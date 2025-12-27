Exportaciones de Piura superaron los USD 2.600 millones en tercer trimestre de 2025

La agroexportación concentró el 24% del total exportado en Piura, impulsada por el envío de mangos, bananas y uvas en estado fresco. Foto: Uber

La actividad exportadora de Piura cerró el tercer trimestre de 2025 con un desempeño favorable. Entre enero y septiembre, las ventas al exterior sumaron USD 2.633 millones, según el Área de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Piura.

Este resultado representó un incremento de 17% frente al mismo periodo de 2024 y estuvo asociado al mayor dinamismo de sectores clave y a una oferta exportable diversificada.

Sectores que sostienen el avance exportador

Entre enero y setiembre de 2025, la pesca se mantuvo como el principal rubro exportador de la región, al concentrar el 44% del valor total. Su desempeño estuvo vinculado a la recuperación de volúmenes y precios de productos marinos.

La agroexportación representó el 24% de los envíos, con productos como mangos, bananas y uvas frescas. La minería no metálica aportó el 13%, completando un esquema sectorial con incidencia en la generación de empleo directo.

Presencia de empresas y destinos estratégicos

El crecimiento exportador se reflejó en el posicionamiento de empresas locales en el ranking regional. Pesquera Hermanos Córdova S.A.C. pasó del puesto 225 en 2024 al puesto 11 en 2025.

En cuanto a destinos, Estados Unidos concentró el 31% de los envíos de Piura, mientras que China representó el 15%, ubicándose como los principales mercados de exportación.

Indicadores sociales vinculados al desempeño económico

El análisis regional señala que la esperanza de vida en Piura alcanza los 76 años. No obstante, persisten brechas en el acceso a servicios básicos e infraestructura en distintas zonas de la región.

Estas cifras son consideradas por el sector empresarial y las autoridades como información relevante para la toma de decisiones de cierre de año y la planificación económica del 2026.

¿Cuáles son los sectores económicos en los que Piura destaca?

La economía de Piura se apoya en actividades productivas tradicionales y en otras con creciente participación, que le han permitido mantener dinamismo en la producción y en las exportaciones regionales.

El sector agropecuario sigue siendo fundamental gracias a la amplia diversidad de cultivos que aprovechan las condiciones climáticas y sistemas de riego en los valles costeros, destacando frutas como el mango, la banana y otros productos agrícolas que encuentran mercados fuera del país. Este segmento ha mostrado una recuperación importante en los niveles de producción y ventas externas, respaldando el crecimiento económico local.

La pesca es otro de los sectores que sobresale en Piura, impulsada por la abundancia de recursos marinos en el litoral norte del país. La pesca y su procesamiento industrial continúan aportando de manera significativa al valor agregado regional, con productos marinos que, tras las recientes mejoras en las temporadas de captura, contribuyen tanto a la oferta interna como a la extranjera.

Adicionalmente, la manufactura juega un papel importante en la transformación de materias primas y en la diversificación de la producción. La elaboración de productos derivados de la pesca y de bienes industriales ha registrado avances notables, respaldados por mejores condiciones de operación y mayor integración de las cadenas productivas, lo que ha influido positivamente en los niveles de producción regional.

Servicios como el transporte y el comercio también aportan al desempeño económico de Piura, facilitando el movimiento de productos y la conectividad entre centros de producción y mercados, tanto a nivel nacional como internacional. Aunque algunos sectores como la minería e hidrocarburos han mostrado retrocesos en ciertos periodos recientes, las actividades extractivas no metálicas ligadas a la economía piurana siguen manteniendo cierta relevancia en el entramado productivo regional.