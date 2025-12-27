PNP detiene a cuatro requisitoriados y a tres implicados en venta de drogas en operativo conjunto

El operativo contó con la presencia de unidades especializadas y altos funcionarios del Gobierno, lo que refuerza el compromiso estatal con la seguridad ciudadana - Créditos: Mininter.

Más de 250 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Marina de Guerra del Perú, desplegaron un megaoperativo de control territorial en los distritos de Puente Piedra y Carabayllo como parte del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y Callao.

Durante la intervención, las fuerzas del orden lograron capturar a cuatro personas con requisitorias vigentes por delitos graves, así como a tres individuos involucrados en la venta de droga.

Los capturados en Puente Piedra enfrentan cargos por actos contra el pudor y tocamientos indebidos a menores de edad, violencia familiar y delitos contra la seguridad pública. Todos fueron trasladados a las autoridades judiciales para continuar con los procedimientos legales.

En Carabayllo, los agentes detuvieron a dos hombres y una mujer vinculados a la comercialización de sustancias ilícitas. En su poder se hallaron 715 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), listos para su distribución, lo que evidencia la presencia activa de redes de microcomercialización en la zona.

Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán de manera permanente, con el objetivo de recuperar el orden y la tranquilidad en Lima Norte - Créditos: Mininter.

El operativo contó con la presencia de unidades especializadas como USE, Escuadrón de Emergencia, Halcones y SUAT, bajo el mando del jefe encargado de la Región Policial Lima, César Calero. La acción fue supervisada por el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Francisco Gavidia, acompañado por Benito Villanueva, secretario general del Despacho Presidencial, y Juan Flores Almestar, director de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado del Ministerio del Interior.

Durante la jornada, en Puente Piedra, los policías realizaron controles de identidad a transeúntes en las inmediaciones de la plaza de Armas del distrito y efectuaron inspecciones en dos locales nocturnos, con el objetivo de identificar a personas requeridas por la justicia. Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la comisaría El Progreso, en Carabayllo, para evaluar los resultados del operativo y fortalecer la estrategia policial.

Participaron fuerzas de élite como USE, SUAT, Halcones y el Escuadrón de Emergencia - Créditos: Mininter.

El viceministro Gavidia afirmó que el presidente de la República, José Jerí, ha dispuesto la movilización de todos los estamentos estatales para priorizar la seguridad ciudadana. Por su parte, el representante del Ministerio del Interior, Juan Flores, destacó los esfuerzos sostenidos de la Policía Nacional para enfrentar el crimen organizado y aseguró: “la delincuencia no nos va a ganar”.

El jefe policial César Calero subrayó que estos operativos continuarán de manera permanente, bajo la conducción del presidente Jerí, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, con el objetivo de restablecer el orden y la tranquilidad en Lima Norte.

Prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao

El Gobierno resolvió ampliar por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, una medida vigente desde el 21 de diciembre de 2025. Esta decisión se fundamenta en la persistencia de una situación crítica para el orden interno debido al incremento de delitos violentos como homicidios, sicariato y extorsiones.

Con la extensión, la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa a cargo del control interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en puntos clave. Las zonas de intervención serán seleccionadas a partir de información de inteligencia, análisis estadístico y mapas delictivos, para fortalecer la presencia estatal en los sectores con mayor incidencia delictiva.