Perú

Google impulsa la inteligencia artificial en ONG de Perú y América Latina con financiamiento de USD 1 millón

El programa busca reducir la brecha tecnológica que limita el alcance de las organizaciones no gubernamentales frente al avance del sector empresarial

Guardar
nversión de Google busca cerrar
nversión de Google busca cerrar brecha digital en ONG de Perú y otros cinco países. (Foto: Agencia Andina)

Más de un millón de personas en Latinoamérica podrían beneficiarse de la integración de inteligencia artificial en el sector social, gracias a un financiamiento de USD 1 millón otorgado por Google a la organización Propel. La iniciativa busca capacitar en IA y habilidades digitales a mil organizaciones no gubernamentales de Perú, Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay, abriendo nuevas oportunidades para comunidades tradicionalmente alejadas de la innovación tecnológica.

Según datos de Propel, apenas el dieciséis por ciento de las organizaciones sociales de la región se considera digitalmente madura y menos del tres por ciento utiliza inteligencia artificial de manera cotidiana. Esta brecha tecnológica reduce el alcance de las ONG en áreas clave como educación, salud y empleabilidad, limitando su contribución al desarrollo social.

Un centro de datos de
Un centro de datos de alta tecnología con servidores interconectados y un gráfico digital de un cerebro, simbolizando el avance y la integración de la inteligencia artificial en la infraestructura tecnológica. La imagen refleja la creciente importancia de la IA y la computación en la nube en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brecha digital

Cifras compartidas por Propel y Salesforce revelan que, mientras el sector empresarial latinoamericano ha avanzado en la adopción de estas tecnologías —con el 78% de las compañías integrando IA en sus procesos, según un informe de McKinsey—, el sector social aún enfrenta desafíos para incorporar herramientas digitales avanzadas. El objetivo de la inversión de Google.org, según un comunicado de la empresa, es “formar una red de organizaciones fortalecida tecnológicamente”, dotando a las ONG de recursos que les permitan optimizar sus operaciones y diseñar soluciones sociales más eficaces.

La capacitación se llevará a cabo a través de la Propel Nonprofit Academy, una plataforma educativa enfocada en la enseñanza de competencias digitales y aplicaciones prácticas de inteligencia artificial para el tercer sector. Propel anticipa que, con el apoyo de Google, las mil ONG participantes podrán impactar de manera directa en sus comunidades, generando un cambio tangible a través del acceso a capacidades tecnológicas previamente fuera de su alcance.

Capacitación en IA permitirá beneficiar
Capacitación en IA permitirá beneficiar a más de un millón de personas en la región, según Propel. (Foto: Infobae Perú/IA)

Transformación sostenible

Google subrayó la urgencia de garantizar el acceso igualitario al conocimiento digital en América Latina, una región donde las organizaciones sociales cumplen un rol central en la atención de poblaciones vulnerables. La compañía señaló que la aplicación estratégica de la inteligencia artificial permitirá a estas entidades optimizar recursos, enfocarse en su misión y adaptar sus servicios con mayor precisión.

Esta iniciativa promueve una modernización profunda y sostenible, fortaleciendo la eficiencia y capacidad de respuesta de las ONG frente a los desafíos actuales y futuros en Perú y el resto de la región latinoamericana.

¿Qué es una ONG?

Una organización no gubernamental (ONG) es una entidad sin fines de lucro, independiente del Estado y del sector empresarial, creada para atender necesidades sociales, humanitarias, ambientales o de desarrollo. Su labor se orienta a la ejecución de proyectos y programas en ámbitos como educación, salud, derechos humanos, medio ambiente, inclusión social y asistencia a poblaciones vulnerables, tanto a nivel local como nacional o internacional.

Las ONG se financian a través de donaciones, cooperación internacional, fondos privados o subvenciones públicas, y operan bajo principios de autonomía, transparencia y compromiso social. En América Latina, estas organizaciones cumplen un rol clave como complemento a la acción estatal, contribuyendo al cierre de brechas sociales y al fortalecimiento de las comunidades mediante iniciativas sostenidas en el tiempo.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialGoogleAmérica LatinaCapacitación digitalONGperu-noticias

Más Noticias

Marina de Guerra abre convocatoria Servicio Militar Voluntario: beneficios y cómo inscribirse al Primer Llamamiento 2026

El proceso está dirigido a jóvenes de Lima y Callao que deseen sumarse a un programa de formación integral en la institución naval mediante un proceso de registro virtual y presencial con plazo hasta enero de 2026

Marina de Guerra abre convocatoria

Las películas más populares en Netflix Perú

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Las películas más populares en

Universitario concretó el retorno de referente para el 2026: ‘Fefa’ Lacoste buscará frenar el ‘tri’ de Alianza Lima en Liga Femenina

Luego de perder dos finales consecutivas ante las ‘blanquiazules’, las ‘leonas’ realizan grandes cambios en su plantilla para la próxima temporada. La jugadora uruguaya vuelve tras su paso por Brasil

Universitario concretó el retorno de

Hasbro denunció a empresa peruana por importar juguetes de Peppa Pig sin licencia: sanción fue de 4,01 UIT

El Indecopi concluyó que la empresa vulneró el derecho patrimonial de importación al ingresar más de 13 mil juguetes al país sin autorización, ordenó el comiso de la mercadería y dispuso el pago de costas y costos a favor del titular de la obra

Hasbro denunció a empresa peruana

Navidad 2025: Bomberos atendieron 177 emergencias y advierten que las cifras seguirán en aumento

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú reportó casi 180 intervenciones en solo 24 horas en Lima, Callao, Ayacucho e Ica. Las autoridades llaman a la prevención y difunden recomendaciones para evitar tragedias en las próximas celebraciones de Año Nuevo

Navidad 2025: Bomberos atendieron 177
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Informe del JEE: Alcalde Franco

Informe del JEE: Alcalde Franco Vidal habría vulnerado neutralidad al decir “no voten por ninguno de estos”

Óscar Arriola revela los ejes centrales del Plan Nacional de Seguridad que anunciará el Gobierno

JEE admite plancha presidencial liderada por Rafael López Aliaga y abre periodo de tachas

Redoble policial en la embajada de México: qué evalúa la PNP en el caso Betssy Chávez

JEE excluye a candidato de Ahora Nación que fue condenado por corrupción pese a que cumplió su pena

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares en

Las películas más populares en Netflix Perú

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: “El amor vuelve a florecer en mi vida”

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

DEPORTES

Universitario concretó el retorno de

Universitario concretó el retorno de referente para el 2026: ‘Fefa’ Lacoste buscará frenar el ‘tri’ de Alianza Lima en Liga Femenina

Franco Zanelatto regresa a la Liga 1 2026 tras su abrupto paso por Grecia: se convirtió en el tercer fichaje de Melgar

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”