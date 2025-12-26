Perú

Perú aplicó más de 3400 órdenes de expulsión desde enero a extranjeros con situación irregular

El uso de tabletas electrónicas permitió optimizar la identificación y agilizar los procedimientos sancionadores en el mismo lugar de la intervención

Perú aplicó 3.411 órdenes de expulsión a ciudadanos extranjeros que permanecían de manera irregular en el país entre enero y el 22 de diciembre de 2025. Así lo informó la Superintendencia Nacional de Migraciones, que ejecutó estas medidas en coordinación con laPolicía Nacional del Perú (PNP)en respuesta a infracciones como el ingreso irregular, el exceso de permanencia y conductas que alteran el orden público.

Las expulsiones se ejecutaron a través del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), mecanismo establecido para atender casos de ingreso irregular, exceso de permanencia o alteración del orden público. El despliegue de estas medidas responde a una estrategia nacional que busca fortalecer la seguridad y la legalidad en el territorio peruano.

Durante este periodo, Migraciones y la PNP realizaron 7.161 operativos de verificación y fiscalización migratoria en distintas regiones. Estas intervenciones permitieron controlar la identidad de 114.099 extranjeros, mediante el cruce de datos personales con la información almacenada en las plataformas oficiales y sistemas de alerta tanto nacionales como internacionales.

Las zonas donde se registró el mayor número de controles fueron Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa. En estos puntos estratégicos, las autoridades detectaron a 8.583 personas de origen extranjero en situación administrativa irregular, quienes fueron puestas a disposición de la PNP para la aplicación de las sanciones correspondientes.

El uso de tabletas electrónicas facilitó la identificación en tiempo real, optimizando los procesos de verificación y permitiendo actuar con mayor rapidez ante cualquier irregularidad.

Además, se desplegaron vehículos especializados, conocidos como migramóviles, equipados con módulos de trabajo, conexión a internet satelital y autonomía energética. Estas unidades, actualmente operativas en Arequipa, Lima y Tumbes, posibilitan que los procedimientos sancionadores se inicien en el mismo lugar donde se detectan las infracciones.

Los operativos fueron posibles gracias a la coordinación con diversas instituciones, como el Ministerio Público, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), así como las municipalidades distritales y provinciales. Este trabajo conjunto ha permitido reforzar la vigilancia y el control migratorio en todo el país.

Las autoridades reiteraron que estas acciones tienen como objetivo principal garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley, y advirtieron que continuarán los operativos para prevenir situaciones que afecten el orden público.

Según la normativa, además de las expulsiones, se aplican otras sanciones administrativas como multas y salidas obligatorias para quienes transgreden las disposiciones migratorias.

Funciones de Migraciones

  • Administra y controla el ingreso, permanencia y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros en el territorio nacional.
  • Otorga y renueva diferentes categorías y calidades migratorias, como visas, residencias y permisos temporales.
  • Supervisa el cumplimiento de la normativa migratoria y sanciona infracciones relacionadas con la estadía irregular o el ingreso no autorizado.
  • Expide pasaportes electrónicos y otros documentos de viaje para ciudadanos peruanos.
  • Implementa controles biométricos y tecnológicos en los puntos de ingreso y salida del país para fortalecer la seguridad fronteriza.
  • Colabora con organismos nacionales e internacionales en la gestión ordenada y segura de flujos migratorios.
  • Brinda servicios de orientación, información y regularización migratoria a extranjeros y peruanos en el exterior.

