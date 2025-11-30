Perú

Melissa Klug y Jesús Barco se reconcilian: pareja se dio un beso en ‘Esta Noche’

Tras varias semanas de haber anunciado su separación, la empresaria y el deportista se lucieron juntos públicamente en el programa de ‘La Chola Chabuca’

Tras varias semanas de haber anunciado su separación, la empresaria y el deportista se lucieron juntos públicamente en el programa de ‘La Chola Chabuca’ | Instagram

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecieron juntos en la televisión peruana y acapararon la atención tras semanas de rumores sobre el final de su relación. La empresaria limeña y el futbolista protagonizaron una reconciliación en el programa nocturno ‘Esta Noche’ conducido por La Chola Chabuca, donde sorprendieron al público con un beso tras un periodo de distanciamiento.

El contexto de esta reconciliación incluyó semanas de especulación en medios y redes sociales, luego de la difusión de imágenes donde Jesús Barco aparecía en Huánuco acompañado por Carlos Ascues y la ‘Hiena’ Gómez, lo que detonó comentarios sobre la solidez de su relación con Melissa Klug.

La empresaria se refirió a estos hechos durante su participación en el set, señalando: “No lo he disculpado, es una falta de respeto. Cada vez que viajaba, yo sabía que esos jugadores llevaban mujeres, no me sorprendieron esas imágenes, porque ya los conozco”. Estas declaraciones reflejaban un ambiente de desconfianza y la dificultad de superar el suceso.
A pesar de la incomodidad inicial, la pareja accedió a conversar en directo, lo que permitió a Barco emitir un pronunciamiento público. El mediocampista reconoció su error y expresó abiertamente: “Le falté a mi familia y a Melissa, lo que menos quería era causarle dolor”.

La dinámica del programa incluyó una propuesta lúdica: un juego en el que Melissa Klug participó y terminó perdiendo, lo que por la mecánica de la competencia requería besar en público al futbolista. El público presenció así cómo la empresaria y el jugador sellaron en directo este acto simbólico de reconciliación, lo que marcó el cierre del espacio televisivo y revitalizó el interés en su vínculo sentimental.

Magaly Medina ya los había captado juntos antes

Previo a esta aparición televisiva, diversas figuras del espectáculo habían hecho notar señales de acercamiento entre la pareja. El 27 de noviembre, las cámaras de Magaly Medina los captaron recorriendo juntos el interior de un conocido centro comercial limeño, en imágenes que rápidamente circularon en redes sociales. Melissa Klug y Jesús Barco pasearon por las tiendas, intercambiaron palabras y eligieron prendas sin mostrar signos de conflicto, lo que contrastaba con las versiones de ruptura.

Durante su programa, Magaly Medina sostuvo una postura crítica sobre la dinámica de la pareja. Subrayó las diferencias generacionales y la falta de experiencia de Barco. “Debe ser bien difícil estar con un hombre bastante inmaduro, muchísimo menor que ella, que por supuesto no ha vivido y tiene ganas de vivir otras experiencias”, afirmó la presentadora.

“Es como un adolescente”: Magaly
“Es como un adolescente”: Magaly cuestiona la relación de Melissa Klug con Jesús Barco tras nueva aparición juntos. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Medina retomó el tema y añadió: “Es como criar a un niño, a un adolescente que está creciendo, realmente todavía no se ha convertido en un hombre hecho, derecho y maduro”. Las opiniones de la conductora — basadas en las imágenes difundidas y el historial mediático de la pareja — fueron materia de discusión en redes, donde abundan quienes acompañan o ponen en duda la reconciliación de los protagonistas.

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco ha sido seguida en cada etapa por la prensa y las redes, generando todo tipo de reacciones tras cada declaración, publicación compartida o aparición pública.

La reconciliación sellada en televisión se suma a una historia marcada por altibajos, donde los protagonistas alternan tensiones y gestos de acercamiento, siempre bajo un intenso foco mediático. Por ahora, la pareja sigue en el centro de la conversación y cada aparición pública despierta nuevas dudas y expectativas sobre su futuro inmediato.

