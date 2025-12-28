Perú

Año Nuevo 2026: Centros de gestión y monitoreo de Sutran mantendrán vigilancia permanente en carreteras durante Nochevieja

Las bases de Piura, Lima, Huancayo y Arequipa supervisarán el tránsito interprovincial y el transporte de mercancías las 24 horas, con el objetivo de prevenir accidentes y atender emergencias en una de las temporadas más transitadas

Aumentan los viajes y Sutran refuerza controles en carreteras de acceso a Lima

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) anunció que los Centros de Gestión y Monitoreo (CGM) de PiuraLimaHuancayo y Arequipa operarán de manera ininterrumpida durante el feriado por Año Nuevo.

La cobertura abarcará las principales rutas nacionales, donde el tránsito de vehículos particulares, buses y camiones suele intensificarse a medida que miles de familias se desplazan para celebrar las fiestas.

El monitoreo incluirá el uso de cámaras, sistemas GPS, reportes de empresas de transporte y alertas enviadas por los propios ciudadanos. Esta vigilancia busca prevenir siniestros viales y facilitar la atención oportuna ante incidentes como bloqueos, desvíos, fallas mecánicas o condiciones climáticas adversas.

“Esta acción es clave para proteger a las familias que viajarán por las fiestas de fin de año”, indicó Gilmer Álvarez Zapata, superintendente de Sutran, en declaraciones recogidas por Agencia Andina.

La entidad remarcó que el trabajo de los CGM se coordina con la Policía Nacional del Perú (PNP), los gobiernos regionales y otros integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Según reporta Infobae, esta colaboración permite detectar con rapidez cualquier situación de riesgo y activar protocolos de respuesta que contribuyen a la seguridad en las vías.

Recomendaciones y canales de información para los viajeros

Sutran sugirió a los usuarios del transporte interprovincial y de carga que planifiquen sus viajes con anticipación y consulten el Mapa Interactivo de Alertas para conocer el estado actualizado de las carreteras. Entre las recomendaciones figuran evitar conducir con fatiga, respetar los límites de velocidad y cumplir las normas de tránsito, como recuerda Infobae.

La institución señaló que cualquier situación de peligro o irregularidad puede reportarse al WhatsApp Fiscafono SUTRAN 999 382 606. Esta línea directa está habilitada para atender consultas y recibir alertas de los usuarios en tiempo real, reforzando la estrategia de prevención y respuesta rápida ante cualquier eventualidad en las carreteras durante el feriado de fin de año.

Sutran refuerza seguridad vial en Lima por incremento de viajes interprovinciales

Controles de accceso

La Sutran intensificó los controles en los accesos a Lima por el aumento de viajes interprovinciales durante Navidad y Año Nuevo. En el marco del Plan Operativo Viaje Seguro, los operativos se concentran en puntos estratégicos como Pucusana y Ancón, zonas de alta congestión vehicular en estas fechas.

El objetivo principal es prevenir accidentes y garantizar que los pasajeros viajen en condiciones adecuadas, promoviendo el uso del transporte formal y el cumplimiento de la normativa vigente.

Los inspectores de Sutran verifican la documentación obligatoria, el estado técnico de los vehículos, la autorización de los buses y la habilitación de los conductores, además de asegurar que se respeten los límites de pasajeros y los tiempos de descanso, factores clave en la prevención de accidentes.

En el transporte de carga, se controla que no se trasladen mercancías no autorizadas en vehículos de pasajeros, lo que representa un alto riesgo para todos los usuarios.

Las acciones se realizan en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público, Sunafil y Sucamec, con especial atención al traslado ilegal de productos pirotécnicos. Sutran exhortó a utilizar servicios formales, verificar autorizaciones y denunciar irregularidades, buscando viajes más seguros en las principales rutas del país.

