Marina de Guerra abre convocatoria Servicio Militar Voluntario: beneficios y cómo inscribirse al Primer Llamamiento 2026

El proceso está dirigido a jóvenes de Lima y Callao que deseen sumarse a un programa de formación integral en la institución naval mediante un proceso de registro virtual y presencial con plazo hasta enero de 2026.| Marina de Guerra

La Marina de Guerra del Perú anunció la apertura del proceso de inscripción para el Primer Llamamiento 2026 del Servicio Militar Voluntario, dirigido a jóvenes de Lima y Callao interesados en integrarse a la institución naval. El registro permanecerá disponible hasta el 16 de enero de 2026, ofreciendo la oportunidad de formar parte de una de las entidades más emblemáticas del país.

La convocatoria busca incorporar a jóvenes que deseen recibir formación integral, disciplina y habilidades técnicas en un entorno de valores y servicio. Los postulantes podrán registrarse de manera virtual, descargar los formatos necesarios y acceder a canales de atención específicos habilitados por la Marina de Guerra para resolver consultas o recibir orientación durante el proceso.

El periodo de inscripción ya está en marcha y finalizará el 16 de enero de 2026. Los interesados en sumarse a esta experiencia formativa deberán completar el registro preliminar en línea y, posteriormente, presentar la documentación exigida en la sede designada por la institución.

Desde 1821, la Marina de Guerra del Perú encarna la lealtad y el deber de quienes cuidan el mar. Fundada por San Martín, es emblema de soberanía y orgullo de la nación. (Andina)

¿Cuáles son los beneficios del Servicio Militar Voluntario en la Marina de Guerra?

El Servicio Militar Voluntario en la Marina de Guerra del Perú tiene como principal objetivo fortalecer el sentido de responsabilidad y compromiso de los jóvenes con el país, fomentando valores de disciplina, respeto y trabajo en equipo. A través de este servicio, los participantes reciben formación académica, instrucción técnica y desarrollo personal en un entorno de exigencia y camaradería.

La institución busca, además, contribuir al crecimiento integral de los voluntarios, brindándoles conocimientos útiles tanto para su vida personal como profesional. El Servicio Militar Voluntario promueve la integración de los jóvenes a la vida cívica y la defensa nacional, permitiendo que adquieran experiencia en áreas técnicas y operativas de la Marina.

Asimilación a la Marina de Guerra del Perú: 2025: requisitos, carreras y fecha para la postulación| Andina

Entre los principales beneficios que ofrece el Servicio Militar Voluntario en la Marina de Guerra se encuentran:

Obtención de formación técnica y acceso a cursos especializados.

Alimentación, alojamiento y atención médica gratuitos durante el periodo de servicio.

Posibilidad de acceder a becas de estudio y convenios educativos.

Oportunidad de integrarse a la institución de manera permanente o postular a otras fuerzas del Estado.

Participación en actividades de proyección social y comunitaria.

Certificación de servicio y experiencia reconocida por entidades públicas y privadas.

Estos beneficios permiten a los jóvenes desarrollar habilidades prácticas, acceder a oportunidades educativas y laborales, así como contribuir activamente a la sociedad.

Proceso de inscripción al Servicio Militar Voluntario en la Marina

El procedimiento de inscripción para el Primer Llamamiento 2026 consta de tres etapas claramente definidas. Los candidatos deben cumplir con los requisitos establecidos y completar cada fase para formalizar su postulación.

Paso uno: registro virtual

Los postulantes deben completar el formulario de inscripción virtual disponible en https://forms.gle/ac43mdBhoqambqGG7. Tras enviar el registro, recibirán un correo de confirmación. La información será verificada por la Marina de Guerra y, si el candidato cumple con los requisitos, será contactado para continuar con el proceso.

Paso dos: descarga y llenado de formatos

Los interesados deberán descargar e imprimir los formatos de inscripción desde ESTE ENLACE. Estos documentos deben ser completados con letra imprenta y de forma legible. La presentación correcta y completa de estos formularios es un requisito fundamental para avanzar.

Paso tres: presentación presencial

Un representante de la Marina de Guerra se pondrá en contacto con el postulante para indicarle la fecha de presentación en la sede ubicada en la avenida Miguel Grau n.º 103, Chucuito – Callao. En esta instancia, el candidato debe presentar la documentación exigida:

Documento Nacional de Identidad (original y copia)

Dos fotografías tamaño carnet con fondo blanco

Constancia de inscripción militar con calificación Seleccionado (opcional)

Croquis del domicilio actual

Formatos de inscripción debidamente llenados

Copia de certificados de estudios o constancia de logros de aprendizaje que acredite, como mínimo, la primaria completa

Para consultas adicionales, la Marina de Guerra ha habilitado el correo jeresemo.reclutamiento@marina.pe y el número 913825211, con atención de lunes a viernes de 8:30 a 16:00.

La convocatoria representa una oportunidad única para adquirir disciplina, formación técnica y experiencia, sumando a los jóvenes a la familia naval y al servicio del país.