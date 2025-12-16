Estados Unidos suspenderá la importación de 4 pesquerías peruanas a partir de 2026

Estados Unidos restringirá desde 2026 la importación de perico y otras especies pesqueras de Perú capturadas con redes de enmalle.

Estados Unidos se prepara para restringir el ingreso de productos pesqueros de cuatro especies capturadas en Perú, incluyendo el perico, cuando se utilicen redes de enmalle o agalleras como arte de pesca.

La medida, que entra en vigencia desde enero de 2026, se fundamenta en la aplicación del Marine Mammal Protection Act (MMPA), legislación estadounidense diseñada para minimizar el riesgo de muerte o daño incidental a mamíferos marinos como parte de la gestión pesquera internacional.

Estados Unidos restringe importación de productos pesqueros peruanos capturados con redes

La mañana de este martes 16, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que, en adelante, el espinel de superficie será el único arte de pesca permitido para la captura de perico como especie objetivo en el país. Lo que no menciona la Resolución Ministerial N° 000419-2025-PRODUCE es que la medida responde a una reciente evaluación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La oficina norteamericana señaló, en un documento al que accedió Infobae Perú, el riesgo de exclusión para las exportaciones peruanas que utilizan redes de enmalle o agalleras debido a su impacto potencial sobre mamíferos del mar, como ballenas, delfines y lobos marinos.

Con esta modificación, solo el perico capturado con espinel podrá ser certificado para la exportación a Estados Unidos, principal destino internacional de este recurso, mientras que la producción obtenida con redes quedará restringida al mercado interno, según el PRODUCE.

La medida estadounidense busca proteger mamíferos marinos y responde a estándares del Marine Mammal Protection Act (MMPA).

Ministerio de la Producción autoriza solo el espinel para exportar perico a Estados Unidos

La decisión de la NOAA se conoció a través de su informe “Comparability Finding Final Report”, donde se señala que las pesquerías peruanas de chiri (pámpano), pejerrey, tiburones, bonitos y perico —cuando son capturadas con redes— no cumplen con los requerimientos regulatorios de monitoreo, reporte y mitigación de interacciones con mamíferos marinos exigidos para la exportación a Estados Unidos.

El fallo enfatiza los bajos niveles de cobertura de observadores, la dependencia de reportes en muelle y la ausencia de evidencia suficiente sobre la eficacia de los sistemas actuales para prevenir y documentar capturas incidentales de mamíferos, especialmente en el caso de la subpoblación Chile-Perú de la ballena franca austral, considerada críticamente amenazada.

“Esto podría ser controversial porque hay una pesquería de perico con redes que podría ir al mercado interno sin mayor problema pero por cumplir con Estados Unidos sería afectada. En términos de conservación es bueno para reducir la posibilidad de captura de mamíferos marinos”, recalcó una fuente para Infobae Perú.

Las exportaciones de perico peruano a Estados Unidos quedarán limitadas por uso de redes

La Ley N° 30407 prohíbe la caza y comercialización de mamíferos marinos en Perú, pero la NOAA subraya que falta modernizar y aplicar protocolos de monitoreo y mitigación activos —incluyendo observadores a bordo, bitácoras detalladas y dispositivos acústicos de disuasión— para alinearse con los estándares estadounidenses.

Cuando las pesquerías utilizan espinel u otros aparejos selectivos, como el arrastre de baja incidencia, no pesan restricciones, por lo cual el comercio de estos productos puede continuar sin nuevas limitaciones.

El Ministerio de la Producción de Perú autorizó solo el espinel de superficie para la captura de perico destinado a exportación.

El caso del perico refleja de manera clara el desafío que enfrenta Perú. Si bien cerca del 90% de las capturas destinadas a exportación utilizan espinel, un porcentaje minoritario sigue empleando redes, principalmente para el mercado interno.

Aun así, el PRODUCE acaba de oficializar que, desde la próxima temporada, el espinel de superficie será el único arte de pesca autorizado para la pesca del perico como especie objetivo, alineando la normativa local con las exigencias de Estados Unidos y facilitando que el grueso de la producción mantenga acceso irrestricto al mercado norteamericano.

La NOAA determina que pesquerías peruanas no cumplen estándares de protección de mamíferos marinos

La NOAA actualiza su lista de productos pesqueros cada cuatro años, pero las restricciones pueden ser reconsideradas si Perú presenta evidencia documental de mejoras en monitoreo o mitigación.

Mientras tanto, PRODUCE, IMARPE y MINCETUR implementan acciones coordinadas con las empresas pesqueras, incluyendo capacitaciones y desarrollo de protocolos, con el objetivo de generar los certificados de exportación y trazabilidad necesarios para demostrar que el producto peruano cumple con las nuevas exigencias.

La institución científica peruana, por su parte, reconoció limitaciones para aplicar sistemas integrales de observación en pesquerías artesanales de bajo volumen como el pejerrey y el chiri, pero en el caso del perico y el bonito, existen esfuerzos para sistematizar y reportar las interacciones con mamíferos marinos.

Sin embargo, el principal mercado afectado por la medida es el perico, cuyos envíos a Estados Unidos alcanzan valores relevantes en la balanza exportadora peruana. Las demás pesquerías restringidas presentan escaso o nulo volumen de exportación a dicho destino.

El impacto económico de la restricción estadounidense se concentra en el perico congelado

Pero, ¿qué tan relevante es el perico para la oferta peruana? En 2024, las exportaciones peruanas de perico congelado alcanzaron los US$105 millones, mostrando un crecimiento de 7,4% en valor y 15,6% en peso respecto al año anterior, con un volumen exportado de 13.000 toneladas.

Las porciones de perico congelado representaron el 72.2% de las exportaciones de esta especie, con un precio promedio de US$9,47 por kilogramo (FOB). Estados Unidos fue el principal destino, absorbiendo el 97% de las porciones enviadas y concentrando el 79.8% del total exportado, seguido por Ecuador, Guadalupe y Martinica.

La restricción de Estados Unidos obliga a Perú a fortalecer la trazabilidad y el monitoreo en sus pesquerías para mantener el acceso al mercado.

Además, las cinco principales empresas exportadoras concentraron el 52% del total exportado, destacando Refrigerados Fisholg & Hijos S.A.C., Seafrost S.A.C. y Produpesca S.A.C., según el informe “Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero en el Perú 2024″ de Promperú.

Vale recordar que el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso Perico (ROP) del perico entró recién en vigor en 2024, con el objetivo de asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de la pesquería.

Las restricciones estadounidenses podrán revisarse si Perú demuestra avances

Adicionalmente, la decisión de Estados Unidos contempla la apertura para que Perú presente propuestas técnicas de mejora, incluso con el apoyo de organismos internacionales y no gubernamentales (ONG), que permitan reconsiderar la restricción en la próxima revisión.

Tanto el sector público como privado están trabajando en un esquema de Certificado de Admisibilidad para distinguir, en los documentos de exportación, la captura de perico con espinel —que sí es aceptada— respecto de aquella obtenida con redes de enmalle, alineando el flujo comercial con el requerimiento estadounidense.

En balance, la restricción no afecta de manera significativa a la mayoría de exportaciones peruanas de perico, tiburón, chiri y pejerrey —dadas las proporciones y destinos actuales—, pero obliga a Perú a fortalecer sus políticas de monitoreo y trazabilidad para asegurar el acceso sostenible y competitivo en el mercado de Estados Unidos a partir de 2026.