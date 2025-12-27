El fujimorismo es la bancada que más congresistas lanza a la reelección

Fuerza Popular lidera la reelección congresal tras reformas impulsadas desde Constitución

Con miras a las Elecciones Generales de 2026, Fuerza Popular se posiciona como la agrupación con mayor número de congresistas que buscan mantenerse en el Parlamento bajo el nuevo esquema bicameral. En total, 19 legisladores de la bancada naranja aspiran a ocupar una curul en la futura Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, una cifra que supera ampliamente a la de otras fuerzas políticas. Detrás aparecen Renovación Popular, con 11 postulantes, y Alianza para el Progreso, con 9, mientras que Perú Libre y Podemos Perú empatan con ocho cada uno.

Actualmente, Fuerza Popular cuenta con 21 parlamentarios. De ellos, once han optado por postular al Senado y ocho a Diputados. Ninguno integra la plancha presidencial, encabezada por Luis Galarreta y Miguel Torres. Entre los aspirantes al Senado figuran Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán, David Jiménez, Patricia Juárez, Jeny Luz López, Martha Moyano, Fernando Rospigliosi y Héctor Ventura. Para Diputados, en tanto, postulan Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Mery Infantes, Auristela Obando, Tania Ramírez, César Revilla y Cruz María Zeta Chunga.

FILE PHOTO: Keiko Fujimori, leader of the Fuerza Popular (Popular Force) political party, attends a press conference with her lawyer Giulliana Loza after a judge dismissed the "Cocteles" (Cocktails) case against Fujimori, in Lima, Peru, October 20, 2025. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Este escenario se produce luego de que desde la Comisión de Constitución, presidida por legisladores fujimoristas, se impulsara la reforma que habilitó la reelección inmediata de congresistas, un cambio clave para el proceso electoral que viene.

Defensa política de los cuadros fujimoristas

Desde la dirigencia del partido, Miguel Torres salió a respaldar públicamente a las figuras que integran las listas del fujimorismo. En entrevistas, ha defendido tanto la trayectoria como el compromiso político de los principales candidatos al nuevo Congreso, destacando su experiencia parlamentaria y su identificación con el partido.

Sobre Fernando Rospigliosi, Torres sostuvo que su incorporación al fujimorismo fue una decisión significativa. “Cuando lo invitamos a participar del Congreso actual, tomó una decisión muy valiente, porque él ha estado en la otra orilla y entrar a un partido, primero como invitado, era un gran reto”, señaló. Añadió que su posterior afiliación fue una muestra de convicción: “Es el único partido organizado que tiene las cosas claras, que lucha. Y eso para mí (...) vale muchísimo”.

Fiscalía anticorrupción inicia investigación por presunto peculado en uso político de trabajadores del Congreso. Composición Infobae Perú.

En la misma línea, Torres destacó el rol de Patricia Juárez dentro de la bancada. “Una mujer entregada hacia el servicio público desde muchísimos años, con una tremenda experiencia, muy mesurada, muy reflexiva”, afirmó, subrayando la relevancia de su permanencia en el proyecto político fujimorista de cara a la nueva etapa legislativa.

Figuras emblemáticas del fujimorismo que regresan al Senado

Además de los actuales congresistas, Fuerza Popular apuesta por el retorno de figuras históricas del partido. Miguel Torres confirmó que postulará con el número 1 al Senado Nacional, acompañado por la expresidenta del Congreso Martha Chávez, así como por Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez y Martha Moyano, quienes ocuparán los primeros lugares de la lista. También figuran Carlos Tubino y Karla Schaefer, mientras que Miyashiro Arashiro encabezará la nómina al Senado por Lima.

La presencia de Martha Moyano y Alejandro Aguinaga no es menor. Ambos ya han sido reelegidos en anteriores periodos parlamentarios. Aguinaga fue congresista entre 2011 y 2016, mientras que Moyano ejerció funciones legislativas entre 2001 y 2011, consolidándose como una de las figuras más persistentes del fujimorismo en el Congreso.

Antiguas figuras del Fujimorismo volverán a postular al Congreso .Foto: Andina / Ahora / CHS Alternativo

Diputados en carrera

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular también presenta nombres conocidos. Encabezan la lista Cecilia Chacón, Diethel Columbus y la actual legisladora Rosangella Barbarán. Columbus, exregidor de Lima, accedió al Congreso tras las elecciones extraordinarias de 2020, luego de una carrera política con intentos fallidos a nivel municipal.

La nómina incluye además a Karina Beteta, Arturo Alegría, Rafael Aíta, Liliana Takayama y Auristela Obando. Entre los postulantes figura también Jaime Abensur Pinasco, exoficial mayor del Congreso, cuya gestión fue cuestionada tras permitir la salida de una cámara del Parlamento que terminó siendo utilizada en un mitin partidario en Trujillo. El Jurado Electoral Especial determinó que tuvo injerencia en la omisión de funciones vinculadas a ese hecho.