artificial en la UNI para centralizar la investigación en IA

- LabiAR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), situada en Lima, ha anunciado la próxima creación de un Instituto de Inteligencia Artificial con el objetivo de centralizar y potenciar la investigación en IA en el Perú. Este proyecto, presentado en 2024, busca establecer a la UNI como un referente nacional en el ámbito académico, científico y tecnológico vinculado a la inteligencia artificial.

Centralización de la investigación en inteligencia artificial en la UNI

El rector de la UNI, Arturo Talledo, indicó en entrevista con la Agencia Andina, que diversas facultades han integrado la inteligencia artificial en áreas como la minería, la agricultura y la mitigación de desastres naturales. Señaló la importancia de coordinar esos esfuerzos en un único núcleo de innovación: “Diversas facultades ya usan la inteligencia artificial en diferentes proyectos como en minería o agricultura y hasta en la mitigación de desastres naturales. Sin embargo, ahora la idea es reunir todo ese conocimiento en un centro de inteligencia artificial que se pueda extender a todas las demás áreas donde todavía no está desarrollándose, para eso se crearía este instituto de inteligencia artificial”.

La creación de este instituto permitirá reforzar los grupos y laboratorios ya existentes, como el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica (LabiAR), incrementando la capacidad de respuesta y el alcance de los proyectos desarrollados en la universidad.

Nueva carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial: detalles y plazos

El impulso institucional de la inteligencia artificial en la UNI también se refleja en el desarrollo de la nueva carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial. De acuerdo con el rector Arturo Talledo, la carrera ya ha sido aprobada por el Consejo Universitario y sigue pendiente de su ratificación final en la Asamblea Universitaria. “Esta nueva carrera ya ha sido aprobada por Consejo Universitario, pero falta todavía el trámite de que pase por la Asamblea Universitaria y la idea es que comience a funcionar en el 2026”, detalló Talledo.

Según información institucional, la postulación a esta especialidad estaría disponible para estudiantes a partir del semestre académico 2026-2, lo que ampliará las oportunidades de formación en un campo estratégico para el desarrollo tecnológico nacional.

Proyectos emblemáticos de inteligencia artificial y tecnología

La comunidad universitaria impulsa proyectos vinculados con la robótica, la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Destacan desarrollos como un perro robot diseñado para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes en desastres naturales, drones enfocados en seguridad ciudadana y robots humanoides —como Pepper y Furhat— que abren la posibilidad de experimentar en el ámbito de la robótica social y afectiva dentro de la ingeniería de sistemas.

En la perspectiva de liderazgo tecnológico, la UNI trabaja también en iniciativas de sostenibilidad ambiental, entre ellas un prototipo de mototaxi movido por hidrógeno verde, vehículos con baterías de litio fabricadas en sus laboratorios y un programa experimental para la producción de acero verde. Estos proyectos han sido confirmados por la propia institución universitaria y muestran un compromiso con una tecnología orientada al beneficio social y medioambiental.

Proyección institucional y vinculación con la sociedad

El rector Arturo Talledo manifestó su confianza en que la universidad consolidará una posición de liderazgo nacional en inteligencia artificial, sustentada en la base científica y el talento de sus profesores y estudiantes. Además, hizo una invitación a los empresarios a acercarse a la UNI y conocer las capacidades de la institución, y llamó a los jóvenes interesados en elegir carrera a visitar los laboratorios y proyectos en desarrollo.