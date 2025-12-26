Google impulsa la inteligencia artificial en ONG de Perú y América Latina con financiamiento de USD 1 millón

nversión de Google busca cerrar brecha digital en ONG de Perú y otros cinco países. (Foto: Agencia Andina)

Más de un millón de personas en Latinoamérica podrían beneficiarse de la integración de inteligencia artificial en el sector social, gracias a un financiamiento de USD 1 millón otorgado por Google a la organización Propel. La iniciativa busca capacitar en IA y habilidades digitales a mil organizaciones no gubernamentales de Perú, Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, abriendo nuevas oportunidades para comunidades tradicionalmente alejadas de la innovación tecnológica.

Según datos de Propel, apenas el dieciséis por ciento de las organizaciones sociales de la región se considera digitalmente madura y menos del tres por ciento utiliza inteligencia artificial de manera cotidiana. Esta brecha tecnológica reduce el alcance de las ONG en áreas clave como educación, salud y empleabilidad, limitando su contribución al desarrollo social.

Un centro de datos de alta tecnología con servidores interconectados y un gráfico digital de un cerebro, simbolizando el avance y la integración de la inteligencia artificial en la infraestructura tecnológica. La imagen refleja la creciente importancia de la IA y la computación en la nube en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brecha digital

Cifras compartidas por Propel y Salesforce revelan que, mientras el sector empresarial latinoamericano ha avanzado en la adopción de estas tecnologías —con el 78% de las compañías integrando IA en sus procesos, según un informe de McKinsey—, el sector social aún enfrenta desafíos para incorporar herramientas digitales avanzadas. El objetivo de la inversión de Google.org, según un comunicado de la empresa, es “formar una red de organizaciones fortalecida tecnológicamente”, dotando a las ONG de recursos que les permitan optimizar sus operaciones y diseñar soluciones sociales más eficaces.

La capacitación se llevará a cabo a través de la Propel Nonprofit Academy, una plataforma educativa enfocada en la enseñanza de competencias digitales y aplicaciones prácticas de inteligencia artificial para el tercer sector. Propel anticipa que, con el apoyo de Google, las mil ONG participantes podrán impactar de manera directa en sus comunidades, generando un cambio tangible a través del acceso a capacidades tecnológicas previamente fuera de su alcance.

Capacitación en IA permitirá beneficiar a más de un millón de personas en la región, según Propel. (Foto: Infobae Perú/IA)

Transformación sostenible

Google subrayó la urgencia de garantizar el acceso igualitario al conocimiento digital en América Latina, una región donde las organizaciones sociales cumplen un rol central en la atención de poblaciones vulnerables. La compañía señaló que la aplicación estratégica de la inteligencia artificial permitirá a estas entidades optimizar recursos, enfocarse en su misión y adaptar sus servicios con mayor precisión.

Esta iniciativa promueve una modernización profunda y sostenible, fortaleciendo la eficiencia y capacidad de respuesta de las ONG frente a los desafíos actuales y futuros en Perú y el resto de la región latinoamericana.

¿Qué es una ONG?

Una organización no gubernamental (ONG) es una entidad sin fines de lucro, independiente del Estado y del sector empresarial, creada para atender necesidades sociales, humanitarias, ambientales o de desarrollo. Su labor se orienta a la ejecución de proyectos y programas en ámbitos como educación, salud, derechos humanos, medio ambiente, inclusión social y asistencia a poblaciones vulnerables, tanto a nivel local como nacional o internacional.

Las ONG se financian a través de donaciones, cooperación internacional, fondos privados o subvenciones públicas, y operan bajo principios de autonomía, transparencia y compromiso social. En América Latina, estas organizaciones cumplen un rol clave como complemento a la acción estatal, contribuyendo al cierre de brechas sociales y al fortalecimiento de las comunidades mediante iniciativas sostenidas en el tiempo.