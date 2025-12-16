Perú

Estados Unidos suspenderá la importación de 4 pesquerías peruanas a partir de 2026

EXCLUSIVO. La NOAA alertó sobre una inminente amenaza contra los mamíferos marinos de Perú por la falta de estándares de monitoreo y capturas incidentales desde el Ministerio de la Producción

Guardar
Estados Unidos restringirá desde 2026
Estados Unidos restringirá desde 2026 la importación de perico y otras especies pesqueras de Perú capturadas con redes de enmalle.

Estados Unidos se prepara para restringir el ingreso de productos pesqueros de cuatro especies capturadas en Perú, incluyendo el perico, cuando se utilicen redes de enmalle o agalleras como arte de pesca.

La medida, que entra en vigencia desde enero de 2026, se fundamenta en la aplicación del Marine Mammal Protection Act (MMPA), legislación estadounidense diseñada para minimizar el riesgo de muerte o daño incidental a mamíferos marinos como parte de la gestión pesquera internacional.

Estados Unidos restringe importación de productos pesqueros peruanos capturados con redes

La mañana de este martes 16, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que, en adelante, el espinel de superficie será el único arte de pesca permitido para la captura de perico como especie objetivo en el país. Lo que no menciona la Resolución Ministerial N° 000419-2025-PRODUCE es que la medida responde a una reciente evaluación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La oficina norteamericana señaló, en un documento al que accedió Infobae Perú, el riesgo de exclusión para las exportaciones peruanas que utilizan redes de enmalle o agalleras debido a su impacto potencial sobre mamíferos del mar, como ballenas, delfines y lobos marinos.

Con esta modificación, solo el perico capturado con espinel podrá ser certificado para la exportación a Estados Unidos, principal destino internacional de este recurso, mientras que la producción obtenida con redes quedará restringida al mercado interno, según el PRODUCE.

La medida estadounidense busca proteger
La medida estadounidense busca proteger mamíferos marinos y responde a estándares del Marine Mammal Protection Act (MMPA).

Ministerio de la Producción autoriza solo el espinel para exportar perico a Estados Unidos

La decisión de la NOAA se conoció a través de su informe “Comparability Finding Final Report”, donde se señala que las pesquerías peruanas de chiri (pámpano), pejerrey, tiburones, bonitos y perico —cuando son capturadas con redes— no cumplen con los requerimientos regulatorios de monitoreo, reporte y mitigación de interacciones con mamíferos marinos exigidos para la exportación a Estados Unidos.

El fallo enfatiza los bajos niveles de cobertura de observadores, la dependencia de reportes en muelle y la ausencia de evidencia suficiente sobre la eficacia de los sistemas actuales para prevenir y documentar capturas incidentales de mamíferos, especialmente en el caso de la subpoblación Chile-Perú de la ballena franca austral, considerada críticamente amenazada.

“Esto podría ser controversial porque hay una pesquería de perico con redes que podría ir al mercado interno sin mayor problema pero por cumplir con Estados Unidos sería afectada. En términos de conservación es bueno para reducir la posibilidad de captura de mamíferos marinos”, recalcó una fuente para Infobae Perú.

Las exportaciones de perico peruano a Estados Unidos quedarán limitadas por uso de redes

La Ley N° 30407 prohíbe la caza y comercialización de mamíferos marinos en Perú, pero la NOAA subraya que falta modernizar y aplicar protocolos de monitoreo y mitigación activos —incluyendo observadores a bordo, bitácoras detalladas y dispositivos acústicos de disuasión— para alinearse con los estándares estadounidenses.

Cuando las pesquerías utilizan espinel u otros aparejos selectivos, como el arrastre de baja incidencia, no pesan restricciones, por lo cual el comercio de estos productos puede continuar sin nuevas limitaciones.

El Ministerio de la Producción
El Ministerio de la Producción de Perú autorizó solo el espinel de superficie para la captura de perico destinado a exportación.

El caso del perico refleja de manera clara el desafío que enfrenta Perú. Si bien cerca del 90% de las capturas destinadas a exportación utilizan espinel, un porcentaje minoritario sigue empleando redes, principalmente para el mercado interno.

Aun así, el PRODUCE acaba de oficializar que, desde la próxima temporada, el espinel de superficie será el único arte de pesca autorizado para la pesca del perico como especie objetivo, alineando la normativa local con las exigencias de Estados Unidos y facilitando que el grueso de la producción mantenga acceso irrestricto al mercado norteamericano.

La NOAA determina que pesquerías peruanas no cumplen estándares de protección de mamíferos marinos

La NOAA actualiza su lista de productos pesqueros cada cuatro años, pero las restricciones pueden ser reconsideradas si Perú presenta evidencia documental de mejoras en monitoreo o mitigación.

Mientras tanto, PRODUCE, IMARPE y MINCETUR implementan acciones coordinadas con las empresas pesqueras, incluyendo capacitaciones y desarrollo de protocolos, con el objetivo de generar los certificados de exportación y trazabilidad necesarios para demostrar que el producto peruano cumple con las nuevas exigencias.

La institución científica peruana, por su parte, reconoció limitaciones para aplicar sistemas integrales de observación en pesquerías artesanales de bajo volumen como el pejerrey y el chiri, pero en el caso del perico y el bonito, existen esfuerzos para sistematizar y reportar las interacciones con mamíferos marinos.

Sin embargo, el principal mercado afectado por la medida es el perico, cuyos envíos a Estados Unidos alcanzan valores relevantes en la balanza exportadora peruana. Las demás pesquerías restringidas presentan escaso o nulo volumen de exportación a dicho destino.

El impacto económico de la restricción estadounidense se concentra en el perico congelado

Pero, ¿qué tan relevante es el perico para la oferta peruana? En 2024, las exportaciones peruanas de perico congelado alcanzaron los US$105 millones, mostrando un crecimiento de 7,4% en valor y 15,6% en peso respecto al año anterior, con un volumen exportado de 13.000 toneladas.

Las porciones de perico congelado representaron el 72.2% de las exportaciones de esta especie, con un precio promedio de US$9,47 por kilogramo (FOB). Estados Unidos fue el principal destino, absorbiendo el 97% de las porciones enviadas y concentrando el 79.8% del total exportado, seguido por Ecuador, Guadalupe y Martinica.

La restricción de Estados Unidos
La restricción de Estados Unidos obliga a Perú a fortalecer la trazabilidad y el monitoreo en sus pesquerías para mantener el acceso al mercado.

Además, las cinco principales empresas exportadoras concentraron el 52% del total exportado, destacando Refrigerados Fisholg & Hijos S.A.C., Seafrost S.A.C. y Produpesca S.A.C., según el informe “Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero en el Perú 2024″ de Promperú.

Vale recordar que el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso Perico (ROP) del perico entró recién en vigor en 2024, con el objetivo de asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de la pesquería.

Las restricciones estadounidenses podrán revisarse si Perú demuestra avances

Adicionalmente, la decisión de Estados Unidos contempla la apertura para que Perú presente propuestas técnicas de mejora, incluso con el apoyo de organismos internacionales y no gubernamentales (ONG), que permitan reconsiderar la restricción en la próxima revisión.

Tanto el sector público como privado están trabajando en un esquema de Certificado de Admisibilidad para distinguir, en los documentos de exportación, la captura de perico con espinel —que sí es aceptada— respecto de aquella obtenida con redes de enmalle, alineando el flujo comercial con el requerimiento estadounidense.

En balance, la restricción no afecta de manera significativa a la mayoría de exportaciones peruanas de perico, tiburón, chiri y pejerrey —dadas las proporciones y destinos actuales—, pero obliga a Perú a fortalecer sus políticas de monitoreo y trazabilidad para asegurar el acceso sostenible y competitivo en el mercado de Estados Unidos a partir de 2026.

Temas Relacionados

Ministerio de la ProduccionpescapericoEstados UnidosImarpepesca artesanalexportacionesmedio ambienteperu-economia

Más Noticias

Expertos alertan riesgos estructurales en Machu Picchu: plantean intervención integral en la colina del Intihuatana

El Ministerio de Cultura, a través de la DDC de Cusco, reunió a arqueólogos, ingenieros, investigadores especializados y arquitectos con el objetivo de recoger propuestas técnicas que solucionen la inestabilidad del recinto

Expertos alertan riesgos estructurales en

Rodrigo González asegura que Ethel Pozo será la única que dejará América Hoy: “el público lo celebra”

‘Peluchín’ reveló que la hija de Gisela Valcárcel sería la única conductora que dejará el magazine, en medio de tensiones internas y negociaciones clave, una salida que, según dijo, será bien recibida por la audiencia

Rodrigo González asegura que Ethel

Lince activa el Plan Navidad Segura 2025 y refuerza operativos durante las fiestas de fin de año: Novedades de la estrategia planteada

La Municipalidad de Lince coordina acciones con la PNP y refuerza la seguridad en puntos estratégicos durante fin de año, con patrullajes mixtos, vigilancia y operativos contra la venta de pirotécnicos

Lince activa el Plan Navidad

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

El experimentado técnico peruano, de 69 años, ha mostrado su insatisfacción por los constantes movimientos de colegas foráneos en el Perú. “Nunca han dirigido en Primera”, reclamó

Roberto Mosquera cuestiona la llegada

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

Fiscalía solicitó el sobreseimiento tras la ausencia de pruebas y resultados de los peritajes contables, los cuales descartaron la existencia de un incremento patrimonial injustificado

PJ archiva nueva investigación contra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ archiva nueva investigación contra

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

Ciro Castillo apeló allanamiento y detención preliminar: abogado asegura que no hay peligro de fuga

Perú no espera un desborde migratorio en la frontera con Chile, luego de la victoria de José Antonio Kast

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde a críticas sobre vagones que fueron remolcados en su primer recorrido sin pasajeros

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González asegura que Ethel

Rodrigo González asegura que Ethel Pozo será la única que dejará América Hoy: “el público lo celebra”

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Laura Spoya revela motivos del registro de “La Manada”: “No iba a dejar que el pelado siniestro se quede con el nombre”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

DEPORTES

Sandra Ostos cambia el chip

Sandra Ostos cambia el chip y apunta al clásico con Universitario: “La temporada sigue, no hemos dejado de entrenar”

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

Facundo Morando resaltó la actuación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Muchos no ganan ni un set”

Ignacio Buse enciende las alarmas por una lesión que pone en duda su presencia en la clasificación del Australian Open 2026

Pablo Guede marca su hoja de trabajo en presentación con Alianza Lima: “Soy un entrenador que pone las cosas muy claras; no me caso con nadie”