Estados Unidos y Canadá son los mayores compradores de chocolate peruano: Chile y Ecuador en el top 5

Las exportaciones peruanas de chocolate crecieron en valor durante el 2025, impulsadas por la mayor demanda de productos orgánicos y por el dinamismo de mercados clave de América y Europa, pese a la reducción del volumen embarcado por el alza de los precios internacionales del cacao

El valor exportado superó en 12% al obtenido entre enero y octubre del 2024, periodo en el que se registraron envíos por USD 55 millones 549 mil. Foto: Camcafe

Las exportaciones de chocolate peruano mantuvieron una tendencia favorable durante el 2025. Entre enero y octubre, los envíos al exterior —incluidos los chocolates de taza— superaron los USD 62 millones, según la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX). Este resultado refleja un mayor dinamismo del sector en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El monto exportado fue 12% superior al registrado entre enero y octubre del 2024, cuando se alcanzaron USD 55 millones 549 mil. Desde el gremio se indicó que esta evolución se produjo antes del aumento estacional vinculado a las celebraciones de fin de año, etapa en la que el consumo de chocolate suele incrementarse.

Mayor participación de los chocolates orgánicos

Los chocolates orgánicos concentraron la mayor parte del crecimiento. Sus envíos sumaron USD 33 millones 766 mil, con un avance de 31% frente al 2024. En contraste, los despachos de chocolates convencionales alcanzaron USD 28 millones 348 mil y mostraron una caída de 5%.

De acuerdo con ADEX, esta diferencia responde a una mayor preferencia de los consumidores internacionales por productos asociados a criterios de salud y sostenibilidad, tendencia que viene marcando la evolución del comercio de este rubro.

Estados Unidos encabeza la demanda

Estados Unidos se consolidó como el principal destino del chocolate peruano, con una participación de 45% del total exportado. Los envíos a ese mercado alcanzaron USD 28 millones 182 mil, lo que representó un crecimiento de 28% frente al 2024, cuando se registraron USD 22 millones.

Estados Unidos afianzó su posición como el mayor mercado del chocolate peruano, al concentrar el 45% de las exportaciones totales. Foto: agraria.pe

Canadá ocupó el segundo lugar con USD 11 millones 118 mil, seguido de Chile con USD 5 millones 129 mil, Ecuador con USD 3 millones 517 mil y Bolivia con USD 3 millones 357 mil. El top ten de destinos se completó con México, Australia, Colombia, Brasil y Países Bajos.

Evolución del valor y del volumen exportado

ADEX precisó que, si bien el valor FOB de los envíos de chocolate creció 12%, el volumen exportado se redujo en 26%. Esta variación estuvo asociada al incremento de los precios del cacao y sus derivados, influenciado por una menor producción en los principales países proveedores.

En el marco de FICACAO, la I Feria Internacional del Cacao de Excelencia Perú realizada en Cusco, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Edgar Vásquez, señaló durante su ponencia “Tendencias del Comercio Mundial de Cacao y Derivados” que esta situación de precios altos “viene normalizándose de manera gradual”.

Desempeño del chocolate para taza

Las exportaciones de chocolate para taza mostraron un crecimiento significativo entre enero y octubre del 2025. En ese periodo, los envíos alcanzaron USD 374 mil, lo que representó un incremento de 166% respecto a los USD 140 mil registrados en el mismo lapso del 2024.

Este producto se exportó en presentaciones de barra, tableta y polvo, y tuvo como principales destinos al Reino Unido, con USD 73 mil, y a Estados Unidos, con USD 59 mil 124. También se registraron envíos a Costa Rica, Japón, Chile, Italia, Países Bajos, Australia, Suiza y Cuba.

Los envíos de chocolate para taza registraron un avance destacado entre enero y octubre del 2025. Foto: agraria.pe

Participación dentro del total exportado

Según ADEX, el chocolate para taza representó el 0,6% del total de exportaciones de chocolates peruanos realizadas entre enero y octubre del 2025, que sumaron USD 62 millones. Su participación se mantuvo reducida en relación con el conjunto de envíos del sector.

Entre las empresas que concentraron estos despachos figuran Arawak Ecosourcing, Importadora y Exportadora Doña Isabel, CV Eximp, Industrias Alimenticias Cusco, Fusion Foods, Corporación Gerónimo, Fábrica de Chocolates La Ibérica, Impor Export Magnate Internacional, Agro Mi Perú Foods y Marilia Distribuciones.

