“Fue un error del sistema”: Diethell Columbus justificó observación del JEE que declaró inadmisible lista de Fuerza Popular

Lista de diputados de Fuerza Popular queda en suspenso por observaciones del JEE. Composición Infobae Perú.

El Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima declaró inadmisible la lista de candidatos a la Cámara de Diputados de Fuerza Popular para Lima Metropolitana. La decisión, adoptada tras la revisión inicial de los expedientes, generó una rápida reacción desde el partido, que atribuyó las observaciones a errores técnicos en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Uno de los candidatos observados, Diethell Columbus, aseguró que no existió omisión alguna en la entrega de documentos y sostuvo que el problema se originó por un “loop en el sistema” al momento de cargar la información.

Diethell Columbus se desempeñaba como asesor de la bancada de Fuerza Popular - crédito composición Infobae Perú / Andina

“No hubo omisión, fue un problema del sistema”

En entrevista con Canal N, Columbus explicó que las observaciones formuladas en su contra están relacionadas con la declaración jurada de consentimiento informado y reparación civil, así como con la licencia sin goce de haber, requisito obligatorio para funcionarios públicos que postulan a cargos de elección popular.

“No hay ninguna omisión. Se presentó la declaración jurada, pero lamentablemente el sistema no la registró. Es un solo formato y, según nos informó el personero legal, hubo una especie de ‘loop’ que impidió que se cargue correctamente”, afirmó.

El candidato precisó que el personero legal del partido, Edwin Lévano Gamarra, detectó el problema y procedió a subsanar las observaciones ingresando nuevamente la documentación requerida. “El tema ya se subsanó. Son observaciones de forma, no de fondo”, recalcó.

Columbus añadió que su licencia sin goce de haber como trabajador del Congreso fue presentada y anexada, pero tampoco se reflejó en el sistema por la misma falla técnica.

Resolución del JEE de Lima Oeste 3 que declara inadmisibilidad de lista de diputados de Fuerza Popular.

JEE declara inadmisible la lista de diputados de Fuerza Popular

La resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3, emitida el 22 de diciembre de 2025 y a la que accedió Infobae Perú, declara inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos del partido de Keiko Fujimori a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

El JEE identificó incumplimientos al artículo 33 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos, agrupados en tres grandes bloques: inconsistencias en las hojas de vida, problemas formales en declaraciones juradas obligatorias y la falta de cargos de licencias sin goce de haber.

Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, asiste a una rueda de prensa después de que un juez desestimara el caso "Cocteles" contra Fujimori, en Lima, Perú, 20 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Inconsistencias en hojas de vida e ingresos declarados

Entre las observaciones detectadas figuran errores en el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de varios postulantes:

Luis Enrique Otoya Trelles (posición 12) no detalló el número ni el valor nominal de sus acciones en una empresa inmobiliaria.

Marco Antonio Urbina Ramos (posición 16) declaró ingresos en el sector privado sin registrar experiencia laboral en ese rubro durante el período señalado.

Miguel Ángel Arcaya Saldaña (posición 30) declaró ingresos en cero pese a consignar trabajo en el sector privado.

El JEE solicitó aclaraciones para cada uno de estos casos.

Declaraciones juradas incompletas y problemas formales

También se observaron deficiencias en la Declaración Jurada de Consentimiento, Veracidad y No Deuda por Reparación Civil, documento obligatorio que debe incluir firma, huella y fecha posterior al registro de la hoja de vida:

Diethel Columbus (posición 2) no presentó el documento completo.

Obed Bernuy Atachagua (posición 22) omitió datos clave y presentó información ilegible.

Belica Julia Bravo Alcántara (posición 31) no consignó número de DNI ni fecha de suscripción.

Licencias sin goce de haber no acreditadas

Asimismo, el JEE detectó que varios candidatos que laboran en el Congreso u otras entidades públicas no adjuntaron el cargo de la licencia sin goce de haber, exigida por la Ley Orgánica de Elecciones. Entre ellos figuran, además de Columbus, Rosangella Barbarán, María Helena Mendoza, Carmen Balabarca, Teresa Pariona y Mirtha Baldeón, entre otros.

Plazo para subsanar y advertencia del JNE

Aunque la lista fue presentada dentro del plazo, el JEE otorgó a Fuerza Popular dos días calendario para subsanar las observaciones. De no hacerlo, los candidatos observados podrían ser declarados improcedentes. El reglamento también permite reemplazar la lista hasta el 23 de diciembre, fecha límite del cronograma electoral.

La resolución aclara que las observaciones no invalidan automáticamente toda la lista, pero sí comprometen la continuidad de los postulantes involucrados si no se corrigen a tiempo.

Mientras el proceso continúa, Fuerza Popular asegura haber levantado las observaciones y confía en que el JNE valide la información presentada, en medio de un calendario electoral que avanza sin margen para errores.